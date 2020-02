Samsung Galaxy Z Flip naživo! Představujeme vám ohebný displej se skleněným povrchem

Nová řada Galaxy S20 nás oslnila 120Hz displejem a vyspělým teleobjektivem, ale opravdovou hvězdou eventu Galaxy Unpacked se stal až Samsung Galaxy Z Flip – véčko, které přichází s ambicemi změnit způsob, jakým uživatelé vnímají ohebné smartphony. Tou největší novinkou je ale podlouhlý 6,7" ohebný displej se skleněným povrchem. Jaké jsou naše dojmy z krátkého používání Galaxy Z Flip?

Novinku jsme si mohli v San Franciscu na pár okamžiků vyzkoušet a naše první dojmy jsou jednoznačně pozitivní. Kompaktnost Galaxy Z Flip v zavřeném stavu je až neuvěřitelná, rozměry 73,6 x 87,4 x 17,3 mm tolik vypovídající nejsou. Zařízení navíc trochu klame tělem a na první pohled může dámám připomínat hranatou pudřenku, pánům možná zase pouzdro na cigarety. Důležité je uvést, že se Z Flip v zavřeném stavu komfortně vleze do jakékoliv kapsy a skvěle demonstruje vlastnost, která by měla být jednou z hlavních předností ohebných smartphonů.

Hned po prvním rozevření displeje vám bude jasné, že Samsungu nezůstal spát na vavřínech a zavírací mechanismus od dob Galaxy Foldu přepracoval a vylepšil. Otevírání je nyní možná mírně tužší, klade však stejný odpor ve všech úhlech otevření. Pokud tedy držíte Z Flip již skoro zavřený, konce telefonu se jen tak automaticky nezaklapnou, jako tomu bylo u Foldu. Celkový pocit je jednoznačně lepší než u Galaxy Foldu a jedinou nevýhodou je snad méně slyšitelné „klap“, kterým můžete budit pozornost u lidí ve vašem okolí.

Další zásadní novinkou je samotný Dynamic AMOLED displej, který se těší jemnému rozlišení a podlouhlému poměru stran 21,9:9. Povrch zobrazovače nově nepředstavuje speciální plastová fólie, nýbrž ultratenké sklo „Ultra Thin Glass“. Pro Samsung jej vyrábí společnost, kterou z tohoto důvodu odkoupil, zobrazovač tak při používání opravdu působí mnohem více jako klasický skleněný displej. Právě inovovaná obrazovka je pravděpodobně jednou z největších změn oproti Foldu. Displej má opravdu tenké rámečky a pozornější si všimnou, že v oblasti pantu má opět malé krytky, které se starají o to, aby se do mechanismu nedostalo to, co nemá. Samsung vsadil na technologii nylonových vláken, která mají odpuzovat jak prach, tak i další nečistoty.

Malou obrazovku totiž najdeme také na vnější straně v blízkosti přisvětlovací LED diody a dvojice fotoaparátů. Tento displej má velikost zhruba jeden palec a slouží jako ukazatel notifikací nebo času. Dokáže zobrazovat také barvy. Uživatelé se nemusí obávat, že si tento displej snadno poškodí, neboť je opravdu malý.

Fotoaparáty na telefonu jsou celkem tři – hlavní snímač doprovází ultraširokoúhlý objektiv a selfie kamerka ukrytá v kruhovém průstřelu displeje, který by měl mít stejný průměr jako u Galaxy S20 (tedy 3,5 milimetru). Samsung také chytře využil konstrukce telefonu a Z Flip si tak můžete „zlomit vejpůl“, respektive jej nechat otevřený zhruba v 90stupňovém úhlu, položit jej na stůl a vyřizovat si takto videohovory, aniž byste museli telefon neustále držet. V tu chvíli se na jednu část displeje přesune náhled z kamery a druhá (spodní) část obrazovky zůstane vyhrazena pro ovládací prvky. Funkce působí velmi prakticky a věříme, že si najde u uživatelů zalíbení. Samsung na ni pracoval přímo s Googlem a do budoucna se tak můžeme těšit i na další aplikace využívající tohoto rozložení.

Na rozdíl od Motoroly Razr Samsung neponechal nic náhodě ani co se výkonu týče, uvnitř tak najdeme Snapdragon 855, který doplňuje 8GB paměť RAM a 256GB interní paměť. Nabíjení baterie s kapacitou 3 300 mAh probíhá pomocí USB-C, případně bezdrátového nabíjení, které je zde i ve své reverzní podobě. Dodáme, že novinka má jak standardní slot na nanoSIM kartu, tak disponuje také eSIM. Pokud hledáte čtečku otisků prstů, pak vězte, že se nachází na pravém boku, což je praktické.

Naše první dojmy z Galaxy Z Flip jsou nadmíru pozitivní a potěšila nás také cena pod hranicí 40 tisíc korun, konkrétně 38 999 Kč. V balení s telefonem, který se má objevit na trhu v konzervativní černé a opravdu líbivé fialové, zájemci obdrží také ochranný nasazovací kryt.

Zájemce se v případě koupi Galaxy Z Flip z české distribuce nemusí bát náhodného mechanického poškození telefonu či displeje, ani náhodného poškození vnikem kapaliny. Součástí kupní ceny telefonu je totiž roční pojištění, díky kterému má zákazník nárok na jednu pojistnou událost se spoluúčastí pouze 2 799 Kč. Podmínkou je registrace zařízení na stránkách společnosti Samsung do 30 dnů od nákupu.