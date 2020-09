Skládací telefony s ohebnými displeji letos vstoupily do svého druhého roku, takže očekáváme zásadní vylepšení. Samsung u Galaxy Z Foldu2 zapracoval výrazně na displejích i samotném mechanismu. Výsledkem je nekompromisně vyhlížející telefon. Potvrdí novinka své ambice i během našeho testu?

Současné skládací telefony můžeme rozdělit na dvě základní skupiny – véčka a velké rozevírací modely. Řada Fold od Samsungu patří jednoznačně do druhé kategorie. Letošní novinka Galaxy Z Fold2 přímo navazuje na Galaxy Fold, avšak došlo k opravdu výrazným proměnám. Shodný zůstal pouze základ, a to rozevírací konstrukce s velkým displejem uvnitř. Samsung vylepšil procesor, fotoaparáty a zejména oba displeje i mechanismus otevírání. Papírově lze jen obtížně nalézt nějaký nedostatek. Možná je jím ale cena, která nijak neklesla, právě naopak. V případě zájmu si je nutné připravit 55 tisíc korun. Dokáže si nový Fold takto vysokou cenu obhájit?

Technické parametry Samsung Galaxy Z Fold2 Kompletní specifikace Konstrukce 159,2 × 128,2 × 6,9 mm , 282 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 865+ , CPU: 1×3,1 GHz + 1×2,42 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 Mb/s, LTE: 1 200 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2020, 54 999 Kč

Samsung Galaxy Z Fold2 – videorecenze

Obsah balení

Prodejní krabička se snaží vypadat alespoň trošku originálně. Minimálně otevření probíhá netradičně, avšak nás zajímá spíše obsah balení. Nejprve se musíte prodrat nezbytnými prospekty, z nichž jeden zmiňuje prémiový servis od Samsungu. Kromě samotného telefonu, který je dodáván otevřený, v balení najdete nabíječku, USB kabel a nakonec špuntová sluchátka AKG. Nic nadstandardního výrobce bohužel nepřibalil.

Konstrukční zpracování: překvapivě precizní

Na první pohled je zřejmé, že Samsung telefon mezigeneračně výrazně změnil. Nebojíme se na úvod říci, že druhá generace dospěla a designově se inspiruje především u řady Galaxy Note20. To mimochodem znamená, že extrémně přitahuje otisky prstů. Zásadní změna se udála v zavřeném stavu, kdy čelní stranu zabírá velký displej. Díky tomu je telefon připraven plně sloužit i zavřený. Upoutá vás rovněž masivní kloub s logem výrobce, u kterého se musíme zastavit o něco déle. Samotný kloub, stejně jako obě strany telefonu, je neuvěřitelně lesklý a výrazně se špiní. Během krátké chvíle je bohužel z působivého telefonu šmudla.

Kloub je nově mnohem pevnější, robustnější a otevírání telefonu působí mnohem jistěji.

Kloub je nově mnohem pevnější, robustnější a otevírání telefonu působí mnohem jistěji. Navíc je kloub možné otevírat postupně a v jakékoliv poloze drží, což může přijít vhod při práci, kdy lze mobil využívat podobně jako notebook. Otevírání je pohodlné po celou dobu, to samé samozřejmě platí o zavírání. Rozhodně se nemusíte obávat nějakého drhnutí, skřípání, vrzání nebo jiných nežádoucích zvuků. Samsungu se povedlo vytvořit ohebný telefon, který působí neskutečně robustně.

Nepřítelem číslo jedna všech pohyblivých věcí je prach. I na to však výrobce myslel a uvnitř kloubu jsou mikroskopické štětiny, které mají při pohybu kloubu prach vypuzovat ven. Ačkoliv na nás kloub působí během testování nejlepším dojmem, je jasné, že právě on je hlavním aspirantem na možné budoucí trable. Když už jsme u prachu, zmiňme, že jej ve větším množství najdete uvnitř, respektive na vnitřním displeji.

Pohled z profilu totiž odhalí, že displej je sice ohebný, ale nelze jej ohnout zcela a malá škvírka u kloubu je ideálním místem, kudy prach proudí. Zmínit musíme také absenci zvýšené odolnosti, ta zůstává skládacím telefonům zapovězena a jedná se o první nedostatek. Přeci jen jsme si již zvykli, že dražší telefony nerozhází voda či prach, u Foldu2 je třeba dbát větší opatrnosti.

Kombinace robustní konstrukce, kloubu a skládacího mechanismu celkově stojí za vysokou hmotností 282 gramů. V zavřeném stavu je hmotnost vysoká, rozhodně ji pocítíte a budete si nějaký čas zvykat. Stejně tak na tloušťku, která činí téměř 17 milimetrů. Ergonomii úchopu však vylepšuje velmi malá šířka jen 68 milimetrů. Pokud však telefon rozložíme, je najednou hmotnost přijatelná, lépe se rozloží a především jsou zpravidla nutné obě ruce pro pohodlné držení.

V rozevřeném stavu jsou všechny hrany telefonu oblé, což je rozhodně plus – neřežou do ruky. To bohužel neplatí při zavření, kdy je levá strana, logicky, zakončena ostrými hranami, které působí trochu nepříjemně, dokud si správný úchyt nenacvičíte.

Na pravém boku zařízení najdeme kapacitní čtečku otisků prstů. Jde o celkem logické umístění, neboť Samsung potřebuje přístup ke čtečce v jakémkoliv stavu. Funguje velmi rychle a nemám k ní výtek. Totéž platí pro tlačítka regulující hlasitost – jsou dobře dosažitelná, ať už máte Fold složený, nebo rozložený. Klávesy, stejně jako čtečka, jsou elegantně zakomponovány do hliníkové konstrukce telefonu, která působí až překvapivě hodnotně. Na boku také najdete malý šuplíček pro nano SIM kartu.

Líbilo se nám luxusní vzhled

velmi precizní zpracování

kloub funguje hladce a tiše