Tim Cook chce před svým odchodem dotáhnout jednu důležitou kategorii hardwaru. Jakou?

Fotografie: Apple

Když Tim Cook nastupoval v roce na místo CEO Applu, neměl před sebou jednoduchý úkol – nahradit jednu z nejikoničtějších postav světa informačních technologií. Mnozí mu vyčítali nedostatek charismatu a také vizí, což pro Apple mělo znamenat postupný úpadek.

O deset let později je jasné, že to byla pravda jen částečně. Apple sice nepředstavuje produkty, které by přepisovaly historii, ale s puntičkářskou péčí pracuje na vylepšování těch stávajících, které navíc doprovází zajímavými službami. To vše reflektují skvělé finanční výsledky. Rozhodně tak neexistuje tlak na to, aby Cook ze své pozice odstoupil, nicméně ten v rozhovoru pro 9to5mac.com potvrdil, že už se necítí na to, aby vedl Apple dalších deset let. Vedení technologických firem je podle něj práce pro mladé. Firmě zasvětil prakticky celý svůj život a pracuje v ní od roku 1997.

Ačkoli nějaké přesné datum odchodu nepadlo, Tim si je jistý, jaký projekt chce dotáhnout do konce. Mělo by se jednat o projekt AR/VR brýlí, na kterém kromě Applu pracují i další společnosti, například Facebook. Nutno ale říct, že to je tuhý oříšek hned z několika hledisek. Vedle technologických problémů bude nejspíše nutné řešit i ty fyziologické nebo právnické. Svého času se o totéž snažil Google i Microsoft, jejich výrobky však skončily jako vysoce exkluzivní vybavení pro firmy.

Analytici se tak shodují, že nejdřívější termín uvedení chytrých brýlích od Applu je rok 2025, pesimičtější odhady hovoří až o roku 2028.