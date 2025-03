apple-iphone-16e

Nejlevnější nový iPhone současnosti by mohl být pro Apple právě vzhledem k ceně velmi důležitý, ale rozhodně to nebude mít jednoduché. Výrobce recykloval téměř vše, co je jen možné, zároveň se nebál nasadit poměrně ambiciózní cenu. Nemá tak novinka zaděláno spíše na pořádný průšvih?

Jednou z výhod technologické společnosti, jako je Apple, je skutečnost, že zákazníci se postupem let naučili, co mohou od výrobce očekávat. Zejména s menšími technologickými změnami v posledních letech pak lze vytušit, s jakými novinkami přijde další generace: zpravidla se jedná o něco lepší fotovýbavu, o něco delší výdrž či o něco vyšší výkon. Co ale čekat od modelu, který má být duchovním nástupcem série SE, ale zároveň má definovat zcela novou řadu?

Obsah balení: klasická moderna

Miniaturní krabička ukrývá kromě samotného telefonu také pěkně zpracovaný pletený USB-C/USB-C kabel, manuály (bez nálepky) a nástroj pro vytažení SIM. Samozřejmostí je absence jakýchkoliv plastových obalových materiálů.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: plochá záda jako největší výhoda

iPhone 16e je aktuálně nejkompaktnějším novodobým iPhonem, a to v podstatě jen díky hmotnosti 167 gramů, která je pouze nepatrně nižší než u iPhonu 16/15. Rozměrově novinka potěší vyznavače menších smartphonů a samozřejmě neschází ani prémiová haptická odezva či ochrana IP68, kdy Apple testuje ponoření iPhonů až do hloubky nadstandardních 6 metrů po dobu 30 minut. Popisovat však design je víceméně chození kolem horké kaše, neboť nepřináší nic, co jsme již několikrát neviděli. Pro mě osobně jsou největší zajímavostí záda.

Na zadní straně najdeme pouze jeden jediný fotoaparát, který navíc takřka nevystupuje nad okolní povrch, což je vítaná změna, když má víceméně každý moderní smartphone relativně výrazný fotomodul. Ze zad tedy nic „netrčí“, stejně tak se nemusíte strachovat o to, že by se váš telefon viklal na rovném povrchu. Plochá záda pochopitelně oceníte i během nošení v kapse, v neposlední řadě se díky nim novinka i velmi příjemně drží v dlani.

Apple mohu rovněž pochválit za rozhodnutí zkombinovat matné rámečky s matným provedením zad, méně pak za nabídku pouze dvou barev, ale třeba se v budoucnu dočkáme i dalších barevných provedení. Situaci se každopádně Apple pokouší zachránit tím, že má v portfoliu barevná silikonová pouzdra. Slot pro jedinou nanoSIM se pak nachází na levém boku a je relativně nízko, nad ním najdeme ovládání hlasitosti a také programovatelné Akční tlačítko. Na pravém boku je již jen vypínací tlačítko, avšak nikoliv prvek Ovládání fotoaparátu, jako je tomu u dalších iPhonů 16.

Líbilo se nám ochrana IP68 s testem ponoření do 6 metrů

špičková haptická odezva

krásně kompaktní a lehký

matná povrchová úprava rámečků i (plochých) zad

nechybí Akční tlačítko

Nelíbilo se nám pouze dvě barevné varianty

Displej: vítej zpět, iPhone 14

iPhone 16e stále sází na starší výřez pro senzory Face ID, což je evidentně jeden z prvků, kterým chce Apple novinku odlišit od iPhonů 16/15. Za startovací cenu necelých 17 tisíc Kč tak nejenže dostanete 60Hz obrazovku, ale také relativně velký a zastarale působící výřez. Použitý displej má pocházet z iPhonu 14, tudíž se alespoň jedná o něco menší a tenčí výřez. Skutečně se s ním ale majitelé starších iPhonů spokojí?

Upřímně řečeno... asi ano, čímž výřez, respektive displej nijak neobhajuji, ale, jakkoliv bizarně to může působit, Apple má v tomto ohledu pravdu a stačit jim to (pravděpodobně) bude. Nutno podotknout, že za stejnou pořizovací cenu dnes pořídíte 120Hz LTPO OLED obrazovky s výrazně tenčími rámečky i miniaturním průstřelem, v některých případech dokonce i ohebný displej u véčkových modelů. Jak moc velkou kritiku si Apple zaslouží, minimálně s ohledem na to, jakou technologii používá u iPhonů 16, nechávám na vašem zvážení.

Ještě více než pouze (očekávaná) 60Hz obnovovací frekvence či starší výřez zamrzí také nižší maximální jas oproti iPhonu 16. Nižší jas je patrný zejména ve chvílích, kdy venku svítí sluníčko a telefon používáte s nasazenými slunečními brýlemi, což bylo poměrně běžné během návštěvy Barcelony. Často jsem měl problém přečíst obsah na displeji. Obrazovku pak chrání sklo Ceramic Glass, avšak nikoliv nejnovější generace, což je také škoda.

Vzhledem k typu použitého panelu pak nepočítejte s funkcí Always-On, potěší však podpora HDR10 i Dolby Vision, což (v případě Dolby Vision) jihokorejská konkurence nenabídne, neboť není ochotna zaplatit s tím pojící se licenční poplatek. Face ID pak funguje velmi spolehlivě v různých světelných podmínkách a nelze mu cokoliv vytknout.

Líbilo se nám spolehlivé Face ID

Nelíbilo se nám starší výřez

nižší jas

absence Always-On

starší typ Ceramic Glass

Zvuk: nebudete si stěžovat

iPhone 16e vybavený dvojicí reproduktorů potěší slušným stereo efektem, ale také vysokou hlasitostí či slušnými basy. Novinka podporuje rovněž funkci Audio Mix, kdy lze kvalitu ve videu zaznamenaného zvuku výrazně vylepšit v postprodukci.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: hlavní lákadlo?

O výkon novinky se stará 3nm čipset Apple A18, který má však oproti iPhonu 16 grafickou jednotku bez jednoho jádra. Ve výsledku to ničemu nevadí, neboť výkonu budete mít i tak více než dostatek, ať už se jedná o náročný multitasking, střih videa nebo například hraní her. Ostatně novinka podporuje i velké AAA tituly, jako je Resident Evil 4 nebo Death Stranding, avšak hrát takové hry na 6,1" obrazovce doporučit nelze. Kvůli integraci Apple Intelligence výrobce nasadil 8 GB RAM a v oblasti úložiště startuje iPhone rovnou na 128 GB. Zvolit lze také 256/512GB provedení, příplatky za větší úložiště jsou však tradičně vysoké. Pochválit mohu víceméně neexistující zahřívání během náročnějšího používání.

Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16

Líbilo se nám bezproblémový výkon

Nelíbilo se nám vysoké příplatky za úložiště mohou i „levný“ iPhone značně prodražit

Výdrž baterie: extra velikost, extra dlouhá výdrž?

Pokud má iPhone 16e v něčem skutečně excelovat, mělo by se jednat o výdrž na nabití. Sám výrobce uvádí schopnost přehrávat video po dobu 26 hodin, tedy o 4 hodiny více než iPhone 16 a o 1 hodinu méně než iPhone 16 Pro. Zaznamenal jsem velmi slušnou jednodenní výdrž při dosti náročném způsobu používání, kdy mi telefon vydržel od 6 hodin ráno cca do 11 hodin večer. V rámci běžného používání je tak rozhodně reálné dosáhnout 1,5 a při troše snahy snad i 2 dnů na plné nabití, ale přesto jsem čekal, že bude výdrž 4 005mAh baterie ještě o něco lepší.

Vyloženě zklamáním je pak absence technologie MagSafe, kterou Apple uvedl u iPhonů 12 a uživatelé si na ni zvykli. Výrobce to ani příliš nevysvětluje, respektive vysvětluje tím, že ji ti, kteří přechází ze starších iPhonů, zřejmě nebudou potřebovat. V rámci zachování integrity pak Apple nenabízí ani oficiální pouzdra s integrovanými magnety, avšak výrobci třetí strany je nabídnou. Namísto toho je k dispozici „pouze“ standard Qi, avšak limitovaný výkonem 7,5 W. Novinka příliš nepotěší ani nabíjecím výkonem/rychlostí, kdy se za půl hodiny nabije na 57 %, na 80 % za 52 minut a plné nabití do 100 % trvalo přibližně 80 minut. Upozorňuji, že funkce optimalizovaného nabíjení byla vypnutá, proto mě překvapilo, jak dlouho nabití do 100 % trvalo. Během nabíjení se telefon také relativně zahříval, i když se nejednalo o nic hrozného. Úroveň nabití lze pak limitovat na 80 až 100 % v 5% odstupech.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

schopnost limitovat úroveň nabití

Nelíbilo se nám nepodporuje MagSafe

bezdrátové nabíjení pouze výkonem 7,5 W

pomalejší nabíjení

Konektivita: nový modem s ústupky

iPhone 16e je vybaven novým modemem, který je prvním krokem Applu stát se nezávislým na Qualcommu i v této oblasti. Nový modem má být energeticky efektivnější, ale také nepodporuje mmWave, což nám naštěstí v ČR nemusí vadit. Více zamrzí absence UWB, což je, obdobně jako MagSafe, technologie, kterou Apple ve svých telefonech (a nejen těch) používá již několik let. Také Wi-Fi je pouze ve verzi 6 namísto novější 7 jako u dalších iPhonů 16. Uživatelé se mohou spolehnout na Bluetooth 5.3, NFC a také navigační služby GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou či NavIC. Neschází tísňové volání přes satelit (včetně schopnosti detekovat autonehodu) či podpora eSIM.

Nelíbilo se nám schází UWB

starší Wi-Fi 6

Fotoaparát: jen jeden, jen jeden

Zatímco základní iPhone 16 jsem chválil za to, že se naučil (díky integraci automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu) fotit makro snímky, iPhone 16e je na zadní straně osazen pouze jedním snímačem. Fotoaparát o rozlišení 48 megapixelů navíc není stejný jako ten, který najdeme u iPhonů 16. Stejně tak schází Ovládání fotoaparátu (které může částečně nahradit Akční tlačítko) nebo fotografické styly nejnovější generace. Apple však slibuje, že jedním senzorem nahradí také dvojnásobný teleobjektiv. Pořizovat fotografie lze v rozlišení 12, 24 a 48 Mpx.

Hlavní snímač Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.6 f/1.9 Ohnisková vzdálenost 26 mm 23 mm Velikost senzoru 1/2,55" 1/3,6" Velikost pixelu 0,7 µm 1,0 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF PDAF

Výsledná kvalita fotografií nezklame a stejně jako u iPhonu 16 lze konstatovat, že dvojnásobný zoom je docela schopnou náhradou klasického teleobjektivu. Apple standardně boduje v oblasti dynamického rozsahu, ale také dokáže zprostředkovat dostatek detailů, správně nastavit expozici a vytvořit celkový dojem líbivých snímků, i když někdo kritizuje, že mají problém s vyvážením bílé a mají nádech do žlutých odstínů. Také selfie kamerka s automatickým ostřením by měla uspokojit i (středně) náročné uživatele, snímky z ní vypadají dobře a poradí si také se záznamem ve 4K s 60 FPS. Co naopak iPhone 16e nepodporuje, to je Filmařský režim či Akční režim pro lépe stabilizované video. Také stabilizace je horší (bez posuvu snímače), tudíž lze iPhone 16 označit za lepší fotomobil, i kdyby disponoval také pouze primárním snímačem.

Apple iPhone 16e 4K 30 FPS Apple iPhone 16e 4K 30 FPS noc

Líbilo se nám kvalitní video i fotografie

Nelíbilo se nám nutnost se obejít bez ultraširokoúhlého objektivu

další ústupky oproti iPhonu 16

Software: iOS včetně AI

V oblasti operačního systému čeká standardní zážitek, tedy pěkně svižný systém bez předinstalovaného balastu (aplikací typu TikTok, Booking.com, Facebook atd.) s dlouhou softwarovou podporou, ačkoliv Apple garanci v letech neudává. Během příštího měsíce se rovněž dočkáme příchodu Apple Intelligence do ČR/EU, avšak pokud hledáte zařízení skutečně zaměřené na AI, uděláte zřejmě lépe, pokud sáhnete po konkurenci od Googlu či Samsungu. Ve prospěch Applu pak hraje také robustní ekosystém, kde bude vše fungovat tak, jak má.

Líbilo se nám bez balastu

výhody ekosystému

Zhodnocení

iPhone 16e je podivným (ne)nástupcem modelů SE. I u tohoto iPhonu můžeme cítit důraz na „recyklaci“ různých komponent, což by ani tak nevadilo, pokud by tomu odpovídala cena. Ta je obecně vyšší, než se předpokládalo a než napovídaly různé úniky. Za startovacích 17 tisíc korun tak může iPhone 16e oslovit snad jen hrstku skalních fanoušků značky. iPhone 16e je sice aktuálně nejlevnějším novým iPhonem, ale cenový rozdíl oproti iPhonům 16/15 není až tak velký, což jednoznačně hraje v neprospěch 16e.

Jako mnohem zajímavější se novinka jeví v případě, že využijete výkupní bonus ve výši cca 3 tisíc Kč. S takto upravenou pořizovací cenou cca 14 tisíc Kč (bez započítání výkupní ceny zařízení) je iPhone 16e rázem zajímavější volbou a nenáročným dobře poslouží. Problém však spočívá v tom, že stejnou taktikou lze cenově částečně dohnat iPhone 16e i při nákupu již zmíněných iPhonů 16/15. Ve výsledku lze konstatovat, že iPhone 16e je spíše zklamáním, přináší zbytečné ústupky v podobě chybějícího MagSafe (zamrzí i UWB), displeje s nižším jasem a výdrží, která není tak skvělá, jak se očekávalo. Hlavní výhodou je pak jeho kompaktnost (plochá záda), dostatek výkonu na roky dopředu a oblíbený operační systém. Za podobné peníze lze nicméně zakoupit výrazně lepší smartphony.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz