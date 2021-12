To nejzajímavější z roku 2021 podle redakce mobilenet.cz

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rok 2021 se nezadržitelně blíží ke svému konci, takže je čas na závěrečnou rekapitulaci. Toto je první článek z dvoudílné série o tom, co kterého člena redakce v uplynulém roce zaujalo nejvíce. Dnes se podíváme na výběr Martina Fajmona, Michala Pavlíčka a Ioannise Papadopoulose.

To nejzajímavější podle Martina Fajmona

Barvy, barvy, barvičky

Nebudeme si nic nalhávat, ani tento rok nebyl kvůli pandemii COVID-19 zrovna dvakrát veselý. Člověk se naučil více radovat z drobností. Třeba že se sejde s příteli u něčeho dobrého. Radost mi udělalo také představení nové generace iMaců, tentokrát ve všech možných barvách. Pamatuji si, že u prezentace jsem se skvěle bavil. Ono, mít doma barevný počítač je samo o sobě „tak trochu cool“, i když pochopitelně naprosto zbytečné.

Tak či tak, nové iMacy nejsou žádná ořezávátka, ani v základní variantě, kterou jsme pro vás otestovali. Ano, klasické stolní počítače běžně netestujeme, ale toto jsme si zkrátka nemohli nechat ujít. Však nový iMac vypadá tak trochu jako iPad Pro na stojánku.

Potřebuji barevný počítače? Určitě ne. Chci ho? No samozřejmě!

Když jsou aktualizace rychlejší než redaktor

Rád bych se krátce zastavil u AirTagu. Neříkám, že by mě Apple AirTag natolik zaujal, ale na to, že jde o „obyčejné“ příslušenství, recenze byla neskutečně obsáhlá. Proč? I když to má fungovat jednoduše, těch věcí, které bylo potřeba otestovat, bylo nakonec velké množství, nehledě na to, že Apple stihl v průběhu mého psaní recenze dodat ještě několik aktualizací, respektive vylepšení. Již sepsaný text jsem tedy několikrát přepisoval. Kdo by to byl řekl, že lokátor ve tvaru žetonu toho bude tolik umět...

Ten „nej“ skládací kousek

Už jsem to zmiňoval v uplynulých letech několikrát, ale zopakuji: kdybych měl zmínit jediný telefon, který je pro mě natolik ikonický, že bych jej rád používal i dnes, bude to Nokia 7650. Legendární výsuvná Nokia s fotoaparátem má i dnes tolik sex-appealu, že se tomu divím i já sám. Ano, Nokia 7650 je již dávno out, a tak jsem si musel najít něco současnějšího. Z letos představených kousků to bude určitě Mi Mix Fold od Xiaomi. Takto si představuji krásný skládací telefon, který zkrátka chci používat. Jen škoda, že na našem trhu tento zajímavý kousek k dispozici není.

To nejzajímavější podle Michala Pavlíčka

Další loučení

Rok 2021 nám spoustu věcí dokázal vzít, přičemž odchody se nevyhnuly ani světu mobilních telefonů. Po necelém čtvrt století se s námi rozloučilo jihokorejské LG, alespoň co se výroby mobilních telefonů týče. Je nutné dodat, že nahnuté to výrobce měl několik posledních let. Zdaleka nepatřil mezi největší na světě a nejenže vždy stál ve stínu většího domácího konkurenta v podobě Samsungu, ale rozhodně mu nepřidal ani významným nárůst čínské konkurence v posledních letech.

Na českém trhu jsme první telefony s logem LG mohli registrovat začátkem 21. století, kdy šlo většinou o véčka s barevným displejem, která působila do značné míry exoticky. Větší popularity LG dosáhlo až s nástupem telefonů s Androidem. Obecně lze říci, že se tak stalo až po roce 2010. Můžeme vzpomenout na vůbec první telefon s 3D displejem, zařízení s dvoujádrovým procesorem nebo mobil disponující solárním panelem na zadní straně.

LG jednoduše umělo zaujmout, což dosvědčuje i jeden z jeho vůbec posledních mobilů – LG Wing s otočným displejem. Možná právě proto se však nedokázalo připravit na horší časy, které bohužel nepřestálo. Originalita je věc jistě vítaná, avšak specifické produkty sice zůstanou nezapomenuty, nicméně velká prodejní čísla zpravidla negenerují. Navždy už zůstane 5. duben 2021 zapsán černým písmem v historii mobilních telefonů. Nezbývá než doufat, že v příštím roce nás nic podobného nečeká.

(Ne)nástup ohebných telefonů

Zatímco v roce 2020 jsme byli svědky prvního většího příchodu telefonů s ohebným displejem a celkově skládací konstrukcí, v právě končícím roce nedošlo ke kýženému většímu rozšíření s drobnou výjimkou. Tou je Samsung, který nejenže nadále drží své dvě řady Fold a Flip, ale segmentu pomohl příjemným meziročním snížení cen ohebných telefonů. Ostatní výrobci však spíše jen vyčkávají, případně novinky ukáží, ale prodávají je v lepším případě jen na domácím trhu.

Tímto stylem letos postupovalo například Xiaomi, které představilo MIX Fold, který si však v Evropě oficiálně nekoupíte. Stranou zájmu zůstává také Huawei, nicméně v jeho případě jsou problémy hlubšího charakteru a pramení z dříve uležených sankcí.

Po vzoru Xiaomi představilo skládací telefon i Oppo, ale opět se s ním nejspíše nesetkáme. Je tak vidět, že ani velcí výrobci, kteří patří do TOP 5, se do skládacích telefonů nehrnou. Oproti předpokladům letos žádný skládací telefon neukázal Google ani Motorola, která má již úspěšné kousky v řadě Razr. Stále je tak otázkou, zda se skládací telefony stanou dalším evolučním stupněm a zda jejich úspěch zajistí až chvíle, kdy takový model představí Apple.

Zmar novodobé Nokie

Většina z nás si zřejmě pamatuje na to, jak mobilním telefonů kralovala Nokia. Byly roky, kdy si bylo jen obtížné představit, že tomu někdy bude jinak. Nástup dotykových displejů však způsobil, že se nad Nokiemi zavřela voda a nepomohl ani Microsoft. Značka Nokia však získala druhou šanci a v případě mobilních zařízeních ji pod svá křídla vzala společnost HMD Global. Začátek datovaný na konec roku 2016 byl slibný. Zajímavé smartphony byly doplněné vzkříšenou legendou.

První dva roky se zdálo, že novodobé Nokie by mohly mít úspěch. Posléze však přišlo tvrdé vystřízlivění, kdy výrobce postupně vyklízel pozice dražších telefonů a čekání na vlajkovou loď nebralo konce. Vše zatím vyvrcholilo právě v roce 2021, kdy výrobce přepracoval značení svého portfolia a představil tři základní řady. Bohužel ani ta nejvyšší neuspokojí náročnější uživatele, a to navzdory značně vysokým cenám.

To nejzajímavější podle Ioannise Papadopoulose

Ohebný telefon pod stromeček? Proč ne

Skládací telefony, respektive smartphony využívající ohebné displeje, jsou s námi již nějakou chvíli, ale až v tomto roce bych si jeden z nich reálně dokázal představit používat jako „daily“. Důvodem je představení dvojice „foldables“, a to Samsungu Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flipu3. Právě druhý zmíněný telefon by byl při mém výběru nového smartphonu horkým adeptem ke koupi. Cena pod úrovní 25 tisíc korun v dnešní době již nepředstavuje žádný extrém, za své peníze navíc dostanete unikátní zařízení, a to hned z několika důvodů.

Samotná technologie ohebných displejů je zajímavá, což o to, osobně bych však ocenil zejména skladnost, kterou vám nenabídne pravděpodobně žádný jiný obdobně vybavený smartphone. Samsungu se také povedlo zvětšit vnější obrazovku, implementovat 120Hz displej, stereo reproduktory či zvýšenou odolnost IPX7. Povede-li se Samsungu (nebo komukoliv jinému) v příštím roce představit ještě lépe vybavené skládací véčko podobně kompaktních rozměrů, budu pravděpodobně reálně uvažovat o přechodu z dosavadní „placky“.

Nabíjení závratným výkonem není vždy vítané

Rychlost nabíjení hraje při výběru nového smartphonu pro mnohé zákazníky zásadní roli, výrobci se tak snaží přicházet s čím dál tím vyšším nabíjecím výkonem, viz Xiaomi 11T Pro. Jedna funkce však podle mě bohužel často schází, a to zcela zbytečně. Ať už používám telefon, který zvládá rychlé nabíjení výkonem 30 W nebo 120 W, vždy ocením možnost nabíjecí výkon softwarově regulovat, stejně jako možnost „zastropovat“ procento nabití baterie na mnou určenou úroveň (například 80 %). Nejenže tak lze prodloužit životnost baterie, ale zároveň mi jako uživateli odpadá nutnost pořizovat sekundární méně výkonný adaptér, pokud se rozhodnu nechat si telefon pomalu nabít přes noc. Nezbývá než doufat, že se v roce 2022 objeví více telefonů, které tuto praktickou funkci budou umět.

Souboj o nanometry a proprietární řešení

Apple se svými proprietárními procesory M1 v již v loňském roce ukázal, že investice do výzkumu a vývoje vlastního řešení se může bohatě vyplatit. Jako jeden z mála navíc dokáže vyrábět procesory, které se nadměrně nezahřívají a dosahují po stránce energetické efektivity fantastických výsledků.

Je evidentní, že ani v příštím roce (2022) boj o využití co nejmodernějších výrobních technologií a postupů sloužících k dosažení co nejvyššího výkonu jen tak neustane, ba právě naopak. A přestože jsem za překotný vývoj rád, často si říkám, k čemu vlastně běžnému uživateli mnohdy extrémně výkonné čipsety jsou, zvlášť, když s sebou vysoký výkon mnohdy přináší i různá úskalí (viz relativně běžné zahřívání u Snapdragonu 888).

Lékem na tento neduh by přitom podle mého názoru mohlo být právě proprietární řešení čipsetů, ale i dalších komponent, k němuž se ostatně uchýlil i Google se svými Pixely. Vlastní technologie, ať už čipsetů či třeba jednotek ISP (čipů pro zpracování obrazového signálu), je podle mě také ideálním způsobem, jak se odlišit od konkurence, získat nové zákazníky a v neposlední řadě i snížit náklady.