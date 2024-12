Další pecka ve střední třídě? Podívejte se, jak má vypadat Pixel 9a

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Google by měl v poměrně brzké době představit dalšího příslušníka řady Pixel. Půjde samozřejmě o cenově dostupnější Pixel 9a, který by měl zamířit do vyšší střední třídy a nahradit stávající Pixel 8a, který se těší značné oblibě. Důvodem je opravdu vyvážená výbava a aktuálně velice příznivá cena kolem 9 tisíc korun.

Aktuálně se vzhled Pixelu 9a objevil na vůbec prvních fotografiích a můžeme vidět, že bude vycházet z již známých Pixelů 9. Mizí však pruh pro fotoaparáty a na zadní straně tak jen v horizontálním sestavení vystupují dva objektivy. Ohledně výbavy jsou známé jen kusé spekulace. Například o nasazení procesoru Tensor G4 či 8GB operační paměti. Baterie má mít slušnou kapacitu 5 000 mAh, bohužel nabíjení bude pomalé, jen zřejmě 18W.

V tuto chvíli lze očekávat, že představení by mohlo proběhnout v jarních měsících roku 2025. Poslední Pixel 8a se ukázal sice až v květnu, ale je možné, že uvedení nástupce Google přeci jen lehce urychlí.