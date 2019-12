Huawei by měl do konce roku dodat 230 miliónů smartphonů

Richard Yu, generální ředitel Huawei, na interním setkání oznámil, že čínská společnost v roce 2019 celosvětově dodá 230 miliónů chytrých telefonů. S touto informací přišel tech.sina.com.cn. Na překonání hranice má Huawei necelé dva týdny.

Je velmi pravděpodobné, že Huawei svým slovům dostojí. Hranici 200 miliónů pokořil již v říjnu, to je o více než dva měsíce dříve oproti roku 2018. Minulý rok výrobce zakončil s dodávkami mírně nad 200 milióny kusy. Má však stále potíže kvůli obchodním sankcím, kdy nesmí obchodovat s americkými společnostmi. Z uživatelského hlediska to má největší dopad na software, kdy v nových telefonech Huawei nenabízí Google aplikace a především Google služby. Tato skutečnost by společnost zejména v roce 2020 mohla limitovat, pakliže nedojde k dohodě čínské a americké vlády.