Co je to Fuchsia od Googlu a proč vás (ne)musí zajímat?

Čas od času proběhne odbornými médii zmínka o záhadném operačním systému Fuchsia. Na mobilenetu jsme se o něm prvně zmínili v roce 2016, kdy pouhá informace o tom, že Google „kutí“ další operační systém, vyvolala vlnu pozdvižení. Hodně se pak spekulovalo o tom, co s tímto systémem Google zamýšlí. Chce nahradit Android? Nebo jej sloučit do jedné škatulky s Chrome OS? Nebo něco úplně jiného? V roce 2019 přišla studená sprcha v podobě vyjádření Googlu, že Fuchsia je spíše jen akademická záležitost, ve které programátoři Googlu zdokonalují své postupy, zkoušejí nové věci a co se naučí, zkoušejí přenést do jiných operačních systémů. Jenže podle hesla „odvolávám, co jsem odvolal“ se letos objevil na pultech obchodů ovladač chytré domácnosti Nest Hub s operačním systémem Fuchsia. Jeho přítomnost přitom není na první pohled vůbec patrná a jeho funkcionalita je prakticky totožná s předchozím Cast OS založeném na Linuxu.

Takový krok samozřejmě vzbuzuje celou řadu otázek. Redaktorům androidcentral.com se podařilo vyzpovídat klíčového vývojáře. Jako tenká červená nit se rozhovorem vine poznání, že Android není ideální operační systém – respektive spoustu věcí v něm šlo udělat lépe a jinak. Nedostatky známe všichni dobře sami a za všechny jmenujme třeba složitý proces aktualizací závislý na výrobci nebo náročnost na systémové zdroje.

Proto bylo potřeba začít stavět na zelené louce. Odkud brali vývojáři inspiraci, je poměrně překvapivé, ale prozradili to na sebe už v názvu. Projekt Pink (růžová) byla společná práce inženýrů z Applu a IBM, kteří tvořili operační systém. Projekt Purple (fialová) bylo zase kódové označení prvního iPhonu. Začít programovat „od podlahy“ znamená v řeči operačního systému od jádra. To monitoruje a řídí veškerý hardware a způsoby, jak s ním může software komunikovat. V systému Android se používá linuxové jádro. Ve Fuchsii je jádrem úplně nový kus kódu nazvaný Zircon. Ten vychází z jádra LK (Little Kernel), což bylo jádro reálného času pro tzv. embedded devices (s uzavřeným systémem), které napsal Travis Geiselbrecht. Zircon je téměř mikrojádro, jehož cílem je nízká spotřeba zdrojů a škálovatelnost. Je také napsán přímo ve společnosti Google, ale stále open source.

Vedle hardwarové náročnosti také vývojáři řešili problémy, na které narazili při tvorbě Androidu a snažili se jim předcházet už v zárodku. Jedná se zejména o podporu vývojářů aplikací, které jsou pro úspěch každého systému stěžejní. Rozhraní a počáteční uživatelské aplikace jsou napsány ve Flutteru, dalším projektu společnosti Google. Flutter byl navržen jako sada nástrojů, která dokáže vytvářet multiplatformní aplikace s uživatelským rozhraním, jež vypadá stejně bez ohledu na to, na jakém zařízení se používá. Vývojář může pomocí Flutteru vytvořit aplikaci, která bude vypadat a působit naprosto stejně na Android, webu, Chromebooku nebo iOS.

A kdy to poběží na mém telefonu?

V současném stavu tak Fuchsia zvládne obsluhovat dotykovou obrazovku, reagovat na hlas nebo pracovat s kamerou. Zkrátka vše, co by měl zvládat takový ovladač chytré domácnosti. Jeho funkcionalita se tak neliší od starších řešení, i přestože je uvnitř vše od základů přepracované. Pro uživatele to sice může znamenat mírné zklamání, že nový systém vypadá stejně a ani neumí nic nového, ale jak už jsme několikrát řekli, to hlavní se ukrývá uvnitř. Kupříkladu proces aktualizací se výrazně zjednoduší. Namísto bolestně zdlouhavého kolečka výrobce OS – výrobce hardwaru – operátor – koncové zařízení bude moci v budoucnu Google řešit kritické chyby v zabezpečení prakticky okamžitě.

Existuje totiž jedna oblast, která je na tom v této otázce hůře než telefony s Androidem. Nejrůznější vybavení chytré domácnosti zahrnující žárovky, termostaty, vysavače a prakticky vše další, co se umí připojit k Wi-Fi. Taková domácnost technologického nadšence připomíná peklo pro bezpečnostního experta nebo ráj pro hackery, kde je kávovar ohrožující svého majitele běžnou realitou, nikoli výmyslem autorů sci-fi.

Toto je tedy oblast, kam Fuchsie směřuje v první řadě. Google se pokusí vytvořit ucelený ekosystém produktů pro chytré domácnosti. Díky otevřenosti a škálovatelnosti systému to bude jednoduché a levné řešení pro výrobce všeho možného. Jenže každá mince má dvě strany. Vyšší zabezpečení znamená, že Google získá další armádu zařízení, ze kterých bude moci těžit data.

A mobilní telefony s Fuchsia OS? Podle expertů to minimálně v nejbližší době nehrozí. Majitelé Androidů budou z nového operačního systému profitovat spíše nepřímo: ze zkušeností vývojářů jádra nebo aplikací. Android i Chrome OS jsou ale tak rozjeté vlaky, že se je nikdo nebude snažit zastavit a roztlačovat nové. Tedy s jednou výjimkou. Fuchsia může zaskočit za Android v případě, že by došlo k „nepředvídatelnému katastrofickému vývoji událostí“. O co by se ale konkrétně mělo jednat? To raději nedomýšlet.