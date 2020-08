Pokloňte se, přichází Xiaomi Mi 10 Ultra se 120W nabíjením a 120Hz displejem

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi dnes na blog.mi.com představilo model Mi 10 Ultra. Vznikl u příležitosti 10. výročí původního Mi 1. Dominantou telefonu je nejen obrovský a mírně zakřivený displej, ale také monumentální modul s fotoaparáty na zadní straně. Pojďme se na novinku, jejíž výbavou až povážlivě často prostupuje číslo 120, podívat blíže.

Mi 10 Ultra váží skoro čtvrt kilogramu.

OLED panel smartphonu má 6,67" úhlopříčku, poměr stran 19,5:9, Full HD+ rozlišení a především 120Hz technologii. Bezpochyby půjde o jeden z nejlepších displejů, zejména přihlédneme-li k velmi solidnímu jasu až 800 nitů. Přímo do panelu je pak integrována optická čtečka otisků prstů. Takto velký zobrazovač se samozřejmě musel projevit na hmotnosti – Mi 10 Ultra váží skoro čtvrt kilogramu.

Pod kapotou je Snapdragon 865, tedy nikoliv vylepšená verze s přídomkem plus, avšak to asi nikoho mrzet nemusí. Výkonu bude i tak na rozdávání, zejména v kooperaci s až 16GB operační pamětí. Ta se bude pojit výhradně s 512GB úložištěm. Existovat budou ještě varianty 256+12 GB, 256+8 GB a 128+8 GB. Volit bude nutné rozumně, neboť telefonu chybí slot pro paměťovou kartu. Výkonný hardware bude zapotřebí adekvátně chladit. Novinka proto nabízí novou parní komoru LiquidCool 2.0 a grafitovou vrstvu složenou ze 6 částí.

Na zadní straně jsou hned čtyři fotoaparáty, které si zaslouží pozornost. Hlavní snímač má 48megapixelové rozlišení, světelnost f/1.85 a optickou stabilizaci obrazu. Dále je zde 48megapixelový periskopový teleobjektiv se světelností f/4.1, který umožňuje pětinásobný optický zoom a až 120násobný hybridní, což je velmi působivé. V tuto chvíli je nutné zmínit, že oba prozatím zmíněné fotoaparáty zvládají záznam videa v 8K rozlišení.

Tím ale fotovýbava nekončí – je zde ještě 12megapixelový teleobjektiv s 2× optickým zoomem. Výčet fotoaparátů uzavírá ultraširokoúhlý snímač s 20 megapixely. A nakonec čelní kamerka v malém průstřelu v levém horním rohu displeje. Selfies budete moci pořizovat až ve 20 megapixelech.

Novinku dobijete za 23 minut!

Xiaomi Mi 10 Ultra se pyšní také komerčně nejrychlejším nabíjením. Dodávanou nabíječkou to bude možné až výkonem 120 W. Co to znamená v praxi? Baterii uvnitř telefonu s kapacitou 4 500 mAh nabijete za pouhých 23 minut. Již během prvních 5 minut se dostanete na 41 % kapacity baterie. Nemáte rádi kabely? Nevadí, Xiaomi Mi 10 Ultra podporuje i bezdrátové nabíjení o výkonu 50 W, opět jde tedy o velmi výkonný způsob doplnění energie. Řečí čísel – bezdrátově nabijete celý telefon za 40 minut. K dosažení tohoto neuvěřitelného času však budete muset mít adekvátní bezdrátovou nabíječku.

Mobil zvládá také bezdrátové reverzní nabíjení výkonem 10 W. Při takovýchto číslech se nabízí otázka, jak dlouho baterie v telefonu vydrží... A Xiaomi je v této otázce velmi sebevědomé. Po 800 dobíjecích cyklech bude údajně kapacita baterie minimálně na 90 %.

Z další výbavy zmiňme nejnovější Android 10 a nadstavbu MIUI 12. Vhod přijdou stereo reproduktory, Wi-Fi 6 nebo podpora sítí 5G. K dokonalosti zřejmě chybí zvýšená odolnost proti vodě a prachu, výrobce se jí totiž nijak nechlubí.

Xiaomi Mi 10 Ultra se na čínském trhu začne prodávat již 16. srpna. Základní cena za verzi 128+8 GB v přepočtu činí zhruba 23 tisíc korun s daní. Na opačném konci cenové nabídky stojí verze 512+16 GB, kterou si Xiaomi cení v přepočtu na bezmála 28 tisíc korun. Případné evropské ceny se však mohou lišit a je celkově otázkou, zda se novinky vůbec dočkáme. Řada Mi 10 se totiž s velkým úspěchem v Evropě nesetkala.