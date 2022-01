Google se na CESu pochlubil, co chystá pro Android a další systémy

Fotografie: Google

Veletrh CES je primárně zaměřen na hardware, to ale neznamená, že by se zde nemohli objevit i zástupci společností produkujících software, který na všech těch hračkách nakonec poběží. Chybět tak samozřejmě nemohl Google, který představil stěžejní novinky, které se do Androidu i dalších jeho systémů podívají v průběhu roku 2022.

Jednou z hodně praktických novinek bude rozšíření funkce Fast Pair. Ta nyní umožňuje zjednodušit pro někoho nepříjemný, pro jiného i složitý systém párování dvou zařízení pomocí Bluetooth. Novinku ale uvítají úplně všichni – při výměně telefonu v budoucnu postačí, když se v novém přístroji přihlásíte se stejným účtem a dáte pokyn obslužné aplikaci. Ta pak sama převede všechna dříve spárovaná zařízení do nového přístroje. Vzhledem k tomu, že jejich počet neustále narůstá (sluchátka, reproduktory, auta, hodinky...), bude tento proces vítaným ulehčením pro všechny, kteří mění telefon.

Google rovněž slibuje intenzivnější podporu funkce Chromecast. Nové verze mají usnadnit sdílení videí a hudby mezi nejrůznějšími zařízeními. Nově by se tato funkce měla objevit i v dalších zařízeních, jako jsou přenosné reproduktory, soundbary a další.

Snadnější odemykání slibuje Google pro ChromeOS. Ten by měl nově pracovat s chytrými hodinkami s operačním systémem WearOS. Pokud budete mít takovou kombinaci zařízení a budou navíc v blízkosti, pak se stejně jako u mobilů můžete obejít bez zámku displeje. ChromeOS rovněž dostane ještě bližší integraci s Android smartphony. Funkce PhoneHub dostane nové funkce, jako je vylepšená práce s notifikacemi, která vám v ideálním případě umožní nechat telefon v kapse, zatímco pracujete na chromebooku.