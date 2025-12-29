Rok 2025 podle diváků: přehled našich nejsledovanějších videí

Je tomu již 17 let, co patří k obsahu mobilenet.cz také videa. Neomezujeme se pouze na videorecenze mobilních zařízení, ale připravujeme pro vás občasník mobilecast, první dojmy z horkých novinek či souhrn zajímavých novinek mNews. Na sklonku roku 2025 je tak ideální čas se ohlédnout a zjistit, jaká videa vás zaujala nejvíce.
Stejně jako v loňském roce, i letos se ohlédneme za videopohledy, které se těšily největší oblibě. Tradičně si projdeme nejsledovanější desítku s někdy poměrně těsnými rozdíly v počtu zhlédnutí. Proběhly všechny tradiční veletrhy, přední výrobci představili klíčové novinky v obvyklých termínech a nedočkali jsme se žádného revolučního posunu. Proto zřejmě nepřekvapí, že žebříček nedoznal výrazných změn a ovládají jej výrobci, kteří jsou v naší české kotlině poslední roky nejpopulárnější. Letos se však do žebříčku prokousal jeden nováček a současně se ukázalo, že zájem je i o cenově dostupné mobily.
Můžeme říci, že vítězství v žebříčku nejsledovanějších videí obhájil Samsung, a to dokonce opět se svým vlajkovým modelem. Na stupně vítězů se kromě Samsungu prokousal už jen Apple. Tito dva největší výrobci žebříčku naprosto ovládají a mezi desítku nejsledovanějších videí pustili jen další dva konkurenty a ti se řadí ke zcela předním výrobcům. Žádní nováčci tak letos nezazářili.
10. místo
Samsung Galaxy Z Fold7 – videorecenze
9. místo
Honor Magic7 Pro je skvělý telefon s nečekaným zklamáním (RECENZE)
8. místo
Xiaomi 15 je jednoduše skvělá volba! (RECENZE)
7. místo
Samsung Galaxy A56 je solidní a opatrný (RECENZE)
6. místo
Samsung Galaxy S25 Edge znamená úsvit nové éry
5. místo
Samsung Galaxy Watch8 (Classic) šlapou do sportu a zdraví (RECENZE)
4. místo
Apple iPhone 17 je nejbezpečnější volbou z celé řady
3. místo
Samsung Galaxy S25 je solidní mobil, který nepřekvapí (RECENZE)
2. místo
Apple iPhone 16e je tady: VŠE co potřebujete vědět
1. místo
Je Samsung Galaxy S25 Ultra vybroušený diamant nebo zbytečný telefon? (RECENZE)