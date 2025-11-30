Ještě nedávno by se zdála představa vměstnat 4 800mAh baterii do smartphonu tenkého pouhých 6 mm jako zcela bizarní, dnes je to však realitou a nemusíte kvůli tomu ani nikam cestovat, neboť se takovéto zařízení oficiálně nabízí i na českém trhu. Motorola Edge 70 je navíc nyní v akční nabídce.
|Konstrukce
|159,9 × 74 × 6 mm, 159 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 800 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|listopad 2025, 19 999 Kč
Obsah balení: neuvěřitelný
Hodnotit obsah balení je tak trochu oříšek a záleží na tom, jakou perspektivou se na něj díváte. Mobil dostanete v poměrně velké krabičce, ve které najdete další krabičku se smartphonem samotným, ale také hodinky Motorola Watch Fit, Motorola Moto Tag a sluchátka Motorola Buds Loop Swarovski i Motorola Buds Loop.
Pokud zaujmete střídmější pohled a budete se soustředit skutečně pouze na klasické balení telefonu, čeká na vás smartphone, USB-C/USB-C kabel, manuály a také praktické průhledné pouzdro s magnetickým proužkem. U Motoroly samozřejmě nechybí ani parfém, kterým je provoněná krabička a částečně i telefon.
- praktické pouzdro s technologií MagSafe
- balení plné dárků
Konstrukční zpracování: tenká tak akorát
Motorola má v segmentu tenkých telefonů skutečně velmi dlouhou tradici, která se táhne až k původní „Žiletce“, tudíž ve výsledku není ultratenká Motorola Edge 70 vlastně až takovým překvapením. Tloušťka 6 mm sice není rekordní, avšak pocitově se od 5,6 mm již takřka neliší. Naopak hmotnost 159 g je již rekordní, respektive nejnižší z trojice Galaxy S25 Edge, iPhone Air a Edge 70. Hmotnost zařízení je navíc velmi dobře rozložená, což není dnes s ohledem na trend obřích fotomodulů samozřejmostí a i díky rozumným rozměrům se novinka velmi pohodlně drží.
Velkou měrou se na pohodlném a jistém úchopu podílí také záda s texturou, která se zároveň jen tak neušpiní, stejně jako matné (hliníkové) rámečky. Na druhou stranu nemusí působit tak prémiově jako sklo u konkurenční dvojky. Oproti iPhonu Air je také slabší haptická odezva, ačkoliv je i tak na velmi slušné úrovni. Oblast, kde novinka vyhrává na plné čáře, je odolnost – neschází IP68 a IP69, dokonce ani MIL-STD-810H. Co víc si tedy přát, když je telefon chráněn proti stříkající horké vodě, vysoké vlhkosti, teplotám, vibracím i ponoření pod vodu? Na spodní straně se nachází také slot pro SIM, avšak pouze jedinou nanoSIM, bez podpory paměťových karet.
- špičková ochrana
- parádní design
- matná záda i rámečky
Displej: velký a jasný
V oblasti displeje novince nelze mnoho co vytknout, neboť Motorola nasadila 6,7" OLED panel, který má vše, co byste očekávali – 120Hz obnovovací frekvenci, jas až 4 500 nitů a také velmi tenké rámečky. Sledovat videa či hrát hry na Edge 70 je tak velmi pohodlné, stejně tak funguje velmi dobře automatická regulace jasu a někoho jistě potěší i nízký minimální jas. Kde bych si naopak menší výtku dovolil, to je nasazení skla Gorilla Glass 7i, které najdeme i u značně levnějších smartphonů a s přihlédnutím k ceně zkrátka nepůsobí jako tak docela adekvátní volba.
Jelikož Motorola Edge 70 není z nejlevnějších, ocenil bych také nasazení ultrazvukové čtečky otisků prstů. Ta má výhodu především v případě, kdy máte mokré či nyní v zimě promrzlé ruce, navíc je ještě o něco bezpečnější a také rychlejší. Pro úplnost je nutné dodat, že použitá čtečka funguje příkladně, je rychlá a spolehlivá, avšak za cenu Edge 70 by zde zkrátka mohla být čtečka ultrazvuková.
- kvalitní displej s vysokým jasem a tenkými rámečky
- spolehlivá čtečka otisků, i když jen optická
- s přihlédnutím k ceně by zde měla být čtečka ultrazvuková
Zvuk: nahlas i dostatečně kvalitně
Slabinou tenkých telefonů bývá zpravidla zvuk, avšak Edge 70 si nevede vůbec špatně. Novinka je osazena dvojicí reproduktorů, které hrají velmi nahlas i dostatečně kvalitně, dokonce se slušnými náznaky basů.
- kvalitní hlasitý přednes
Výkon hardwaru: moderní Snapdragon, ale bez vlajkového výkonu
Novinku pohání moderní Snapdragon 7 Gen 4 postavený na 4nm technologii, který má dostatek výkonu na běžné používání i hraní her, ostatně to potvrzují i výsledky syntetických testů. Troufám si tvrdit, že 99 % uživatelům výkon rozhodně scházet nebude, avšak logicky, stejně jako u čtečky otisků prstů, se i zde nabízí otázka, jestli by nebylo vhodnější do zařízení implementovat výkonnější alternativu.
Testované provedení pak disponuje 512GB úložištěm (UFS 4.0) a také rovnou 12 GB RAM LPDDR5X, tudíž o svižnost během používání či dostatek místa pro fotografie, video, aplikace atd. nebude nouze.
- velké úložiště i RAM
- konkurence nabídne vyšší výkon
Výdrž baterie: jeden a půl dne bez mrknutí oka
Mobil je osazen již zmiňovanou 4 800mAh baterií, jejíž kapacita zajišťuje bezproblémovou 1,5denní výdrž, což je na daný typ zařízení skvělá hodnota. Nabíjení je navíc velmi rychlé a při využití potenciálu 68 W jsem se dostal z 1 na 75 % za pouhých 24 minut a plné nabití trvalo přibližně 38 minut. K dispozici je také 15W bezdrátové nabíjení a Motorola si zaslouží rovněž velkou pochvalu za přiložený kryt s magnetem pro nabíjení na MagSafe nabíječkách.
- dlouhá výdrž na nabití
- rychlé nabíjení
- pouzdro pro magnetické nabíjení
Konektivita: není si nač stěžovat
Edge 70 si poradí s 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, eSIM, NFC a také navigačními službami GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Nic důležitého tak neschází.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: splní vaše očekávání?
Motorola Edge 70 je vybavena dvěma fotoaparáty na zádech, které doplňuje speciální světelný senzor 3v1. V kombinaci s Photo Enhancement Enginem a validací barev od Pantone má novinka zachytit velmi kvalitní a barevně věrné snímky, ale je tomu skutečně tak?
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.0
|f/2.0
|Velikost snímače
|1/1,56"
|1/2,76"
|?"
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|0,64 µm
|0,64 µm
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|12 mm (120 stupňů)
|? mm
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|pevné
|Optická stabilizace
|ano
|ne
|ne
Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, lze posoudit i zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit maximálně 20× přiblížení. Fotoaplikace funguje svižně a nabízí klasické režimy, ale také duální video, možnost fotit v maximálním rozlišení či záznam videa až ve 4K s 30 FPS na všechny tři fotoaparáty. Nechybí ani skupinový snímek, který má opravit typické problémy s přimhouřenými pohledy, nebo profesionální režim, kde si lze nastavit hodnotu ISO, expozici, vyvážení bílé a další parametry.
Kvalita snímků je vzhledem k segmentu velmi solidní a zachycené snímky se chlubí pěknou barevností, vyšší úrovní detailů, správně nastaveným kontrastem i expozicí. Dokonce i ve zhoršeném světle si Edge 70 nevede vůbec špatně, zejména po nejnovější aktualizaci jsou výsledky ještě mírně lepší. Překvapivě solidní je rovněž selfie kamerka, která si umí docela dobře poradit i s protisvětlem a má relativně široký záběr.
Motorola Edge 70 4K 30 FPS
- solidní kvalita snímků ve dne i v noci
Software: Moto AI, ale také zbytečné aplikace
Motorola garantuje u novinky čtyři velké aktualizace OS a čtyři roky bezpečnostních záplat, což není nejdelší podpora na trhu, i když by průměrnému uživateli mohla postačit. Na druhou stranu vše může dohnat funkcemi Moto AI, kterým dopomáhá i dedikované tlačítko AI. Škoda jen zbytečně předinstalovaných aplikací, jako je například Temu, jejichž počet se ale naštěstí mírně snižuje, poté by byl zážitek z používání systému ještě lepší. Nadstavba Hello UI je totiž napěchována různými vychytávkami a bohatými možnostmi úprav, přitom podle mého názoru působí přehledněji a intuitivněji ve srovnání s mnohou konkurencí. Streamovat obsah z telefonu lze drátově i bezdrátově skrze Smart Connect, pohrát si lze s nastavením obou obrazovek, vizuálem rozhraní atp.
- funkce umělé inteligence a další vychytávky
- zbytečný balast v systému
- starší verze systému
Zhodnocení
Motorola Edge 70 je podle mého názoru tenkým telefonem pro masy, neboť nabízí (i s přihlédnutím k dárkům, které obdržíte při nákupu) skutečně velmi zajímavý poměr cena/výkon, navíc je krásně lehká, má kvalitní obrazovku i slušnou fotovýbavu. Jednou z hlavních předností je obří baterie s velmi rychlým nabíjením, za nevýhodu lze naopak označit oproti konkurenci méně výkonný čipset a zamrzí také zbytečný balast v systému.
Konkurence
Přímou konkurencí je Samsung Galaxy S25 Edge, který má však menší baterii a výrazně pomalejší nabíjení. Oproti Motorole se chlubí delší softwarovou podporou a také bohatším ekosystémem.
Samsung Galaxy S25 Edge 512 GB
|Rozměry
|158,2 × 75,6 × 5,8 mm, 163 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|3 900 mAh
iPhone Air nabídne ještě tenčí konstrukci a 6,5" obrazovku s odolnějším sklem. Výhodou je integrované magnetické nabíjení i výrazně výkonnější čipset, na druhou stranu má také menší baterii, pomalejší nabíjení a pouze jeden fotoaparát na zadní straně.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
