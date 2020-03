Je Samsung Galaxy Z Flip ohebným telefonem, na který jsme tak dlouho čekali? Věstí jeho příchod návrat ikonických véček? Všechny vaše otázky zodpoví tato podrobná recenze.

Samsung Galaxy Z Flip sází na ohebný displej, ale i výbavu hodnou vlajkových lodí. V zavřeném stavu navíc nabídne i nebývale kompaktní rozměry, díky čemuž se pohodlně vejde třeba do kapsy od košile. Dokáže si druhý ohebný telefon z dílny jihokorejského výrobce obhájit cenovku atakující 40 tisíc korun?

Samsung Galaxy Z Flip – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy Z Flip Kompletní specifikace Konstrukce 87,4 × 73,6 × 17,3 mm , 183 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,7" (2 636 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus , CPU: 1×2,95 GHz + 3×2,41 GHz + 4×1,78 GHz , GPU: Adreno 640 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 / 11,5 Mb/s, LTE: 1 200 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Navigace vestavěná GPS: ano , elektronický kompas Akumulátor 3 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost únor 2020, 38 990 Kč 37 990 Kč

Obsah balení: pouzdro dokupovat netřeba

Balení obsahuje vše podstatné a dokonce nechybí ani ochranné pouzdro z průhledného plastu. Podobně jako u Samsungu Galaxy Fold má navíc pouzdro vymezené plochy s adhezivem, aby drželo na těle telefonu ještě o něco lépe. V balení dále najdeme sluchátka AKG (stejná jako u řady Galaxy S20) s USB-C, kabel typu USB-A/USB-C a napájecí adaptér o výkonu 10 W. Dokonce se do krabičky vešla i praktická redukce z USB-A na USB-C.

Líbilo se nám kvalitní sluchátka

praktická redukce USB-A/USB-C

ochranné pouzdro

Konstrukční zpracování: odolá chování běžného uživatele?

O konstrukci Galaxy Z Flip toho bylo řečeno i napsáno mnoho. Samsung Galaxy Z Flip přináší v prvé řadě přepracovaný pant na rozdíl od staršího Galaxy Foldu a rozhodně to poznáte. Zavírání i otevírání má nyní stejnou tuhost, a to ať už jste v úhlu otevření 60, 90 nebo 130 stupňů. V podstatě se vám tak nestane, že by se telefon v určité poloze sám od sebe zacvakl/otevřel, tedy snad až na výjimku, kdy jej máte již opravdu téměř zcela otevřený/zavřený. Výrobce deklaruje, že by měl Z Flip vydržet 200 tisíc otevření a zavření, což by mělo znamenat přibližně pět let používání. Bohužel nemám stroj času, ale osobně nemám důvod tomuto tvrzení nevěřit, když se budete k telefonu chovat slušně.

Při otevírání/zavírání pant nevydává žádný zvuk a nikdy se mi nestalo, že bych uslyšel divné chrastění či křupání. Uvnitř pantu jsou rovněž malé nylonové štětečky, které napomáhají tomu, aby se do komplikovaného mechanismu nedostalo smítko nebo písek. Na kompletní rozborku zařízení se ostatně můžete podívat na YT kanálu JerryRigEverything.

Nyní, když jsem popsal své dojmy z pantu samotného, který ušel oproti Foldu pořádný kus cesty, se zaměřím na design a ostatní prvky. V prvé řadě je nutné zmínit, že tělo Z Flipu je ze skla, tudíž funguje jako silný magnet na otisky. Jakmile nemáte ruce 100% čisté a suché, objeví se na těle tohoto krásného telefonu otisky rychleji, než byste řekli Flip. Po dobu používání jsem tak telefon nosil v dodávaném pouzdře, nebo měl alespoň po ruce hadřík z mikrovlákna. Ze dvou barevných variant, které jsou na našem trhu k dispozici, tedy fialové a černé, bych raději zvolil fialovou, na které by měly být otisky o něco méně viditelné. Fialová je navíc podle mého názoru o něco zajímavější.

Jakmile nemáte ruce 100% čisté a suché, objeví se na těle tohoto krásného telefonu otisky rychleji, než byste řekli Flip.

Poměrně výrazným prvkem je pak modul fotoaparátu na vnější straně, který takřka vůbec nevystupuje nad okolní povrch. Dominantní je také logo výrobce na kloubu, které se objeví pouze v zaklapnutém stavu. Na straně pravé je kapacitní čtečka otisků prstů, kterou známe již z Galaxy S10e. Její reakce na přiložený prst jsou bleskové, navíc si díky ní můžete stáhnout notifikační lištu, což je u podlouhého displeje více než praktické. Občas se mi však stávalo, že jsem lištu stahoval i ve chvílích, kdy jsem to neměl v úmyslu, neboť stačil letmý dotyk prstu. Nad čtečkou dále najdeme kolébku hlasitosti s příjemnou odezvou. Na straně levé je slot na jednu nanoSIM kartu, kterou můžete doplnit také o virtuální eSIM. Na straně spodní je pak USB-C a mřížka hlasitého reproduktoru. Všimnout si zde můžeme rovněž anténních předělů, které najdeme i na bocích, a dvojice mikrofonů.

Samsung Galaxy Z Flip působí v ruce opravdu prémiově a hmotnost 183 gramů je tak akorát. Telefon se v zavřeném stavu krásně vejde do dlaně a ve stavu otevřeném palcem pohodlně dosáhnete na čtečku a tlačítka. Ptáte se, jak se otevírá Z Flip jednou rukou? Otevřít telefon tímto způsobem je pochopitelně možné, ale osobně jsem jej obvykle otevíral oběma rukama. Z toho důvodu, že je při otevírání jednou rukou vyšší riziko pádu, a také jednak proto, že musíte palcem vyvíjet značný tlak na displej. Telefon jsem takto několikrát otevíral a na obrazovce jsem žádné poškození nezaregistroval, ale stejně mi přišlo pohodlnější otevírání oběma rukama.

Líbilo se nám sexy design

prémiové zpracování

značně vylepšený pant s lineární tuhostí

skvěle fungující čtečka otisků prstů

véčková konstrukce

nevystupující modul fotoaparátu