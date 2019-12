To nejzajímavější z roku 2019 podle nás – část druhá

Rok 2019 se nezadržitelně blíží ke svému konci, takže je čas na závěrečnou rekapitulaci. Toto je druhý článek z dvoudílné série o tom, co kterého člena redakce v uplynulém roce zaujalo nejvíce. Dnes se podíváme na výběr Petra Vojtěcha, Pavla Škopka a Ondřeje Pohla.

Samsung Galaxy Fold a Motorola Razr

Doba ohebná skutečně přichází. A přijde evidentně pozvolně. Skládací telefony jsou zatím luxusním zbožím, které samozřejmě provází i porodní problémy. Přesto jsou však první taková zařízení fascinující a nemůžu se dočkat, co v tomto ohledu přinese příští rok.

Kdybych si měl vybrat telefon na běžné používání, vůbec bych se nebál sáhnout po Motorole. Její véčková konstrukce přináší kompaktní tělo a podlouhlý displej, který je v dnešním světě čím dál tím pohodlnější. Prohlížení webu, Instagramu, nekonečné zdi Facebooku a dalších sociálních sítí nahrávají dlouhým displejům a věřím, že cesty zpět už není.

Mé pracovní já se však klaní spíše k telefonu, ze kterého po rozevření vznikne tablet. Galaxy Fold jsem mohl několik hodin používat a okamžitě si mě získal. K používání tabletu se asi jen tak nevrátím, ale mít tablet neustále dostupný v kapse je lákavou nabídkou. Prohlížení webu nikdy nebylo pohodlnější. A hraní her? Call of Duty jsem si na obřím displeji opravdu užil. Displej je sice plastový a na vlastní oči jsme viděli, jak je snadné jej poškrábat, ale i tato nedokonalost se u následujících generací snad časem vyřeší. Jednoznačně si pak dovedu představit situaci, kdy v zavřeném stavu natáčím (třeba během veletrhu), abych následně telefon otevřel a na velkém displeji video pohodlně editoval. Jo, to bych bral. Tak snad příští rok!

Prémiové hry umírají

Kolik prémiových her jste za poslední rok na telefonu hráli? Drtivá většina vycházejících titulů je dnes free-to-play, což ovšem není žádné překvapení. V jejich zázračnou renezanci nedoufal snad nikdo. Že to pro hráče není dobrá situace je snad jasné všem, kteří to s hraním myslí vážně.

O to více mě zaujalo, že většina prémiových her, které jsem tento rok hrál, byla předělávkami deskových her. Kdo mě znáte, víte, že deskovky mám moc rád, a dokonce je jinde i recenzuji. Jsem opravdu nadšený, že jich pro telefony vychází stále více (a právě během uplynulého roku přišel opravdový boom). Drtivá většina těchto digitálních portů spadá do kolonky „premium“ a musíte je tak zakoupit. To zároveň znamená žádné reklamy, žádné čekání místo hraní a žádné znevýhodnění pro „neplatící“.

Facebook v „problémech“

Facebook si za poslední rok prožíval jedno z nejkrušnějších období a schytával to ze všech stran. Úniky dat, výslechy před Kongresem, kritika od amerických i evropských zákonodárců, ústupy Rusku, Číně, ztráta důvěry (pokud nějaká existovala), velké pokuty i odliv mladých.

Není pochyb o tom, že Facebook je nadále internetovým hegemonem, který ovládá nejpoužívanější mobilní a webové aplikace. I tak se na jeho místo derou novější služby, z nichž některé (alespoň částečně) slaví úspěch. Možná mladí nechtějí jednu internetovou identitu, pod kterou budou komunikovat a navštěvovat veřejný prostor. Možná preferují progresivní a přesně zaměřené služby, které nenabízí „vše v jednom“. A možná je Facebook už vnímán jako sociální síť „rodičů“, kde mladší generace z očividných důvodů nechce být. Určitě také nepomáhá image firmy, která působí jako velký bratr a ví o vás více než vy sami.