Rok 2025 podle vás: podívejte se na nejčtenější články

Rok 2025 je pomalu u konce, zbývá mu posledních několik desítek hodin a jde tak o nejvyšší čas s ohlídnout za tím, jaká témata hýbala mobilním světem a vy, naši čtenáři, jste je nejvíce četli. Není velkým překvapením, že mezi ta vůbec nejčtenější se řadí témata týkající se operátorů. Zpravidla pak články informující o zajímavých či výhodných nabídkách a slevách. Akční nabídky pak lze vztáhnout i v případě telefonů, i to vás zajímá vůbec nejvíce. V roce 2025 vás velmi výrazně zajímalo také vše, co se děje kolem Map od Seznamu a příchodu Revolut Mobilu.
Stabilní oblibě se těší také naše redakční testy, nebo-li recenze. Žebříček se však v letošním roce do značné míry pozměnil. Svou dominanci opětovně nastínil Samsung, který se propasoval do TOP 10 nejčtenějších recenzí hned několikrát a žebříček dokonce ovládl. Za zmínku stojí i fakt, že za letošní rok se mezi nejlepší desítku dostaly výhradně telefony a nikoliv jakákoliv nositelná elektronika.
Zde je seznam 10 recenzí, které vás v období od 1. ledna 2025 do 28. prosince 2024 nejvíce zaujaly: (na článek se přesunete kliknutím na nadpis)
10. místo: Recenze Samsung Galaxy S25 Edge – Úsvit nové éry
Letošní rok byl ve znamení tenkých telefonů. Ty se možná neprodávají tak skvěle, jak si výrobci představovali, avšak zájem rozhodně vzbudili. Příkladem může být desátá nejčtenější recenze za uplynulý rok, kterou se stala ta na Samsung Galaxy S25 Edge. Tedy vlajkový model, avšak v tenkém těle s jistými kompromisy.
9. místo: Recenze Xiaomi 14T – Levněji, přesto dobře?
Předposlední příčku pro sebe uzmul už loňský model Xiaomi 14T. Potvrzuje to, že tyto odlehčené vlajkové lodě s přídomkem T se Xiaomi pravidelně daří. Kombinují skvělou výbavu s velmi dobrou cenou.
8. místo: Recenze Samsung Galaxy S24 – Osvědčená formule na (ne)úspěch?
Vlajkové modely se prodávají delší dobu a těší se tak i dlouhodobějšímu zájmu. Důkazem budiž Samsung Galaxy S24, který se dostal až na 8. příčku, byť už jde o bezmála dva roky starý model. Za popularitou může být například i klesající cena, kdy se vlajková loď dala před Vánoci pořídit v celkem dostupné akci i za necelých 11 tisíc korun.
7. místo: Recenze Google Pixel 9a – Skrytý klenot v říši Androidu?
Střední třída má své zastoupení na sedmém místě, jde o Google Pixel 9a. Kompaktní telefon s komplexní výbavou, kdy se majitelé mohou spolehnout na kvalitní fotoaparáty, dobrý výkon, odolnost i bezdrátové nabíjení. Příznivá cena je už jen pomyslnou třešničkou na dortu.
6. místo: Recenze Xiaomi 15 – Jednoduše skvělá volba
Na šesté pozice nalézáme druhého zástupce Xiaomi, konkrétně vlajkový model Xiaomi 15. Dobře vybavený model se špičkovým procesorem a přitom nijak přerostlých rozměrů.
5. místo: Recenze Apple iPhone 16e – Delikátní záležitost
Přesně uprostřed letošního žebříčku nejčtenějších recenzí se nachází jediný zástupce od Applu. Jde o nejlevnější loňskou novinku v podobě modelu iPhone 16e. Navzdory výrazně osekané výbavě, kde chybí podpora magnetického nabíjení, mobil dokázal zaujmout. Je tak zřejmé, že cena hraje mnohdy zcela zásadní roli.
4. místo: Recenze Motorola Edge 50 Neo – Dotkla se ideálu
Těsně pod stupni vítězů končí jediná Motorola v žebříčku. Jde sice již o loňský model Edge 50 Neo, ale právě ten se těšil a těší značné oblibě. Vyvážená a komplexní výbava v kombinaci s klesající cenou zajistily tomuto kompaktnímu modelu popularitu napříč dlouhými měsíci.
3. místo: Recenze Redmi Note 14 Pro+ – S AI v češtině pod kapotou
Trojlístek v žebříčku završuje Xiaomi modelem Redmi Note 14 Pro+, který patří mezi nejvybavenější mobily s cenou pohodlně do 10 tisíc korun. Zaujal nejen dobrou výbavou, ale i protkáním umělou inteligencí, která zvládá český jazyk. Obecně pak platí, že je řada Redmi Note stabilně oblíbena.
2. místo: Recenze Samsung Galaxy A56 – Dokonalost sama?
Na stříbrnou pozici letos vystoupil král Samsungu střední třídy, letos šlo o model Galaxy A56. Nedočkali jsme se sice zásadních inovací, avšak kovová konstrukce a osvědčený mix výbavy zřejmě zafungoval a mobil u vás vzbudil zájem.
1. místo: Recenze Samsung Galaxy S25 – Nejmenší, nejlevnější, nejlepší?
Nejčtenější recenzí za rok 2025 se stala ta na Samsung Galaxy S25, tedy na vlajkový model kompaktních rozměrů. Jihokorejský výrobce tak svým zájmem zcela opanoval letošní recenze a nepřerostlá vlajková loď současně dokazuje, že i telefony možné přenášet v kapse mají na trhu nadále místo.
Nejčtenější články
V roce 2025 jsme vás také každodenně informovali o všem novém ze světa smartphonů, tabletů, mobilních aplikací a operačních systémů, technologických novinek i mobilních operátorů. A jaké články byly v roce 2025 nejčtenější? Níže naleznete jejich žebříček, ve kterém opět uvádíme 10 prvních pozic.
- Konec zlatých časů operátorů? Revolut spouští neomezený mobilní tarif za 312 Kč
- Sbohem Mapy.cz. Změna je kompletní a nově používáme Mapy.com
- Máte starý mobil v šuplíku? Vodafone vám jej vymění za přívěsek Galaxy SmartTag2
- O2 se omlouvá za výpadek služeb. Zákazníkům dá slevu 300 Kč
- Mobilní tarif za poloviční cenu? Řekněte si o něj – dost pravděpodobně ho dostanete
- Přišla vám SMS z čísla 158? Policie radí, co dělat
- Sbohem, Duo! Soví maskot Duolinga je mrtev, ale pořád může být váš i s rakví
- Mapy.cz se mění na Mapy.com. Co to znamená pro české uživatele?
- Xiaomi 14T Pro koupíte za historicky nejnižší cenu. Padl do rekordních slev
- Mapy.com hlásí vylepšení, díky kterému už nikdy neodbočíte špatně