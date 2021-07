Windows 11 pod drobnohledem: základní čtyři pilíře systému a dojmy z používání

Fotografie: Microsoft

Během představení Windows 10 v roce 2015 Microsoft uvedl, že by se mělo jednat o finální verzi jeho operačního systému. Nedávno odhalená verze Windows 11 však ukázala, že tomu tak není a přinesl několik zajímavých novinek. Proč má být uživateli nová generace Windows podle Microsoftu vnímána jako pouhý update? A jaké jsou naše dojmy z několika dní používání preview verze Windows 11?

Čtyři pilíře Windows 11

Podle Microsoftu v současnosti využívá jeho operační systém více než 1,3 miliardy uživatelů po celém světě a populární komunikační platforma Teams denně odbaví zhruba miliardu schůzek 1:1. Vzhledem k takto široké uživatelské základně se v Microsoftu rozhodli zaměřit se na čtyři klíčové oblasti: produktivitu, konzistentní přístup, bezpečnost a spolupráci.

V oblasti produktivity se i s ohledem na změnu pracovních návyků vývojáři soustředili na snižování kognitivní zátěže. Systém by tak měl pomoci uživatelům se „odtrhnout“ od on-line světa a počítače. Přestože pracují z domova, umožní oddělit práci a osobní život. Z vychytávek, které mají naopak práci usnadnit, stojí za zmínku Snip Layouts, tedy inteligentní nabídka rozložení oken otevřených programů.

Snip Layout navrhne inteligentní rozložení oken aplikací.

V oblasti usnadnění spolupráce je rovněž zajímavý Windows Autopilot, jakožto nástroj pro IT oddělení firem, který usnadní nastavení počítačů v rámci dané společnosti. Menší, avšak užitečnou novinkou, je také jednoduché ovládání mikrofonu přímo z lišty s otevřenou API, kterou mohou aplikovat vývojáři do různých programů třetích stran.

Bezpečnost je v případě Windows 11 stavěná na principech přístupu zero-trust security, kdy systém, zjednodušeně řečeno, nevěří defaultně ničemu a nikomu a neustále si vše ověřuje. Jinými slovy předpokládá, že zařízení s Windows není v rukách uživatele. Vysokou bezpečnost chce Microsoft podpořit i využitím internetového prohlížeče Microsoft Edge, který má být nejen nejrychlejší na tomto operačním systému, ale zároveň dokáže inteligentně upozornit a varovat před různými nebezpečími, což si můžete bezpečně vyzkoušet na stránce smartscreen.msft.net.

Dojmy z používání

Testování Windows 11 v rámci programu Insider (momentálně Windows 11 Insider Preview Build 22000.100) na starším ZenBooku s sebou doposud nepřineslo žádné potíže. Nejnáročnějším krokem byl pravděpodobně samotný upgrade na Windows 11, který zabere několik hodin. Vždy, když jsem si myslel, že si systém stahuje poslední aktualizační balíček před tím, než nainstaluje Windows 11, si požádal ještě o jeden další a tak stále dokola. Pokud nemáte v počítači dostatek úložného prostoru, navrhne vám systém připojení externího úložiště, kam se potřebné soubory nahrají.

Osobně vnímám jako největší změnu samotný design, který se podle mě povedl. Některé zastarale působící designové prvky z Windows 10 (převzaté z předešlých verzí) si zkrátka zasloužily obměnit. Umístění nabídky Start a přidružených ikon doprostřed je otázkou zvyku. Co se mi naopak hodně líbí, je vyhledávání, které se zdá být rychlejší a přesnější. Ve finální verzi by měl rovněž fungovat například automatický přepočet měn při zadání textu do vyhledávání. V sekci Doporučené se pak systém uživateli snaží nabídnout dokumenty, se kterými by mohl chtít pracovat, což může rovněž ušetřit čas. Občas využívám také možnost nabídky rozložení oken aplikací, které usnadní mnohdy otravné přetahování oken po ploše.

V oblasti výkonu jsem nezaznamenal žádné zhoršení, naopak je možná systém trochu svižnější. Párkrát však došlo ke chvilkovému zmizení spodní lišty, jinak nelze Windows 11 (zvlášť v rámci preview) mnoho co vytknout.