Ultratenký telefon pro masy
Ioannis Papadopoulos
4

Zdá se, že s ultratenkými smartphony se roztrhl pytel a i na českém trhu máme na výběr hned z několika modelů. Jaké jsou mé dojmy z několikatýdenního používání Motoroly Edge 70?

Ještě nedávno by se zdála představa vměstnat 4 800mAh baterii do smartphonu tenkého pouhých 6 mm jako zcela bizarní, dnes je to však realitou a nemusíte kvůli tomu ani nikam cestovat, neboť se takovéto zařízení oficiálně nabízí i na českém trhu. Motorola Edge 70 je navíc nyní v akční nabídce.

Technické parametry Motorola Edge 70

Kompletní specifikace
Konstrukce159,9 × 74 × 6 mm, 159 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor4 800 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostlistopad 2025, 19 999 Kč

Obsah balení: neuvěřitelný

Hodnotit obsah balení je tak trochu oříšek a záleží na tom, jakou perspektivou se na něj díváte. Mobil dostanete v poměrně velké krabičce, ve které najdete další krabičku se smartphonem samotným, ale také hodinky Motorola Watch Fit, Motorola Moto Tag a sluchátka Motorola Buds Loop Swarovski i Motorola Buds Loop.

Pokud zaujmete střídmější pohled a budete se soustředit skutečně pouze na klasické balení telefonu, čeká na vás smartphone, USB-C/USB-C kabel, manuály a také praktické průhledné pouzdro s magnetickým proužkem. U Motoroly samozřejmě nechybí ani parfém, kterým je provoněná krabička a částečně i telefon.

Líbilo se nám
  • praktické pouzdro s technologií MagSafe
  • balení plné dárků

Konstrukční zpracování: tenká tak akorát

Motorola má v segmentu tenkých telefonů skutečně velmi dlouhou tradici, která se táhne až k původní „Žiletce“, tudíž ve výsledku není ultratenká Motorola Edge 70 vlastně až takovým překvapením. Tloušťka 6 mm sice není rekordní, avšak pocitově se od 5,6 mm již takřka neliší. Naopak hmotnost 159 g je již rekordní, respektive nejnižší z trojice Galaxy S25 Edge, iPhone Air a Edge 70. Hmotnost zařízení je navíc velmi dobře rozložená, což není dnes s ohledem na trend obřích fotomodulů samozřejmostí a i díky rozumným rozměrům se novinka velmi pohodlně drží.

Velkou měrou se na pohodlném a jistém úchopu podílí také záda s texturou, která se zároveň jen tak neušpiní, stejně jako matné (hliníkové) rámečky. Na druhou stranu nemusí působit tak prémiově jako sklo u konkurenční dvojky. Oproti iPhonu Air je také slabší haptická odezva, ačkoliv je i tak na velmi slušné úrovni. Oblast, kde novinka vyhrává na plné čáře, je odolnost – neschází IP68 a IP69, dokonce ani MIL-STD-810H. Co víc si tedy přát, když je telefon chráněn proti stříkající horké vodě, vysoké vlhkosti, teplotám, vibracím i ponoření pod vodu? Na spodní straně se nachází také slot pro SIM, avšak pouze jedinou nanoSIM, bez podpory paměťových karet.

Líbilo se nám
  • špičková ochrana
  • parádní design
  • matná záda i rámečky
Displej: velký a jasný

V oblasti displeje novince nelze mnoho co vytknout, neboť Motorola nasadila 6,7" OLED panel, který má vše, co byste očekávali – 120Hz obnovovací frekvenci, jas až 4 500 nitů a také velmi tenké rámečky. Sledovat videa či hrát hry na Edge 70 je tak velmi pohodlné, stejně tak funguje velmi dobře automatická regulace jasu a někoho jistě potěší i nízký minimální jas. Kde bych si naopak menší výtku dovolil, to je nasazení skla Gorilla Glass 7i, které najdeme i u značně levnějších smartphonů a s přihlédnutím k ceně zkrátka nepůsobí jako tak docela adekvátní volba.

Jelikož Motorola Edge 70 není z nejlevnějších, ocenil bych také nasazení ultrazvukové čtečky otisků prstů. Ta má výhodu především v případě, kdy máte mokré či nyní v zimě promrzlé ruce, navíc je ještě o něco bezpečnější a také rychlejší. Pro úplnost je nutné dodat, že použitá čtečka funguje příkladně, je rychlá a spolehlivá, avšak za cenu Edge 70 by zde zkrátka mohla být čtečka ultrazvuková.

Líbilo se nám
  • kvalitní displej s vysokým jasem a tenkými rámečky
  • spolehlivá čtečka otisků, i když jen optická
Nelíbilo se nám
  • s přihlédnutím k ceně by zde měla být čtečka ultrazvuková

Zvuk: nahlas i dostatečně kvalitně

Slabinou tenkých telefonů bývá zpravidla zvuk, avšak Edge 70 si nevede vůbec špatně. Novinka je osazena dvojicí reproduktorů, které hrají velmi nahlas i dostatečně kvalitně, dokonce se slušnými náznaky basů.

Líbilo se nám
  • kvalitní hlasitý přednes

Výkon hardwaru: moderní Snapdragon, ale bez vlajkového výkonu

Novinku pohání moderní Snapdragon 7 Gen 4 postavený na 4nm technologii, který má dostatek výkonu na běžné používání i hraní her, ostatně to potvrzují i výsledky syntetických testů. Troufám si tvrdit, že 99 % uživatelům výkon rozhodně scházet nebude, avšak logicky, stejně jako u čtečky otisků prstů, se i zde nabízí otázka, jestli by nebylo vhodnější do zařízení implementovat výkonnější alternativu.

Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70

Testované provedení pak disponuje 512GB úložištěm (UFS 4.0) a také rovnou 12 GB RAM LPDDR5X, tudíž o svižnost během používání či dostatek místa pro fotografie, video, aplikace atd. nebude nouze.

Líbilo se nám
  • velké úložiště i RAM
Nelíbilo se nám
  • konkurence nabídne vyšší výkon

Výdrž baterie: jeden a půl dne bez mrknutí oka

Mobil je osazen již zmiňovanou 4 800mAh baterií, jejíž kapacita zajišťuje bezproblémovou 1,5denní výdrž, což je na daný typ zařízení skvělá hodnota. Nabíjení je navíc velmi rychlé a při využití potenciálu 68 W jsem se dostal z 1 na 75 % za pouhých 24 minut a plné nabití trvalo přibližně 38 minut. K dispozici je také 15W bezdrátové nabíjení a Motorola si zaslouží rovněž velkou pochvalu za přiložený kryt s magnetem pro nabíjení na MagSafe nabíječkách.

Líbilo se nám
  • dlouhá výdrž na nabití
  • rychlé nabíjení
  • pouzdro pro magnetické nabíjení
Konektivita: není si nač stěžovat

Edge 70 si poradí s 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, eSIM, NFC a také navigačními službami GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám
  • bezproblémová konektivita

Fotoaparát: splní vaše očekávání?

Motorola Edge 70 je vybavena dvěma fotoaparáty na zádech, které doplňuje speciální světelný senzor 3v1. V kombinaci s Photo Enhancement Enginem a validací barev od Pantone má novinka zachytit velmi kvalitní a barevně věrné snímky, ale je tomu skutečně tak?

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1.8 f/2.0 f/2.0
Velikost snímače 1/1,56" 1/2,76" ?"
Velikost pixelů 1,0 µm 0,64 µm 0,64 µm
Ohnisková vzdálenost 24 mm 12 mm (120 stupňů) ? mm
Typ ostření vícesměrové PDAF PDAF pevné
Optická stabilizace ano ne ne

Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, lze posoudit i zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit maximálně 20× přiblížení. Fotoaplikace funguje svižně a nabízí klasické režimy, ale také duální video, možnost fotit v maximálním rozlišení či záznam videa až ve 4K s 30 FPS na všechny tři fotoaparáty. Nechybí ani skupinový snímek, který má opravit typické problémy s přimhouřenými pohledy, nebo profesionální režim, kde si lze nastavit hodnotu ISO, expozici, vyvážení bílé a další parametry.

Kvalita snímků je vzhledem k segmentu velmi solidní a zachycené snímky se chlubí pěknou barevností, vyšší úrovní detailů, správně nastaveným kontrastem i expozicí. Dokonce i ve zhoršeném světle si Edge 70 nevede vůbec špatně, zejména po nejnovější aktualizaci jsou výsledky ještě mírně lepší. Překvapivě solidní je rovněž selfie kamerka, která si umí docela dobře poradit i s protisvětlem a má relativně široký záběr.

Motorola Edge 70 4K 30 FPS

Líbilo se nám
  • solidní kvalita snímků ve dne i v noci

Software: Moto AI, ale také zbytečné aplikace

Motorola garantuje u novinky čtyři velké aktualizace OS a čtyři roky bezpečnostních záplat, což není nejdelší podpora na trhu, i když by průměrnému uživateli mohla postačit. Na druhou stranu vše může dohnat funkcemi Moto AI, kterým dopomáhá i dedikované tlačítko AI. Škoda jen zbytečně předinstalovaných aplikací, jako je například Temu, jejichž počet se ale naštěstí mírně snižuje, poté by byl zážitek z používání systému ještě lepší. Nadstavba Hello UI je totiž napěchována různými vychytávkami a bohatými možnostmi úprav, přitom podle mého názoru působí přehledněji a intuitivněji ve srovnání s mnohou konkurencí. Streamovat obsah z telefonu lze drátově i bezdrátově skrze Smart Connect, pohrát si lze s nastavením obou obrazovek, vizuálem rozhraní atp.

Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70
Líbilo se nám
  • funkce umělé inteligence a další vychytávky
Nelíbilo se nám
  • zbytečný balast v systému
  • starší verze systému
Zhodnocení

Motorola Edge 70 je podle mého názoru tenkým telefonem pro masy, neboť nabízí (i s přihlédnutím k dárkům, které obdržíte při nákupu) skutečně velmi zajímavý poměr cena/výkon, navíc je krásně lehká, má kvalitní obrazovku i slušnou fotovýbavu. Jednou z hlavních předností je obří baterie s velmi rychlým nabíjením, za nevýhodu lze naopak označit oproti konkurenci méně výkonný čipset a zamrzí také zbytečný balast v systému.

Konkurence

Přímou konkurencí je Samsung Galaxy S25 Edge, který má však menší baterii a výrazně pomalejší nabíjení. Oproti Motorole se chlubí delší softwarovou podporou a také bohatším ekosystémem.

Samsung Galaxy S25 Edge 512 GB

Rozměry158,2 × 75,6 × 5,8 mm, 163 g
DisplejAMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorSnapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor3 900 mAh

iPhone Air nabídne ještě tenčí konstrukci a 6,5" obrazovku s odolnějším sklem. Výhodou je integrované magnetické nabíjení i výrazně výkonnější čipset, na druhou stranu má také menší baterii, pomalejší nabíjení a pouze jeden fotoaparát na zadní straně.

Apple iPhone Air 256 GB

Rozměry156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
DisplejOLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 149 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

motorola-edge-70
Klady
  • integrace AI do systému
  • solidní fotovýbava
  • velká baterie a rychlé nabíjení
  • kvalitní displej s tenkými rámečky
  • tenký pas a nízká hmotnost
  • špičková odolnost
Zápory
  • předinstalovaný balast v systému
  • potěšila by ultrazvuková čtečka
  • méně výkonný čipset
  • kratší podpora
Diskuze ke článku
Frank McIntosh
Frank McIntosh
hodilo by se zmínit, že všechen balast, jedná se pár aplikací a her, lze ze systému při prvotním nastavení trvale odinstalovat
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Nejživější diskuze