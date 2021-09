3 znepokojivé postřehy k poslední akci Applu

Fotografie: Apple

Pro technické žurnalisty a fanoušky Applu to obvykle bývá vrchol sezóny – v půlce září společnost za ohromné show představuje nejenom nové iPhony, ale i spoustu dalších služeb a novinek. Této události se vyplatí věnovat pozornost, i když mezi dvě výše zmíněné skupiny nepatříte. Celá událost má totiž značné přesahy a dokáže hodně říct i o světě, ve kterém žijeme.

Letošek měl být ve znamení návratu k normálu. Nebo „novému normálu“? Po loňské surrealistické akci, v níž osamocený Tim Cook bloumal prázdnými chodbami Apple Parku, se zdá, že je zase všechno v pořádku. Ale když se podíváte ještě jednou a pozorně, tak zjistíte, že není.

1. Cvičme v rytme

Všichni se přijdou sice podívat na nové iPhony, ale už pěknou řádku let platí, že stačí změnit jen pár detailů, aby jako každý rok vznikl ten nejlepší přístroj mezi všemi. To skutečně nové se odehraje ještě před tím, kdy Apple rozšiřuje svoje portfolio služeb. Když se ohlédneme pár let zpátky, nelze neobdivovat vytrvalost, s jakou tak činí. Najde obor, za nějž jsou lidé ochotni platit a začne se do něj tlačit: televize, hry, noviny a časopisy... Letos došlo na cvičení v rámci služby Apple Fitness+.

Je to od Applu chytrý tah. Všude po světě byla fitka, posilovny a jiné provozovny tohoto druhu kvůli pandemii uzavřena jako první a otevřena jako poslední, nezřídka kdy s požadavky na cvičení s dvoumetrovými odstupy a respirátory. Není divu, že většina lidí své členství či předplatné zrušila nebo neobnovila. Apple jako ohař cítí, že se tak na účtech těchto lidí válí nevyužité peníze, ke kterým by se mohl dostat. Nabízí tak moderní vizi cvičení, při kterém to nepáchne cizím potem a nikdo vám úchylně neočumuje zadek. Zkrátka takový ten sterilně ideální svět, ve kterém jste sami obklopeni designově dokonalým bytem a s ostatními lidmi přicházíte do kontaktu jen skrze obrazovky provozované Applem. Kdyby to byla další epizoda Černého zrcadla, byla by to i zábava.

2. Budeme dělat, že se nic nestalo

Služba Fitness+ i další jako by sázely na to, že i letošní zimu se i přes očkování a přirozenou imunitu rozhoří další vlny pandemie. Lidé pak budou nadšení z toho, že mohou vyloženě nebezpečné prostředí kaváren, kin, klubů a posiloven vyměnit za FaceTime, Apple TV+, Spatial Audio a Fitness+.

Přesto se Apple až křečovitě snažil, aby v celé zmínce nezazněla zmínka o koronaviru, a to ani náznakem. Stejně tak se vyhnul kontroverznímu tématu očkování. To je oproti loňskému roku, kdy byl koronavirus v pozadí každého druhého slova, obrat o 180 stupňů. Apple se zkrátka rozhodl, že pandemie skončila. Škoda, že takovou moc ve skutečnosti nemá.

3. Budeme dělat, že se nic neděje

Svět teď totiž řeší další problém, který s virem tak trochu souvisí. Je jím všudypřítomný nedostatek počítačových čipů a narušené dodavatelské řetězce. Sice to není takový problém jako loni, kdy se na večírek nedostavila hlavní hvězda v podobě iPhonů, ale letos to odnesly hodinky. A to hned dvakrát. Namísto jasného termínu spuštění prodeje dostaneme jen nezvykle vágní „later this fall“ a po bližším zkoumání zjistíme, že hodinky mezigeneračně nepovýšily v oblasti čipsetu. Apple si spíše vyhrál s obalem, aby hodinky dostaly větší odolnost. A samozřejmě upraví svou produktovou řadu tak, aby si „šestky“ a „sedmičky“ nekonkurovaly.

Celkově Apple zaslouží pochvalu za to, jak se vytrvale snažil všem ukázat, že on i jeho svět jsou zase v pořádku. Připomíná to repliku ze seriálu BoJack Horseman, kdy kreslený kůň odpovídá na otázku, jak být šťastný: „Prostě předstíráte, že jste šťastní, dokud nezapomenete, že to jen předstíráte.“