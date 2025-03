Poco za více než 20 tisíc korun? Model F7 Ultra láká brutálním výkonem

Fotografie: Xiaomi

Telefony pod značkou Poco bývají cenově velmi zajímavě nastavené, zejména v kontrastu s výbavou, která klade důraz na vysoký výkon, špičkové displeje a rychlé nabíjení. Letošní rok ale možná bude zlomový, neboť značka Poco hodlá zcela jednoznačně konkurovat velkým hráčům v segmentu vlajkových lodí. Do boje nasazuje těžký kalibr v podobě novinky Poco F7 Ultra.

Novinka samozřejmě ctí značkové barvy a bude tak nabízena v černém a žlutém provedení. Zpracování bude velmi kvalitní, nasazen je kovový rámeček a skleněná zadní strana. Dostalo se na zvýšenou odolnost dle stupně krytí IP68, což značí vyšší odolnost proti vodě a naprostou odolnost vůči prachu.

Čelní straně dominuje 6,67" Flow AMOLED displej s malými rámečky, vysokým rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Nechybí podpora Dolby Vision a maximální jas může dosáhnout 3 200 nitů. O ochranu se stará sklíčko Poco Shield Glass, které má dobře odolávat pádům i škrábancům. Do displeje je integrována moderní ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Zavařit vlajkovým lodím by nešlo bez pořádného procesoru. Poco F7 Ultra vsadilo na špičkový Snapdragon 8 Elite v kombinaci s 12GB, nebo 16GB operační pamětí. Nepodpora paměťovek bude trápit málokoho, neboť základem je 256GB interní paměť, avšak sáhnout můžete i po 521GB úložném prostoru. Prostředí je svěřeno do rukou Androidu 15 s nadstavbou HyperOS 2. V tuto chvíli není známa délka softwarové podpory. Prostředí je dle očekávání prošpikována umělou inteligencí. Nechybí Google Gemini, Circle to Search a další AI funkce od Xiaomi.

Tentokrát se nijak nešetřilo ani na sestavě fotoaparátů. Hlavní snímač Light Fusion 800 s 50 megapixely má samozřejmě optickou stabilizaci obrazu a doplňuje jej 50megapixelový teleobjektiv s možností 2,5násobného bezztrátového přiblížení. Výčet zadních fotoaparátů zakončuje 32megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se 120° záběrem. Dodejme i informace o čelní kamerce, která je 32megapixelová.

V útrobách mobilu se nachází baterie s kapacitou 5 300 mAh, kterou je možné dobíjet výkonem až 120 W, kdy zcela vybitý mobil nabijete za 34 minut. Alternativou je bezdrátové nabíjení s 50W výkonem.

Nové Poco F7 Ultra vstupuje dnes na český trh, přičemž cena je stanovena na 18 999 Kč za 256GB verzi. V případě 512GB varianty počítejte s cenou 20 999 Kč. Až do 6. dubna je však k dispozici zaváděcí nabídka, kdy větší paměťovou variantu pořídíte za 18 999 Kč.