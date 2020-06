macOS Big Sur oficiálně: iOS a macOS si nikdy nebyly bližší

Fotografie: Apple.com

Ani letos pochopitelně na WWDC nehraje prim hardware, na ten se můžete těšit zase na podzim, i tentokrát jde o software a vše s ním spojené. Mimo jiné tak Apple představil novou verzi macOS s označením Big Sur.

Apple se tentokrát soustředil na design a prostředí, které připodobnil iOS. Přepracování se dočkal Dock, ikony, ale i aplikace a zvuky, které doprovází ovládání systému.

macOS Big Sur

Apple představil jednotlivé aplikace a jejich designové změny, přičemž těmi největšími prošly Zprávy, Safari a také Ovládací centrum. Posuvníky a přepínače jakoby z oka vypadly iOS 13/14, takže si majitelé iPhonů a iPadů v první chvíli ani nemusí všimnout, že se něco změnilo, samozřejmě do momentu, než si prostředí srovnají s aktuální verzí macOS Catalina.

Začít můžeme Zprávami. Ty se dočkaly možnosti přidávání Memoji, které Apple do této doby propagoval primárně na iOS a iPadOS. Na macOS se však zapomínalo, tedy až do teď. Apple zapracoval také na miniaturách kontaktů, abyste lépe rozpoznali, komu vlastně na zprávu odpovídáte. Snazší bude také sdílení souborů všeho druhu: například fotografií a videoklipů. Aplikace Zprávy obměnu potřebovala již roky, je tedy lehce s podivem, že Apple čekal až do roku 2020. A ano, vylepšení se dočká i vyhledávání, opět půjde o téměř shodný přístup, který používá iOS.

Apple zapracoval také na aplikaci Mapy, přičemž zde si půjčil funkce z vylepšené aplikace Mapy pro iOS 14. I zde jde o logický posun, protože aplikace Mapy pro macOS byla delší dobu bez výraznějších změn.

Velkých změn se dočkal i prohlížeč Safari. Uživatelé byli již několik posledních let zvyklí na celkem strohé prostředí a i když Apple vylepšoval rychlost a některé funkce, aplikace se příliš nezměnila. To je minulostí, Apple zapracoval na personalizaci, což znamená, že i Safari bude nově možné lépe přizpůsobit vašim potřebám. Kupříkladu úvodní obrazovku si budete moci obohatit o obrázek dle vlastního výběru.

Nejde samozřejmě jen o obrázek, který máte na úvodní obrazovce při spuštění Safari. Téměř všichni uživatelé Safari ocení živé náhledy přeplněné lišty, v níž je spousta otevřených záložek. Rovněž uzavírání otevřených karet bude mnohem snazší, postačí na vybranou kartu kliknout pravým tlačítkem. Dost tak už bylo malým křížkům, do kterých se ne a ne trefit. Mimochodem, Safari v macOS Big Sur má být v načítání o 50 % rychlejší než prohlížeč Chrome od Googlu, který se stále těší velkému zájmu i u jablečných zařízení.

Výhodou Safari má být i přesné určení, jaké rozšíření má fungovat na konkrétním webu. Něco podobného umí i Chrome, musí to však zvládat konkrétní rozšíření, nejde tedy o globální přístup, jaký zavede Safari v macOS Big Sur.

Při pohledu na macOS Big Sur je zřejmé, že se Apple snažil více přiblížit vzhled ikon iOS a macOS. Očekáváme, že jde o první krok a následující roky se bude design obou systémů podobat ještě markantněji, do budoucna by oba systémy mohly klidně splynout.