Galaxy A56 má vlajkové ambice za cenu střední třídy. Zvládne 45W nabíjení i AI

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Relativně nedávno jsme se dočkali uvedení nové vlajkové řady Galaxy S, která přináší vylepšený výkon díky nasazení Snapdragonu 8 Elite for Galaxy, mírně upravenou (tenčí) konstrukci, nálož AI funkcí a také podporu standardu Qi 2.1, i když bez magnetického profilu. Vzhledem k ceně vlajkových modelů je však zřejmé, že skutečnou „masovkou“ nebudou (ačkoliv je pravda, že lze s využitím různých bonusů dosáhnout výrazně příznivější ceny), tento úkol má řada Galaxy A. Samsung proto dnes představil tři novinky ze série Galaxy A a v tomto článku se budeme zabývat tou nejlépe vybavenou, tedy modelem Galaxy A56. Jak se mezigeneračně změnil a čím se pokusí zaujmout?

Samsung Galaxy A56 a A36 jsou svěží prémiová střední třída

Lehčí a tenčí, stále kovový

Novinka je pro jihokorejského výrobce skutečně důležitá, a tak si dal Samsung záležet na tom, aby vypadala mezigeneračně lépe. Galaxy A56 je o rovných 0,6 milimetru tenčí a o rovných 15 gramů lehčí, což je již solidní rozdíl, který jednoduše pocítíte. Také je o 1,1 milimetru vyšší oproti Galaxy A55, což ale v kontextu zlehčení a zeštíhlení nijak nevadí.

Samozřejmostí stále zůstává kovový rámeček z broušeného hliníku (tedy s matným provedením), ostrůvek tlačítek na pravém boku, představený v minulém roce, a také ochrana IP67. Fyzická tlačítka jsou snadno nahmatatelná a záda chrání sklo od výrobce Corning. Těšit se můžete také na solidní haptickou odezvu a čtyři barevná provedení, a to černá, šedá (náš favorit), zelená a růžová. Barvy jsou spíše tlumené, a působí tak hezky decentně. Pro živější odstíny si můžete sáhnout k modelu Galaxy A36.

Tenčí rámečky = větší úhlopříčka

Jedním z bodů, který byl u modelu Galaxy A55 kritizován, byla tloušťka rámečků. Díky jejich ztenčení má nyní obrazovka 6,7" úhlopříčku. Stále se jedná o Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a podporou 120Hz obnovovací frekvence. Stran maximálního jasu výrobce uvádí 1 200 nitů (HBM) a v maximu dokonce až 1 900 nitů. Na trhu stále najdeme smartphony (v daném cenovém segmentu), které nabídnou ještě tenčí rámečky, avšak po jejich zeštíhlení je tloušťka rozhodně více odpovídající ceně. Spolu s displejem chráněným sklem Corning výrobce nezapomněl ani na stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos.

Výkon novince dodává čipset z dílny Samsungu, a to 4nm Exynos 1580 s osmi jádry. Oproti modelu Exynos 1480 má mít novinka o 18 % výkonnější CPU, o 17 % výkonnější GPU a o 12 % lepší NPU. Základem je také vždy 8 GB operační paměti s možností 128 nebo 256GB úložiště, avšak již bez podpory paměťových karet. Pokud se neobejdete bez microSD karet, musíte se spolehnout na model Galaxy A26. Samsung toto rozhodnutí odůvodňuje tím, že chce uživatelům zprostředkovat plynulejší a celkově lepší zážitek z používání telefonů. Velké množství zákazníků totiž používalo starší a pomalejší paměťové karty, které měly negativní dopad na celkovou svižnost systému.

Vysoká bezpečnost a samozřejmě Circle to Search

Galaxy A56 také přichází s podporou Circle to Search, která je u uživatelů velmi oblíbená, a rovněž možností mazání objektů na fotografiích a vytváření vlastních filtrů na základě konkrétních fotografií. Dále nechybí funkce Nejlepší obličej či Automatický střih videa. Také do tohoto „Áčka“ tedy pronikly některé funkce, které řadí Samsung do kolonky AI vychytávek. Zabezpečení Samsung Knox Vault pak zajišťuje ochranu hardwaru i softwaru, například dokáže odolat hardwarovému útoku souvisejícímu se změnou napětí, nízkou teplotou apod., a to díky certifikaci EAL 5+. Uživatele potěší také ochrana proti krádeži, která je součástí One UI 7.0 a Samsung na ní spolupracoval s Googlem. Za velkou přednost lze považovat 6letou softwarovou podporu, čímž se novinka dostává takřka na úroveň vlajkové řady Galaxy S. Výrobce slibuje celkem 6 aktualizací OS Android a 6 let bezpečnostních aktualizací.

Další důležitou oblast výbavy představují fotoaparáty. Na zadní straně najdeme 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, 5Mpx makro senzor a 50Mpx primární senzor s OIS a clonou f/1.8 o velikosti 1/1,56". Vylepšením má být zbrusu nový 12Mpx čelní snímač s clonou f/2.2 a podporou HDR videa. Změnou si prošla také fotoaplikace, která má být nyní rychlejší. Zachycení snímku trvá 240 milisekund, přičemž u loňské Galaxy S24 to trvalo 200 milisekund. Přepínání mezi objektivy má trvat 430 ms. Z prvních dojmů působí fotoaplikace skutečně svižnějším dojmem, což chválíme.

V případě baterie se lze spolehnout na 5 000mAh článek, Samsung však přináší vítané vylepšení v podobě podpory 45W nabíjení. Paradoxně je tak v tomto ohledu novinka lepší než třeba vlajkový kompaktní Galaxy S25. Za 30 minut má být zcela vybitý telefon nabitý na 65 %, plné nabití pak trvá dle výrobce 68 minut. Bezdrátové nabíjení však stále chybí.

Cena a dostupnost

Novinku si budete moci předobjednat od 3. března 2025 a k prvním zákazníkům se dostane 14. března. Do 13. dubna pak bude platná akční startovní nabídka s možností získat slevový e-voucher s okamžitou slevou. Rozdíl mezi paměťovými variantami činí pouze tisíc Kč, tudíž je vcelku logické sáhnout po 256GB variantě, v případě zmíněné startovní nabídky je navíc cena obou dvou modelů (po uplatnění voucheru) shodná a činí 10 999 Kč. Po této akci činí doporučená cena 12 999 Kč za 256GB provedení a 11 999 Kč za 128GB verzi.

