Americký výrobce čipů Micron obdržel výjimku umožňující spolupráci s Huawei

Podobně, jako byla nedávno Microsoftu udělena výjimka Ministerstvem obchodu Spojených států amerických, nyní „dostal zelenou“ i americký výrobce paměťových čipů Micron. Ochota americké vlády udělit výjimky těmto společnostem přitom posiluje naději dalších amerických dodavatelů. Netřeba dodávat, že pro Huawei představuje strategického partnera zejména Google, který v současnosti nemůže novým modelům poskytovat takzvané GMS (Google Mobile Services).

American tech giant #Micron announced it was one of the first #US companies among over 160 to obtain the required licenses from the US Department of Commerce to resume selling various types of products to #Huawei. #tradewar pic.twitter.com/8RGlamq956