Podívejte se, jaké další skládačky na nás ještě čekají

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V Jižní Koreji proběhla výstava iMiD 2021. Ta se zaměřuje na displeje a je určena pro profesionály v oboru. Vystavené kousky tak nejspíše nekoupíte v dohledné době v obchodu, nicméně si lze udělat poměrně jasnou představu o tom, na čem výrobci pracují. Domovský Samsung se na svém YouTube kanále dokonce pochlubil záběry několika prototypů.

Největší pozornost na sebe strhl přístroj připomínající dnešní Foldy, avšak se dvěma ohyby – jeden dovnitř a druhý ven, takže přístroj poskládáte jako dětské leporelo.

Další exhibice se věnovala testování odolnosti ohebných displejů, což je velké téma. Poslední Fold v tomto ohledu udělal velký skok kupředu a prototyp na videu výše by měl zvládnout 30 tisíc ohybů při teplotě -20 °C, aniž by se to podepsalo na jeho funkčnosti.

Poslední video ukazuje asi nejzajímavější koncept, kterým je multimediální reproduktor. Displej je obtočen po celém jeho obvodu a po aktivaci v připojené aplikaci se rozbalí do podoby malé televize nebo spíš osobního asistenta.