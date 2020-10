V kategorii do 5 tisíc korun jsou běžné různé ústupky. Nové Realme 7 však láká na výkonný procesor, velký displej s 90Hz obnovovací frekvencí, velkou baterii, rychlé nabíjení či v součtu pět fotoaparátů. Jeho cena přitom skutečně startuje pod hranicí 5 tisíc korun. Máme zaděláno na bestseller?

Realme. Znáte tuto mladou značku? Pokud ne, jistě se to velmi brzy změní. Telefony s tímto logem se rychle zabydlují na českém trhu a jejich hlavním trumfem je velmi agresivní cena. Zdárným důkazem je novinka Realme 7, která velmi pravděpodobně způsobí poprask v segmentu nižší střední třídy. Zastíní také svého nedávného předchůdce v podobě Realme 6, který z trhu buď zmizí, nebo bude muset zlevnit. Málokdy se v nižší střední třídě objevuje mobil, který na první pohled nemá výraznější nedostatky a naopak dokáže lákat na funkce, které byly doposud tomuto segmentu zapovězeny.

Technické parametry Realme 7 128+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162,3 × 74,8 × 9,4 mm , 196,5 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio G95T , CPU: 2×2,05 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ? Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 1:02 hodin Dostupnost říjen 2020, 6 690 Kč

realme 7 – videorecenze

Obsah balení

V zářivě žlutém prodejním balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a silikonové ochranné pouzdro.

Konstrukční zpracování: snaha o originalitu

Novinka vás upoutá zadní stranou se dvěma úrovněmi lesklých ploch a logem. Výsledek je poměrně originální a novinku snadno rozpoznáte. Na druhou stranu musíte počítat s tím, že je telefon v ruce velmi kluzký, navzdory tomu, že jde pouze o plast. Jistota při držení v ruce jednoduše chybí, nepřispívají k tomu ani zaoblené boky.

Design působí poměrně originálně a novinku snadno rozpoznáte.

Nelíbí se nám řešení okrajů čelní strany, které jsou v kombinaci s nasazenou ochrannou fólií už z výroby velmi ostré. Nejvíce tuto nepříjemnost pocítíte ve chvíli, kdy budete využívat ovládání prostředí prostřednictvím gest, kdy je nutné často provádět tah prstem od okrajů směrem do středu displeje.

Chuť si lze spravit tlačítkem na pravém boku, které je velké a ploché. To indikuje přítomnost čtečky otisků prstů. Stisk je neskutečně jistý, čtečka reaguje již na prosté přiložení prstu, a to velmi spolehlivě. Další ovládací prvek najdeme na levém boku, jde o dvojtlačítko regulující hlasitost, nad kterým je dlouhý šuplíček. Do něj můžete umístit dvě nano SIM karty a paměťovku současně. USB-C a 3,5mm jack mají své místo na spodní hraně.

Ačkoliv je telefon levnější a plastový, působí vcelku bytelně, což je samozřejmě jedině dobře. Pokud chcete pro ochranu mobilu udělat ještě více, můžete využít služeb silikonového ochranného pouzdra, které najdete přímo v balení.

Líbilo se nám originální vzhled zadní strany

spolehlivá čtečka otisků prstů