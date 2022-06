HTC Desire 22 Pro je pokus tchajwanské značky znovu se dostat na výslunní

HTC kdysi patřilo mezi čelní výrobce, kteří pomáhali rozjet celý segment telefonů s Androidem. Postupně se jí však přestalo dařit a bylo o ní slyšet zejména v souvislosti se špatnými finančními výsledky. Společnost se však pořád nevzdává a zkouší najít „příští věc“ neboli prorazit v některém z perspektivních oborů. Ať už je to virtuální realita, nebo odvážné experimenty typu blockchainový telefon. Nyní chce naskočit na vlnu nazvanou „metaverse“.

