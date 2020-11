Trápí vás slabá výdrž baterie dnešních telefonů? A co takhle to vyřešit skutečně rychlým nabíjením? Nově to již není výsada jen drahých mobilů, důkazem je dnes testované Realme 7 Pro, které kromě toho za příznivou cenu nabízí výkonný procesor, AMOLED displej nebo čtyři zadní fotoaparáty.

Nedávno jsme pro vás testovali Realme 7, vůbec nejlepší telefon do 5 tisíc korun na českém trhu. Nyní jsme testu podrobili i jeho lehce vybavenějšího sourozence s přídomkem Pro, který láká na výkonný procesor, stereo reproduktory a kvalitní displej. Hlavním trumfem však bude 65W nabíjení. Tak rychle se vám žádný jiný telefon s cenou kolem 8 tisíc korun nenabije. Realme 7 Pro tak jednoznačně aspiruje na titul telefon roku střední třídy. Technické parametry Realme 7 Pro 128+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,9 × 75,4 × 8,7 mm , 182 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 720G , CPU: 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 618 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ? Operační systém Android 10 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2020, 7 990 Kč 7 990 Kč Realme 7 Pro – Říkejte mu blesk Obsah balení V zářivě žlutém prodejním balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a silikonové ochranné pouzdro. Konstrukční zpracování: poctivý plast a originální záda Jak napovídá samotný název, a jak i vy můžete vidět, Realme 7 Pro je sourozencem již dříve testovaného Realme 7. Design se skutečně nijak zásadně nemění. V ruce třímáme plastové zařízení, které však působí hodnotnějším dojmem a konstrukce je bytelnější než u jiné plastové konkurence, například u obdobně drahých Samsungů řady Galaxy A. Palčivý problém v podobě uplívajících otisků prstů Realme 7 Pro nijak vážně netrápí. Zadní strana je laděna do dvou různých lesklých ploch, na kterých však otisky prstů nejsou nijak výrazně vidět. Potěší, že zadní kryt poměrně dobře odolává škrábancům a během tří týdnů se na těle neobjevil ani jeden. Máte však snadnou možnost telefon velmi dobře chránit, a to silikonovým pouzdrem, které výrobce dodává společně s telefonem. Dnešní palčivý problém v podobě uplívajících otisků prstů Realme 7 Pro nijak vážně netrápí. Pakliže si kladete otázku, jak poznat Realme 7 Pro od Realme 7, vězte, že hlavní odlišnosti jsou na pravém boku a na zadní straně. Pravý bok je domovem pouze pro malé odemykací tlačítko, ve kterém není čtečka otisků prstů. Na zadní straně se pak liší modul s fotoaparáty, který není tak dlouhý, naopak narostl do šířky. Bohužel nadále vystupuje nad okolní povrch, což není příliš praktické. Líbilo se nám originální vzhled zadní strany

