Připravte si lektvary, mobilní hra se Zaklínačem dorazí v průběhu léta

Vývojáři z polského studia CD Projekt Red, kteří se proslavili hrami, jako je Zaklínač nebo (již ne tak povedeným) titulem Cyberpunk 2077, lákají na vydání dříve představeného AR titulu The Witcher: Monster Slayer. Hra, která využívá herních principů megahitu Pokémon GO, má být zveřejněna v průběhu léta 2021 a o její vývoj se primárně stará menší studio Spokko. Během hraní se mohou fanoušci Zaklínače utkat s monstry z herní (knižní) předlohy, viz video. Titul má být dostupný jak pro iOS, tak Android.

Foul creatures roam the Continent — it’s your job to become the monster slayer, track prey and take them down in AR!



The Witcher: Monster Slayer, developed by @Spokko_games, part of the CD PROJEKT family, is coming to iOS and Android soon!



More at https://t.co/fNTCv8kToA pic.twitter.com/I73KQNqirH