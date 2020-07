Jak moc se macOS Big Sur liší od Cataliny?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V redakci jsme se rozhodli nainstalovat macOS Big Sur pro vývojáře. Vzhledem k tomu, že instalaci této verze nedoporučujeme, protože může v krajních případech ohrozit chod vašeho zařízení, nebude dnešní článek sloužit jako návod, ale spíše jako náhled, abyste si udělali představu, jaké novinky vás na podzim čekají.

Dá se čekat, že Apple během léta na systému notně zapracuje, takže se jeho finální podoba může ještě lehce změnit.

Pár slov na úvod

Aktualizovat počítač na macOS Big Sur není nic složitého, po instalaci speciálního profilu vám MacBook nabídne ke stažení zhruba 10GB instalační soubor, přičemž instalaci zvládne i méně zkušený uživatel – beta verze se totiž tváří jako aktualizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o verzi pro vývojáře, je jasné, že nebude bez chyb, na odladění se totiž musí ještě pracovat. Z tohoto důvodu jsme k instalaci použili k tomu určený SSD, na který jsme celý systém přenesli. K testování byl použit MacBook Air 2020 v konfiguraci s dvoujádrovým Intel Core i3 (1,1 GHz) a 8 GB RAM, takže základ od Applu pro studenty.

Samotná instalace systému není žádná „rychlovka“, když vynecháme čas stahování už tak velkého souboru, instalace zabrala na MacBooku Air zhruba hodinu. Po tuto dobu se MacBook několikrát restartuje a uslyšíte také ikonický zvuk spouštění, od kterého Apple upouštěl od roku 2016.

Startujeme...

Po téměř nekonečné instalaci (za to samozřejmě může i výkon základního MacBooku Air) jsme se konečně dočkali. Už u úvodní přihlašovací obrazovky si můžeme povšimnout, že Apple zvětšil ikonu uživatele, ovšem opticky zmenšil prostor, kam se zadává heslo. Úvodní obrazovka působí vcelku svěžím dojmem a už zde vidíme, že hlavní změny se odehrály primárně v prostředí samotném. U srovnávacích screenshotů je vždy nalevo macOS Catalina (posuvník napravo) a napravo macOS Big Sur (posuvník nalevo). Kompletní galerii naleznete na konci článku.

Dostáváme se na obrazovku s dokem aplikací. Dok je nově výraznější, je více odsazen od spodní hrany a ikonky působí celistvějším dojmem. Tedy alespoň do doby, než si je pořádně prohlédnete. Je jasné, že původní podoba již neodpovídala dnešním standardům, ovšem nemůžeme se zbavit dojmu, že některé nové ikonky vypadají infantilně a do prostředí se vůbec nehodí – například ty pro Mail, FaceTime, Zprávy a App Store. Jsou vystínované a už příliš neodpovídají „flatovému“ designu aplikací, jako je Kalendář, Připomínky, Poznámky, Hudba a další. Dochází tak ke zvláštnímu paradoxu, kdy ikony sice vypadají na pohled (v globálu) celistvěji, ovšem některé z nich nezapadají do celkového vizuálu.

Celistvosti dosáhl Apple primárně tím, že sjednotil tvar ikon: nově jsou aplikace zaoblené stejně jako v iOS. V macOS Catalina docházelo často k použití odlišných tvarů. I tak bychom ovšem doporučovali některé ikony obměnit, protože jejich aktuální podoba působí trochu jako z levných čínských smartphonů, u kterých se prostředí Androidu nápadně podobalo iOS, ovšem v době před 5 lety. To, že nově nainstalované aplikace aktuálně vzhledem nekorespondují s novým designem (například Google Chrome), je zkrátka daň a hra Applu, na kterou vývojáři budou zřejmě muset přistoupit.

Co se nám líbí, je nová podoba Oznamovacího centra, které nově sdílí prostor s widgety v konfigurovatelné podobě jako v případě iOS. Na první pohled působí Oznamovací centrum mnohem svěžeji, za což může také složení z jednotlivých panelů. Inspirace iOS a hlavně iPadOS je zde velmi patrná, i když samozřejmě na ovládání pomocí dotyků můžete zapomenout. Možná se ale za nějakou dobu dočkáme legendární věty „One More Thing...“ a s pompézností Applu hodnou uvidíme první dotykový MacBook/iMac.

V celém prostředí si lze všimnout, že se Apple soustředil na stínování tabulek, díky čemuž vypadají plastičtěji a jakoby vystupují nad okolní povrch. Jde o drobnost, ovšem v přímém srovnání si nelze nevšimnout. Nám se ve většině případů nové orámování líbilo. Apple také citelně zaobloval rohy a hrany. To, co nestihl zaoblit v macOS Catalina, dosyta dohnal s Big Sur. Drobností je také přemístění ovládacích a zobrazovacích prvků v rámci oken, ty byly většinou přemístěny více doprava – jsou tedy lépe na očích.

Velkou novinkou je Ovládací centrum (Řídící centrum), které sdružuje několik přepínačů pod jednu elegantní tabulku, podobně jako iOS a iPadOS. Zde může nastat duplicita, protože v řádku nabídek můžete mít stejné funkce jako v Ovládacím centru – omylem i chtěně. V našem případě jsme si například zvykli na ikonku Wi-Fi v řádku nabídek, a tak i přestože je také v Ovládacím panelu, nehodlali jsme se ji vzdát. Skrze Ovládací centrum snadno nastavíte hlasitost, jas displeje i klávesnice, případně povolíte funkce Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop a další. Konkrétně posuvníky jasu a hlasitosti vybízí k tomu, abyste je ovládali doteky – škoda, že to nejde. Doplníme, že Oznamovací centrum je plně konfigurovatelné a upravit si můžete téměř jakoukoli funkci.

Apple mnohem více nasazuje ikony, které se lépe pamatují a které jsou snáze „čitelné“. Zatímco v macOS Catalina je řádek nabídek prakticky čistě textový a ikony v podnabídkách už nenaleznete (až na výjimky), macOS Big Sur sází právě na ně: v Oznamovacím centru, i pokud otevřete konkrétní položku v řádku nabídek. Správa Baterie je také přepracovaná a můžeme říci, že zrovna zde se nám ikona obří baterie jeví minimálně úsměvně. Alespoň se dostalo na nástroj, který sleduje kondici baterie jako v iOS/iPadOS.

Mezi další novinky patří například, že Safari upozorňuje na trackery, které jednotlivé weby nasazují, aby vás mohly sledovat a dle toho případně nabízet i reklamu. Stejně tak se Safari výrazně zrychlilo a v přímém srovnání s Google Chrome opravdu můžeme říci, že rychlost je až překvapivá, samozřejmě na stejném stroji a stejné Wi-Fi. Na druhou stranu se za Apple obáváme, že ani nárůst rychlosti nebude důvodem, proč by se lidé houfně stěhovali z Google Chrome do Safari, i když je Google Chrome obecně mnohem náročnější na energii.

Safari nově umí zobrazovat také náhledy oken, což je praktické. Něco podobného umí již delší dobu Windows, kdy skrze náhledy lze kontrolovat více spuštěných oken v rámci jedné aplikace, nejde tedy o žádnou převratnou novinku, spíše o praktický benefit nové verze macOS.

Velkých změn doznala aplikace Zprávy, na kterou Apple poslední roky trochu zanevřel. Samozřejmě má nový design, lépe pracuje s fotkami kontaktů a nabízí efekty, které jsou součástí iOS a iPadOS. Novinkou jsou konfigurovatelné skupinové konverzace, můžete se například nechat upozornit na novou zprávu jen tehdy, pokud ve skupinové konverzaci zazní vaše jméno. Vkládat budete moci také GIFy/Memoji, které můžete upravovat i přímo v počítači. Oblíbené kontakty si nově budete moci „přišpendlit“, lépe se tak budete orientovat, a to díky větší ikonce. Novinky se týkají také aplikace Mapy. V některých městech bude možné zobrazit 3D reálné mapy, ČR má však prozatím smůlu. Do Map je nově zakomponován i průvodce a Mapy vám pomohou i s cyklistickým výletem, opět však ne u nás.

Co naopak vidět nejde, ale slyšet rozhodně ano, jsou nové zvuky – vysypání koše, přemístění položky a mnohé další. Chtělo by se říci, že působí příjemněji, ale prozatím ten pocit nemáme. Snad si zvykneme. Další novinky, které nevidíme, ale jsou zde, jsou Universal 2 a Rosetta 2. Jde o nástroje, které budou zcela nezbytné pro přechod Applu na vlastní procesory. Na to se více zaměříme v samostatném článku.

Závěrem

Dnes nechceme systém hodnotit po stránce funkčnosti. Jde o první betu, takže je jasné, že chyb je spousta, i když za naše asi třídenní testování se nám nestalo, že by počítač zamrzl natolik, že by byl nutný restart. Aplikace sice padaly, občas se nějaká odmítla otevřít, zlobila nás synchronizace, ovšem nic, co by nešlo opravit. I přesto nedoporučujeme systém aktuálně instalovat, protože chyb může být v konečném důsledku tolik, že to ovlivní například vaši práci. Nový systém ještě není správně odladěn, takže je také větším žroutem energie než macOS Catalina. I to se samozřejmě změní, až Apple vypustí oficiální verzi.

Je to paradox, ale to co se nám líbí nejvíce, nás zároveň také nejvíce irituje. Apple si dal opravdu záležet na tom, aby bylo prostředí líbivější, ovšem za cenu, že některé může takto výrazná změna dokonce i odradit. Nám se sice líbí svěžest, ovšem že už ne každá ikonka, kterou Apple změnil.

Bude rovněž zajímavé sledovat, jestli se design všech aplikací dostane i do finální verze, nebo se Apple přeci jen ještě zamyslí a udělá drobné úpravy designu. Naopak rovnou můžeme pochválit nasazení Řídícího centra a velmi se nám líbí inovované Oznamovací centrum spojené s widgety, stejně jako nová podoba aplikace Zprávy a několika dalších. Zde šlo sice o změny, po kterých uživatelé volali již roky, ale lepší pozdě než nikdy.