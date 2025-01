Vyžaduje u nového telefonu kromě perfektního displeje, dostatečného výkonu a rychlého nabíjení i plnohodnotnou umělou inteligenci, která bez problémů funguje v češtině? Máme pro vás žhavý tip – Redmi Note 14 Pro+, které si v mnohém nezadá s vlajkovými smartphony.

Teprve nedávno Xiaomi představilo nové zástupce modelové řady Redmi Note a i tentokrát nám dopřálo extra porci modelů. Na pomyslném piedestalu stojí Redmi Note 14 Pro+ 5G, jehož výbava zahrnuje 200Mpx snímač, zaoblený AMOLED displej či plnohodnotnou umělou inteligenci, která navíc funguje i v češtině. Jak si mobil vedl v testu a dokáže zaujmout?

Obsah balení: ve jménu ekologie (?)

Všimli jste si? Krabičky mobilních telefonů se neustále zmenšují, což na jednu stranu potěší, na druhou to ale značí, že se obsah balení rovněž ztenčuje. Nejinak je tomu u novinek z řady Redmi Note 14. V balení nově nalezneme kromě samotného telefonu ještě USB-A–USB-C kabel a základní dokumentaci, ale na adaptér se již nedostalo. Ano, nejde jen o ekologii, ale i o snahu ušetřit – originální GaN adaptér Xiaomi MDY-14-EE s podporou 120W nabíjení vás vyjde na zhruba 650 Kč. Nabíjet pochopitelně můžete i jiným, méně výkonným adaptérem, ovšem poté se musíte smířit s pomalejším nabíjením, než jaké Redmi Note 14 Pro+ umožňuje.

Abychom si jen nestěžovali, Redmi Note 14 Pro+ má v balení i ochranné pouzdro. I tentokrát jde o silikonovou variantu v černé barvě. Za to určitě patří Xiaomi palec nahoru, stejně jako za předinstalovanou fólii kryjící displej.

Líbilo se nám s ochranným silikonovým pouzdrem

ochranná fólie na displeji

Nelíbilo se nám tentokrát již bez adaptéru

Konstrukční zpracování: elegance se zvýšenou odolností

Už na první pohled prošlo Redmi Note 14 Pro+ designovou obměnou a ze zadní strany byste si jej s Redmi Note 13 Pro+ určitě nespletli. Zatímco Redmi Note 13 Pro+ mělo snímače rozeseté a vyvedené jednotlivě, Redmi Note 14 Pro+ vsadilo na monolitický, sklem zalitý modul, který se navíc pyšní efektním ozubeným okružím připomínajícím lunety luxusních hodinek. Kromě viditelné změny ve fotomodulu ale došlo k dalším vylepšením i uvnitř.

Za zmínku stojí vnitřní čtyřhranná výztuha, v rozích se nachází energii absorbující pěna a polymer. Pokud tedy zařízení spadne displejem na zem, je větší šance, že se náraz rozprostře a zakřivený displej nepraskne. Xiaomi navíc vyztužilo vnitřní křížové uspořádání ocelí, rám je vyroben z hliníkového kompozitu. Redmi zachovalo zvýšenou odolnost dle IP68, což znamená, že můžete s novinkou vyrazit jak na pláž, tak k bazénu.

Redmi Note 14 Pro+ je nabízen ve více barevných variantách. K nám do redakce dorazila zřejmě nejnápadnější verze Lavender Purple – jemný fialový odstín s povrchem z eko kůže, který je na dotek velmi příjemný. Efekt prošívání celý dojem ještě umocňuje. K dispozici je také střízlivější Midnight Black a hravá Frost Blue, kterou pravděpodobně nejvíce ocení mladší generace.

Redmi Note 14 Pro+ není žádná miniatura, přesto jsou rozměry 162,5 × 74,7 × 8,9 mm v ruce příjemné. Hmotnost 205 gramů je ideálně rozložená a novinka působí hodnotně, což podtrhují i příjemně zaoblené hrany. Možná vás bude zajímat i to, že černé a modré verze jsou mírně tenčí (8,75 mm), ale hmotnost je o 5 gramů vyšší, namísto koženky je u nich totiž použito sklo Corning Gorilla Glass 7i. Ocenit musím i prémiovější haptickou odezvu – i v tomto ohledu je Redmi Note 14 Pro+ blíže prémiovým modelům než konkurenci ze střední třídy. Ve spodní části telefonu se pak nachází slot pro dvě nanoSIM s možností doplnění eSIM, paměťovou kartu však již nepojme.

Líbilo se nám povedený design s přepracovaným fotomodulem

slot pro dvě nanoSIM + eSIM

zvýšená odolnost IP68

příjemně se drží, ideálně rozložená hmotnost

velmi slušná haptická odezva

Displej: zaoblený AMOLED

Proč měnit něco, co funguje? Možná proto, že vylepšení ocení každý, tedy i zájemci o Redmi Note 14 Pro+. Výrobce vsadil na velký 6,67" 120Hz AMOLED panel s opravdu kvalitním barevným podáním. Maximální jas se mezigeneračně zvýšil až na teoretických 3 000 nitů – podle měření některých zahraničních médií dosahuje jas v automatickém režimu až 1 200 nitů, což je stále skvělé a uživatele to nijak neomezí. Zachována zůstala podpora Dolby Vision a HDR10+, potěší i certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light na hardwarové úrovni. Dalším benefitem je vylepšená ochrana displeje, kde nově najdeme sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, které spolu s vnitřním vyztužením výrazně zlepšuje odolnost proti pádům.

Optická čtečka otisků prstů funguje spolehlivě

Displej je typu AMOLED, bohužel klasický Always-On chybí. Existuje pouze jeho derivát, kdy se displej na 10 sekund rozsvítí po vypnutí displeje, případně po klepnutí na něj. Následně zobrazí čas a případně i poslední oznámení, tedy stejně jako u předchozí generace. Je škoda, že se výrobce této zbytečné limitace stále drží – rozhodnutí o aktivaci Always-On by mělo být na uživateli. Celá řada Redmi Note 14 se pak chlubí tím, že displej lze ovládat i mokrými či mastnými prsty. Tuto vlastnost jsme samozřejmě otestovali a funkčnost musíme potvrdit.

Obrazovka je již z výroby chráněna fólií a zaoblení je velmi příjemné například při používání gest. Stěžovat si nemůžeme ani na optickou čtečku otisků prstů, která je velmi rychlá a spolehlivě rozpoznává otisky, alespoň tedy po aktualizaci, kterou jsme na začátku testování obdrželi. Její umístění je víceméně optimální, samozřejmě záleží na úchopu a délce prstů.

Líbilo se nám kvalitní zaoblený AMOLED panel

vysoký maximální jas

kvalitní optická čtečka otisků prstů

podpora HDR10+

nasazení Corning Gorilla Glass Victus 2

Nelíbilo se nám zbytečná omezení režimu Always-On

Zvuk: stereo na palubě

Redmi Note 14 Pro+ nabídne nadprůměrný zvukov během telefonních hovorů i při hlasitém přehrávání hudby. Stará se o to dvojice reproduktorů s certifikací Dolby Atmos, které jsou nahoře a dole. „Plechového“ projevu se obávat nemusíte, reproduktory dokážou bez problémů ozvučit menší místnost. Některé konkurenční modely sice zvládnou ještě vyšší hlasitost, ale Redmi Note 14 Pro+ rozhodně nezklame.

Pohled na primární reproduktor

Líbilo se nám slušné stereo reproduktory

kvalitní zvuk během hovorů

Výkon hardwaru: slušné výsledky

Redmi Note 14 Pro+ není vlajková loď, a tak by bylo naivní očekávat specifikace prémiových smartphonů za dvojnásobnou cenu. Přesto se výrobce snažil, aby uživatele hardware nijak neomezoval. Výkon letos obstarává 4nm čipset Snapdragon 7s Gen 3, který je doplněn 8/12 GB RAM. Úložiště pak nabízí kapacitu 256/512 GB, v závislosti na variantě.

Procesor Typ úložiště GeekBench 6 (Single-core) GeekBench 6 (Multi-core) Redmi Note 14 Pro+ Snapdragon 7s Gen 3 LPDDR4X

UFS 2.2 1 166 3 202 Xiaomi 14T MediaTek Dimensity 8300 Ultra LPDDR5X

UFS 4.0 1 402 4 333 Motorola Edge 50 Neo MediaTek Dimensity 7300 LPDDR4X

UFS 2.2 1 044 2 959 Motorola Edge 50 Pro Snapdragon 7 Gen 3 LPDDR5

UFS 2.2 1 143 3 083 Google Pixel 8a Google Tensor G3 LPDDR5X

UFS 3.1 1 763 4 384 Poco X7 Pro MediaTek Dimensity 8400 Ultra LPDDR5X

UFS 4.0 1 582 6 311

Použitý hardware ve spojení s testovanými 12 GB RAM (typu LPDDR4X) poskytuje dostatek výkonu nejen na běžný multitasking, ale i na hraní náročnějších her. To potvrzují i naměřené hodnoty v různých benchmarcích. Pochválit musíme i chlazení LiquidCool, které efektivně snižuje zahřívání – ani při dlouhodobé zátěži se zařízení nezahřívalo více než při běžném provozu. Testovaná verze s velmi štědrým 512GB úložištěm však zklame starším typem UFS 2.2. Tento ústupek si výrobce mohl odpustit. Podpora paměťových karet chybí, ovšem díky velkorysým paměťovým variantám to nelze považovat za zásadní problém.

Výsledky testů odhalily kvalitní výkon i použití staršího typu úložiště

Omezení staršího úložiště si všimnete především při přesunu větších objemů dat, kde není přenosová rychlost tak vysoká. Při běžném používání se ale nijak negativně neprojevuje. Pokud Redmi Note 14 Pro+ časem zlevní, bude tento nedostatek ještě méně podstatný.

Líbilo se nám slušný výkon

512GB úložiště

Nelíbilo se nám starší typ úložiště

Výdrž baterie: připravit, pozor, nabito

Jedním z hlavních lákadel Redmi Note 14 Pro+ je extrémně rychlé nabíjení výkonem až 120 W. Baterii s kapacitou 5 110 mAh dobijete s originálním adaptérem Xiaomi MDY-14-EE s podporou protokolu HyperCharge za necelých 25 minut, což je skvělé. Pokud však použijete adaptér bez podpory HyperCharge, může nabíjení trvat až třikrát déle. Investice do originálního adaptéru ve výši 650 Kč se proto vyplatí. Dodáme, že Redmi Note 14 Pro+ je osazeno baterií s vyšší hustotou, která je testována na odolnost vůči teplotám až do -20 °C. Při stejné teplotě můžete baterii dokonce i nabíjet. Navíc si má 80 % kapacity baterie zachovat i po 1 600 nabíjecích cyklech.

Co se týče výdrže, Redmi Note 14 Pro+ rozhodně nezklame. Při běžném používání jsme se dostali na průměrnou výdrž 1,5 dne, a to při plném využití všech funkcí. Pomáhá tomu i úsporný čipset, který efektivně hospodaří s energií. Bezdrátové nabíjení zde nenajdeme, ale vzhledem k extrémně rychlému kabelovému nabíjení to až tak nevadí. I pokud večer zapomenete telefon připojit do nabíječky, ráno jej během snídaně a ranní hygieny stihnete nabít na 100 %.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

velmi slušná výdrž

Nelíbilo se nám adaptér je nutné dokoupit

nemá bezdrátové nabíjení

Konektivita: vše potřebné

Redmi Note 14 Pro+ podporuje Bluetooth 5.4, NFC, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, Galileo a QZSS, k dispozici je i Wi-Fi 6 a infračervený vysílač. Pokud tedy doma ovládáte elektroniku pomocí infračerveného portu, můžete využít mobil. Telefon jsme testovali s projektorem a klimatizací a vše fungovalo bez problémů.

Prakticky všechny modely z řady Redmi Note 14 lze zakoupit jak ve variantě s podporou 5G, tak i pouze s LTE. Výjimkou je právě Redmi Note 14 Pro+, který je dostupný výhradně s 5G připojením.

Líbilo se nám kompletní konektivita

přítomnost infraportu

Fotoaparát: 200Mpx vábnička

Přestože už dávno víme, že kvalita fotoaparátu nezávisí jen na počtu megapixelů, Redmi Note 14 Pro+ se nás snaží oslnit 200 Mpx. Konkrétně jde o senzor Samsung ISOCELL HP3 s vícesměrným PDAF. Zajímavostí je, že tento senzor Samsung u svých modelů nikdy nepoužil, to až typ Samsung ISOCELL HP2. Senzor má clonu f/1,65 a velikost 1/1,4", nechybí ani optická stabilizace obrazu. I když fotoaparát nemá certifikaci Leica, podobně jako model 14T, pořízené snímky velmi připomínají ladění Leica Vibrant – a to v pozitivním slova smyslu. Barvy jsou přirozené, snímky detailní a při dostatku světla se mohou bez problémů zobrazovat i na velké obrazovce.

Výhodou je, že dvojnásobné digitální přiblížení kvalitu snímků nijak zásadně neovlivňuje, takže absence optického zoomu není tolik znát. Xiaomi tvrdí, že i 4× přiblížení je prakticky bez ztráty kvality, ale zde už tak přesvědčeni nejsme – v některých situacích ano, v jiných už lze pozorovat méně přirozené barevné podání. Kompromisem může být použití 3× zoomu. Fotografie hodnotíme pozitivně, až na občasné problémy s HDR. Při umělém osvětlení si Xiaomi stále zachovává dostatek detailů a snímky jsou poměrně ostré, což potěší. Doplníme, že ve výchozím stavu fotí Redmi Note 14 Pro+ v rozlišení 12 Mpx (4 080 × 3 060 px), 200Mpx snímky (16 320 × 12 240 px) pořídíte jen v případě, kdy tento režim dopředu zvolíte v nabídce. Jde i o velikost – jedna 12Mpx fotografie zabere zhruba 6 MB, jedna 200Mpx fotografie klidně i více než 30 MB.

Ve výbavě dále najdeme 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv Sony IMX336 se záběrem 112˚. Kvůli světelnosti f/2,2 je potřeba mu dopřát více světla, aby byly výsledky uspokojivé. Při horších světelných podmínkách ubývá detailů, což se dalo očekávat. O 2Mpx makro snímači se nemá smysl rozepisovat – je zde spíše do počtu.

Přední 20Mpx selfie kamerka pořizuje slušné snímky, které se budou hodit nejen na sociální sítě. Hlavní snímač zvládne nahrávat 4K video při 30 FPS, přičemž elektronická stabilizace obrazu (EIS) funguje i při dvojnásobném přiblížení a výsledky jsou velmi slušné.

Líbilo se nám solidní hlavní snímač

Nelíbilo se nám zbytečný 2Mpx senzor

Software: vy ještě nekroužkujete?

Redmi Note 14 Pro+ dorazil s globální verzí Xiaomi HyperOS (1.0.6.0) a již starším Androidem 14. Výrobce se sice délkou softwarové podpory pro globální verzi explicitně nechlubí, lze však očekávat, že bude obdobná jako u Redmi Note 13 Pro+, takže se nejspíše dočkáme 3 velkých aktualizací a 4 let bezpečnostních záplat, aktualizace na Android 15 by měla dorazit zanedlouho. Prostředí HyperOS během používání nevykazovalo žádné problémy, animace byly plynulé a nastavení je přehledné, včetně vysvětlivek u jednotlivých funkcí. Bohužel ale HyperOS, podobně jako dříve MIUI, obsahuje zbytečný bloatware – výrobce tímto způsobem generuje další příjmy, možná jen trochu nešťastně.

Velkým benefitem Redmi Note 14 Pro+ je, že po vzoru Xiaomi 14T/14T Pro nabízí plnohodnotnou umělou inteligenci, která navíc funguje v češtině. K dispozici je AI tlumočník, který zvládá i překlady telefonních hovorů, AI asistence v aplikaci Poznámky umožňuje opravu textu, překlady nebo sumarizaci a AI v aplikaci Záznamník dokáže nejen přepisovat řeč na text, ale i identifikovat jednotlivé mluvčí a vytvářet záznamové souhrny. Tuto funkci ocení především novináři a studenti.

AI funkce si zamilujete.

Redmi Note 14 Pro+ nabízí také funkce umělé inteligence od Googlu, včetně aplikace Gemini, která je připravena k použití ihned po přihlášení k Google účtu. Potěší i přítomnost funkce Circle to Search, kterou aktivujete přidržením domovského tlačítka. Stačí zakroužkovat libovolný objekt na obrazovce a Google okamžitě zobrazí relevantní výsledky vyhledávání. Tuto funkci využijete například při hledání oblečení nebo nábytku – její úspěšnost je prakticky stoprocentní, což potvrzuje i moje peněženka.

Líbilo se nám nový systém HyperOS

rozumná délka podpory

podpora AI v češtině

Gemini + Circle to Search

Nelíbilo se nám telefon dorazil na trh s Androidem 14

bloatware a reklamy

Zhodnocení: dokáže vás zaujmout

Redmi Note 14 Pro+ není vlajková loď, ale představuje výkonného zástupce střední třídy, který v některých ohledech překvapí vlajkovou DNA, jak reprezentuje extra rychlé 120W nabíjení, kvalitní AMOLED displej, zvýšená odolnost IP68, velkorysé úložiště či plnohodnotná podpora AI, a to i v češtině. Xiaomi v oblasti umělé inteligence momentálně předhání výrobce jako Samsung nebo Apple, jejichž funkce umělé inteligence jsou stále významně omezené pouze na angličtinu a další světové jazyky. Chválíme také prémiové zpracování, díky němuž telefon působí jako mnohem dražší zařízení.

Ale ano, ani Redmi Note 14 Pro+ není bez chyb – za zbytečnou považujeme přítomnost 2Mpx senzoru, stejně jako použití staršího úložiště UFS 2.2. Osobně bych ocenil méně bloatwaru v systému HyperOS, ale většiny nadbytečných aplikací se lze na pár kliknutí zbavit. Rozhodujícím faktorem bude cena – Redmi Note 14 Pro+ lze v akci do 9. února 2025 pořídit již za 9 990/11 290 Kč, což je velmi lákavá nabídka.

Konkurence Konkurenci lze najít i přímo ve vlastních řadách – například Xiaomi 14T v různých akcích vyjde přibližně o 1 000 Kč dráž, ale nabídne kvalitnější fotoaparáty s certifikací Leica, novější typ úložiště a ještě lepší displej. Na druhou stranu má pomalejší nabíjení. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi 14T 12 + 512 GB Rozměry 160,5 × 75,1 × 7,8 mm , 195 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 50 Mpx Procesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč Za podobnou cenu jako Redmi Note 14 Pro+ lze pořídit i Motorolu Edge 50 Neo. Ta nabídne menší, ale obdobně kvalitní displej, lepší sestavu hlavních fotoaparátů a odolnost IP68. Navíc splňuje vojenský standard MIL-STD 810H. Baterie má nižší kapacitu a nabíjení je pomalejší (68 W), ale na rozdíl od Redmi nechybí podpora bezdrátového nabíjení (15 W). Motorola se také chlubí 5letou softwarovou podporou. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 50 Neo Rozměry 154,1 × 71,2 × 8,1 mm , 171 g Displej POLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 7300-Energy , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 310 mAh Kč Chcete víc? Pokud si připlatíte, může být vaše i Motorola Edge 50 Pro s 6,7" pOLED displejem se 144Hz frekvencí a 125W nabíjením, které mobil dobije na 100 % kapacity pod 20 minut. K dispozici je i 50W bezdrátové nabíjení. Potěší také 12+512GB úložiště a 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 50 Pro Rozměry 161,2 × 72,4 × 8,2 mm , 186 g Displej POLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 , 1×2,63 GHz + 4×2,4 GHz + 3×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh Kč Pokud za podobnou cenu hledáte telefon s co nejkvalitnějším hlavním fotoaparátem, mohl by vás zaujmout Google Pixel 8a. Nabízí sice maximálně jen 256GB úložiště, ale hlavním tahákem je zde 64Mpx fotoaparát, který pořizuje skutečně skvělé snímky, dokonce i v noci. Velmi dobře si vede i 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Potěší dlouhá softwarová podpora až do roku 2031, plnohodnotný režim Always-On a všechny funkce AI, které Google nabízí. Je však třeba počítat s menší úhlopříčkou displeje – Pixel 8a má 6,1". Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8a 256 GB Rozměry 152,1 × 72,7 × 8,9 mm , 188 g Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 492 mAh Kč

