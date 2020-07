Doplnění energie telefonu během ranní kávy? Ano, Oppo chystá 125W nabíjení

V současné době se zdá být nereálné, že by běžné chytré telefony při standardní zátěži atakovaly výdrž přesahující tři dny. Praxe navíc bývá zpravidla o dost skromnější a pokud jste náročnější, nabíjíte každý večer, někteří z nás bohužel ještě častěji. Výrobci se více než na zvyšování kapacit baterií soustředí na samotné nabíjení. Dávno neplatí, že telefon zůstává na nabíječce 2 a více hodin, samozřejmě vyjma základních modelů a třeba iPhonu 11, který se s dodávanou nabíječkou dobíjí dlouhé 4 hodiny.

Na opačném pólu je například Realme X50 Pro, které se díky 65W nabíjení dobije za 37 minut. Totožně výkonné nabíjení již v loňském roce demonstrovalo Oppo u FindX2, u kterého výrobce slibuje úplné nabití do půl hodiny.

A právě zmíněné Oppo, mimochodem jeden z pětice největších světových výrobců mobilních telefonů, nyní oznámilo, že se chystá udělat další krok. Na Twitteru zveřejnil video, ve kterém láká na představení 125W nabíjení. Ano, výkon se oproti dosavadním hodnotám takřka zdvojnásobí.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ