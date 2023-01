5 digitálních trendů pro rok 2023

Fotografie: Behnam Norouzi, unsplash.com

Podaří se Muskovi zničit Twitter, nebo s ním ovládne svět? Nebo si raději všichni nasadíme chytré brýle a přesuneme se na jiné místo? A jak se k němu připojíme? Nezničí nás v něm umělá inteligence? Předpovědi budoucnosti jsou vždy ošemetné, ale práce proto jsou tak zábavné.

Odhadovat budoucnost je vždy těžká a nevděčná role. Ostatně můžete se podívat na naši poslední předpověď a porovnat ji s právě skončeným rokem. To nejdůležitější v ní samozřejmě chybí, protože jen málokdo čekal, že si pro nás rok 2022 připraví stejně velká a zásadní překvapení, jako byla končící pandemie. Ale přesně to se stalo

Zemětřesení u sociálních sítí

Elon Musk kupuje Twitter. Zpráva tak bláznivá, že ji zprvu mnozí považovali za aprílový žert. Skoro po roce vyjednávání, prohlášení a jejich odvolávání bylo hotovo. Kdo si myslel, že podepsanou smlouvou tyto zmatky skončí, ten se ošklivě pletl. Každý Muskův krok provázelo kolečko stejně bizarních zvratů, kde se dohromady míchaly zásadní otázky o směřování této vlivné sociální sítě až po Muskovy osobní problémy.

Má Musk potenciál ještě více zčeřit vody a odehnat k alternativním sociálním sítím další uživatele? Anebo sebekriticky uzná, že se mu situace vymkla z rukou a najde si za sebe náhradu? Ani další sítě to nebudou mít snadné. Nelze si nevšimnout, jak úspěch TikToku vadí kvůli bezpečnostním rizikům i malé kontrole nad obsahem. Facebook má svých problémů stále dost, a tak je jasné, že se příští rok bude zuřivě diskutovat nejenom na sociálních sítích, ale i o nich.

Důraz na zelenou a udržitelnost

V roce 2022 všechno zásadní způsobem zdražilo, s jedinou výjimkou – připojení k internetu přes Starlink. Veškerý vzestup cen byl poháněn nárůstem cen energií.

Mohlo by se zdát, že telefony, notebooky a další přenosná elektronika má tak nízkou spotřebu, že to nemá smysl řešit. Ale i tady lze vidět „zelené trendy“. Některé firmy dokonce chtějí, abyste měli telefon co nejdéle. Další pro vás připraví sluchátka nebo hodinky, které za vás teoreticky nabije slunce. Takových trendů bude jen přibývat, a to z mnoha různých důvodů.

Umělá inteligence za každým rohem

Při psaní článků o tom, co umělá inteligence zvládne/nezvládne jsem často překvapený, že se odváží i do oblastí, které jsme považovali za výhradně lidské. Třeba takové právo, žurnalistika, medicína a dokonce i etika a filozofie jí nejsou cizí.

Varovný prst zatím zdvihají jen autoři sci-fi literatury a filmů. Všude jinde si pomocníka, který je sice velice výkonný, ale do „hlavy“ mu nikdo nevidí, moc váží a ještě se jím chlubí. A že se vás to netýká? Když třeba dostanete „ban“ na sociální síti, obvykle za to nemůže „outsorcovaný Ind na druhém konci světa“. Když vám banka zamítne úvěr, obvykle to neřeší „tlustý bankéř v koženém křesle za mahagonovým stolem“. A bude hůř... Nebo lépe?

Čekání na brýle a metaversa

Už nyní je jasné, že s příchodem a přechodem do virtuální či rozšířené reality všichni čekají na Apple. Jenže zvěsti o tom, že tohle bude „další velká věc s nakousnutým jablkem ve znaku“ se objevují už posledních pět let minimálně.

Co se tedy děje? Má Apple skutečně nějakou vizi a jen ji ladí k dokonalosti? Nebo zatím jen bádá, připravuje si půdu a čeká, jestli někoho z jejich odborníků něco nenapadne? Nebo už má vše nachystané, odladěné a dokonale to drží pod pokličkou, zatímco čeká na ekonomicky příznivější dobu?

Poslední možnost by se nám líbila asi nejvíc, otázkou ale stále je, jestli přijde už letos. A bez Applu budou bohužel všichni ostatní přešlapovat na místě, vytvářet koncepty a prototypy anebo jen posílat obecné tiskové zprávy.

Wi-Fi 7

Na jaké Wi-Fi právě teď sedíte? Zatímco 6 nebo 6E jsou stále horké novinky, které mají jen nejnovější zařízení, zbytek „jede na pětce“ nebo má prostě jen nějaký bezdrát. A to už se připravuje Wi-Fi 7. Ta by měla přijít až v roce 2024, ale letos se o ní bude hodně mluvit. Všichni se budou předhánět, kdo bude mít svá zařízení venku jako první, takže se dokonce setkáme i s routery a dalšími kousky, které budou „Wi-Fi 7 Ready“ a skutečně tuto dovednost získají až po finalizaci standardu a aktualizaci firmwaru.

Nový standard se bude všechny získat rychlostmi, které však budou více teoretické než kdy před tím. Tak jen doufejme, že se nová Wi-Fi dokáže dobře marketingově prodat, třeba pomocí zajímavých funkcí navíc.