Nesmějte se HarmonyOS, protože stejně jsme se jednou ošklíbali nad Androidy a iPhony

Fotografie: Huawei

Zprvu to vypadalo jako uražená reakce na obchodní sankce. Ale oficiální představení HarmonyOS a navazujících služeb dává tušit, že to Huawei myslí vážně. Samozřejmě to podle všeho vypadá, že se Google ani Apple nemusejí bát. Jenže letmý pohled do minulosti ukazuje, že v podobné situaci už jsme jednou byli.