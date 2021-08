Nastává doba ohebná. Samsung potvrzuje prodejní rekordy svých novinek

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Říká se, že do třetice všeho dobrého. U ohebných telefonů u Samsungu to platí určitě. Podle všeho to vypadá, že se podařily vychytat všechny mouchy, takže výrobky sklízejí pochvalné recenze. Na to zareagoval i zájem zákazníků. Jak informuje sammobile.com, jenom v jižní Koreji zaznamenaly oba telefony dohromady celkem 450 tisíc předobjednávek. Do zahájení prodeje by toto číslo mohlo narůst na 800 tisíc.

Podle neoficiálních informací se tak jedná o rekord, rozhodně pak v oblasti ohebných zařízení. I když firma nezveřejňuje přesná čísla, analytici se domnívají, že předchozí generace Flipu a Foldu dosáhla kombinovaných prodejů okolo dvou miliónů kusů.

Podle zveřejněného vyjádření Samsungu takový úspěch zaskočil i samotného výrobce. Už nyní prý prodeje ohebných telefonů překonaly ty nejoptimističtější prognózy pro celý zbytek roku 2021.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB Rozměry 86,4 × 72,2 × 17,1 mm , 183 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 300 mAh 26 990 Kč