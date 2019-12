To nejzajímavější z roku 2019 podle nás – část první

Rok 2019 se nezadržitelně blíží ke svému konci, takže je čas na závěrečnou rekapitulaci. Toto je první článek z dvoudílné série o tom, co kterého člena redakce v uplynulém roce zaujalo nejvíce. Dnes se podíváme na výběr Martina Fajmona, Michala Pavlíčka, Marka Vacovského a Ioannise Papadopoulose.

„Neomezeně“ má svoji cenovku!

Pokud bych měl vybrat jen jednu věc, která mě za rok 2019 nejvíce zaujala, bude to určitě tiskovka T-Mobile ze srpna letošního roku. V té době už za námi byla tiskovka společnosti Vodafone, kde se odhalila nabídka neomezených tarifů, stejně tak kus Neomezeného léta od T-Mobile. Čekal jsem jasnou, srozumitelnou a snad i trochu výhodnou nabídku neomezených tarifů včetně neomezených dat. A to za konkrétní částku bez dalších podmínek. A zcela upřímně, i když není částka kdovíjak nízká, čekal jsem to horší. A to mnohem.

Když už jsem nakousl neomezená data od T-Mobile na léto, samozřejmě musím T-Mobile pochválit i za tento krok. Stejně jako spousta ostatních, i já jsem nabídky využil a léto strávil on-line prakticky kdekoli, což mi pomohlo jak při práci, tak i jako vodítko k tomu, kolik dat jsem vlastně schopen během pár týdnů vyčerpat, když mě nikdo neomezuje. A víte co? I když jsem na základě čísel zjistil, že zcela neomezená data opravdu nepotřebuji, onen pocit volnosti a toho, že neomezená data zkrátka mít mohu, mi v roce 2019 udělalo opravdu dobře na duši.

Motorola Razr 2019

Letošní Motorola Razr zaujala všechny a koho ne, tak si nepamatuje původní legendární Razr. Já ano a velmi dobře, nejenom že jsem po „žiletce“ jako mnozí toužil, ale následně si ji i na krátko pořídil. Samozřejmě v době, kdy její cena byla více než přívětivá a Razr měl téměř každý, když ne jako primární telefon, tak jako ten záložní v šuplíku.

Letošní rok byl výjimečný v tom, že byl Razr oživen. Ano, v minulosti už se tak stalo několikrát, vždy šlo ovšem jen o marný pokus a další „véčka“ od Motoroly už zkrátka postrádala duši. Letošní generace se dle mého trefila přímo do černého, ohebný displej a speciální retro režim – to je přesně to, čím docílíte obrovského množství článků ve všech světových médiích.

Co naplat, že je novinka drahá, drahá byla i původní žiletka a k umocnění exkluzivity vysoká cena patří.

Apple Pay v ČR

19. února letošního roku zpřístupnilo několik velkých bank (a jeden startup) oficiálně Apple Pay v České republice. Vzhledem k tomu, že jsem na zpřístupnění čekal již delší dobu, udělala mě tato zpráva opravdu velkou radost. Stejně tak jsem byl udiven, jak rychle Apple Pay dohnalo a nakonec výrazně předehnalo Google Pay.

Vzhledem k tomu, že jsem hned zpočátku neměl podporovanou banku, vyzkoušel jsem Twisto, o kterém jste si mohli přečíst i na mobilenet.cz. Jaké bylo moje překvapení, když jsem si na Apple Pay natolik zvykl, že jsem během jednoho měsíce utratil na Twistu přes 20 tisíc korun, a to opravdu jen za běžné nákupy. Tehdy jsem si uvědomil, že placení telefonem je opravdu návykové a navíc mi ušetřilo každodenní stres z hledání platební karty.