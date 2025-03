Výhody od operátorů, které dost možná neznáte: využijte všeho, co vám nabízí

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

V dnešní době už mobilní aplikace operátorů neslouží jen k základní správě účtu nebo kontrole spotřeby. Stále více poskytovatelů přichází s atraktivními benefity, které mohou zahrnovat slevy na nákupy, předplatné streamovacích služeb zdarma, výhody u partnerů či dokonce speciální nabídky na mobilní zařízení.

Ať už jste zákazníkem jednoho z velkých operátorů, nebo využíváte virtuálního poskytovatele, vyplatí se zjistit, jaké výhody vám jejich aplikace mohou nabídnout. Často se v nich totiž skrývají zajímavé slevy a akce, o kterých byste se jinak ani nedozvěděli. Jaké operátorské aplikace aktuálně nabízejí nejzajímavější benefity? Porovnali jsme nabídku naší hlavní operátorské trojice.

O2

Začneme naším nejstarším operátorem O2, případně lze pořadí zdůvodnit i prostou abecedou. O2 má aplikaci zvanou Moje O2, ve které ještě nedávno byla šikovná položka O2 Radosti, kde jste měli vše velmi pěkně seřazené a přehledné. Tomu je ale konec, operátor se rozhodl, že přehlednost není něco, co by uživatelé požadovali. V nové verzi aplikace Moje O2 se proto žádné výhody zdánlivě nenacházejí, respektive k jejich nalezení musíte kliknout na banner aktuálně propagující službu O2 Connect včetně slevy na hodinky a tablety.

Následně jste přeneseni zcela mimo aplikaci, což opět nebudí příliš důvěru a komfort používání se tak jednoznačně snížil v nové verzi aplikace. Nadále však platí, že O2 Radosti, jinými slovy benefity, skrývají výhody dvou typů. Jednak jde o výhody přímo od O2 a jednak o výhody partnerů.

Operátorské výhody znamenají takřka vždy nějaké slevy na zařízení. Aktuálně můžete třeba najít levnější hodinky o 2 000 Kč nebo tablet o 1 500 Kč. Velké slevy je dobré vždy pečlivě prozkoumat. Například současná sleva 5 000 Kč na mobil Xiaomi 15 je totiž reálně nižší. Vždy je dobré zjistit, kolik takový mobil běžně na českém trhu stojí. Zajímavější jsou zpravidla slevy na příslušenství v podobě sluchátek, pouzder, ochranných skel nebo GPS trackerů. O2 také zvýhodňuje audioknihy či uvítací melodie. Abychom nabídku přímo od O2 zakončili, nemůžeme nezmínit občasné soutěže, kde stačí zodpovědět jednoduchou otázku a dostat se do slosování o ceny.

Mezi partnery pak často figurují různé hudební festivaly, kdy zákazníci O2 obdrží slevy na zakoupení vstupenek. Vesměs se jedná o menší slevu do 10 %. Často se také můžete těšit na slevy případající k akcím, které probíhají v O2 Aréně nebo O2 Universu. Žádné další benefity, které by šly snadno rovnou využít, pak O2 Radosti v tuto chvíli nenabízejí.

Veškeré akce v aplikaci Moje O2 jsou k dispozici předplacenkářům i uživatelům majícím paušál. Dokonce ani nemusíte mít hlasový tarif, postačí internet od O2.

T-Mobile

Aplikace Můj T-Mobile nabízí rovněž nejen přehled o vašich službách, ale také benefity, které se skrývají v záložce Magenta Moments. Na rozdíl od O2 je nabídka ihned jasně viditelná a vše se děje přímo v aplikaci, což je výrazně pohodlnější a smysluplnější. Operátor benefity dělí do různých kategorií, které jsou nápomocné pro hledání toho, co by vás zajímalo. V rámci kategorie T-Mobile máte možnost si aktivovat službu Pořád online, zapnout balíček Security nebo spřátelenou streamovací službu MAX.

U T-Mobilu si hned povšimnete, že různých benefitů je zde výrazně více. Získat můžete třeba 3měsíční slevu na autopojištění a oblíbená dlouhotrvající akce vám nadělí jednu vstupenku do kina k jedné zakoupené zdarma. Vrcholem současné nabídky benefitů je pak jednoznačně program Perplexity, což je kombinace umělých inteligencí, které mohou zákazníci T-Mobilu využívat celý rok zcela zdarma. Tuto nabídku, kterou lze označit za lákavou, lze využít do poloviny května. Celkově se však v benefitech často nacházejí výhody typu 1+1, 2+1 a slevy do různých restaurací a kaváren. Jinými slovy je tedy nabídka pro uživatele snadno přístupná a využitelná.

Nedílnou součástí Magenta Moments je i kolo štěstí, kterým můžete jednou za pár dní zatočit a vytočit si několik srdíček. Srdíčka následně využijete v momentě, kdy se chcete zúčastnit soutěží nebo získat další výhody. K těm se například dostanete za 50 či 100 srdíček. Srdíčka mají platnost jeden rok a další můžete získat i tím, že aplikaci doporučíte svým známým.

Výhody Magenta Moments od T-Mobilu jsou dostupné nejen paušálním zákazníkům, ale také předplacenkářům.

Vodafone

Samoobslužná aplikace našeho nejmladšího operátora se jmenuje Můj Vodafone. Designově působí nejmodernějším dojmem a co stojí za vyzdvihnutí, je velice přehledná. Kategorie nabídek pro uživatele je vhodně rozdělena na ty od Vodafonu a ty od partnerů. Samotný operátor svou kategorii využívá k propagaci aktuálních produktů k prodeji a vyzdvihnutí slev, nic vyloženě speciálního však neočekávejte.

Nabídka od partnerů Vodafonu nyní vyniká například 50% slevou na cestovní pojištění, což může přijít vhod. Dále nechybějí ani soutěže, ve kterých lze vyhrát zajímavé ceny, například fototiskárnu nebo horkovzdušnou fritézu. Většinou stačí zodpovědět jednoduchou otázku a pak doufat, že se štěstěna otočí tím správným směrem. Pokud však uživatelé Vodafonu čekají nějaké další zvýhodnění, budou zřejmě zklamáni. Vodafone má nabídku celkově velice chudou, a to zejména ve srovnání třeba s T-Mobilem.

Kdo nabízí nejvíce?

Prozkoumání nabídek výhod našich operátorů vedlo k celkem jednoznačnému výsledku. Nejštědřejší, alespoň co se týče benefitů v aplikacích, je jednoznačně T-Mobile. Operátor ale rozhodně nejde jen cestou kvantity – byť možností je spousta –, ale snaží se nabídnout jednak užitečné věci a jednak benefity, které lze snadno využít rovnou a téměř kdekoliv.

Nabídka u O2 je výrazně skromnější a navíc zcela nesmyslně schovaná tak, aby ji méně zkušený uživatel vlastně ani nenašel. U Vodafonu je sice vše krásně zpracované, ale nabídka benefitů je ještě skromnější než u O2.