To nejzajímavější z roku 2020 podle redakce mobilenet.cz

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rok 2020 se nezadržitelně blíží ke svému konci, takže je čas na závěrečnou rekapitulaci. Toto je první článek z dvoudílné série o tom, co kterého člena redakce v uplynulém roce zaujalo nejvíce. Dnes se podíváme na výběr Martina Fajmona, Michala Pavlíčka a Ioannise Papadopoulose.

To nejzajímavější podle Martina Fajmona

Samsung Galaxy Z Fold2

O telefony se aktivně zajímám už od roku 2006 a jen výjimečně mě nějaký produkt zaujme natolik, abych na něj nezapomněl. Vůbec prvním takovým telefonem byla Nokia 7650, kterou stále považuji za vůbec to nejzajímavější v mobilní historii, jakkoli to může znít pateticky. Věřím, že dalším takovým telefonem bude i Samsung Galaxy Z Fold2, protože stejně jako Nokia mě zaujal jak designem, tak originalitou.

Galaxy Z Fold2 je luxusní kus techniky, pro většinu vzhledem ke své ceně velmi špatně dosažitelný, přesto věřím, že určuje styl, jakým se ohebné telefony budou ubírat i v roce 2021. Mobil mě zaujal precizně zpracovanou konstrukcí, špičkovými displeji a pochopitelně i originalitou a výbavou. I když jej stále nepovažuji za produkt, který by chtěli všichni používat denně (právě kvůli ohebnému displeji, který zkrátka stále není tak odolný), jde o produkt bez kompromisů. A vůbec nevadí, že mi připomíná staré „komunikátory“ od Nokie, možná právě proto je pro mě tak zajímavý.

Nebudu zapírat, že cena by se mi líbila nižší, ovšem když se podíváme na to, jak byl Samsung schopen srazit ji za posledních několik měsíců u véčka Z Flip, věřím, že i Z Fold2 bude časem dostupnější. A alespoň krátké seznámení by si, dle mého, neměl odpustit žádný fanoušek mobilních telefonů.

macOS Big Sur

Nebudu vám lhát, když jsem poprvé viděl, jak bude nový macOS, nebyl jsem zrovna nadšený. Ikonky mi přišly zbytečně infantilní, celkově to bylo takové moc barevné. Ale víte co? Po instalaci beta verze, kterou jsem pro vás testoval, jsem se rozhodl zůstat u bety a seznamovat se s prostředím ještě před vypuštěním ostré verze. A světe div se, dnes bych se již zpátky nevrátil. Ne snad proto, že u nového MacBooku chci aktuální software, ale zkrátka proto, že jsem se s prostředím sžil. Nejvíce oceňuji inovované Řídící centrum, stejně jako vylepšený prohlížeč Safari, který častěji kombinuji s klasickým Chrome. To proto, že už konečně funguje dle mých představ.

Sice pozdě, ale výrazných změn doznala i aplikace Zprávy, která nově mnohem lépe koresponduje s designem, který známe z iOS. Bylo na čase.

Nuki, odemkni!

Jak určitě víte, redaktoři mobilenet.cz pracují i na projektu fZone.cz, kde testujeme chytré produkty do domácnosti. A ty mají často mnohé společné s mobilními telefony, minimálně většinu je skrze ně můžete ovládat. Jedním z nejzajímavějších produktů, které jsem mohl delší dobu testovat, byl chytrý zámek Nuki Smart Lock 2.0. Proč?

Odpověď je snadná, protože to prostě funguje. Po instalaci a hlavně po prvotním nastavením, které vám nějakou tu hodinku zabere, můžete zapomenout na klíče, a to i pokud nebydlíte v domě, ale třeba v bytovém komplexu. Díky Nuki Openeru si můžete odemknout třeba jen zazvoněním na vlastní zvonek, přitom stále velmi bezpečně, protože údaje jsou šifrovány přímo skrze aplikaci Nuki ve vašem mobilním telefonu.

Část roku 2020 pro měla byla rokem bez klíčů, tedy bez starostí. A pokud mohu doporučit, pokud patříte mezi hračičky jako já a neustále někam zakládáte klíče, popřemýšlejte o jeho nákupu.