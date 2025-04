samsung-galaxy-a56

Nejnovější přírůstek do řady Galaxy A tradičně přináší velmi zajímavé prvky, například hliníkové rámečky, moderní 4nm čipset či výkonnější 45W nabíjení. Bude to však stačit na konkurenci v segmentu, který je vysoce konkurenční a často do něj díky různým slevám proniknou i vyloženě vlajkové modely?

Samsung má v portfoliu nepřeberné množství produktů, od televizorů a ledniček přes notebooky (třebaže se u nás neprodávají) až po tablety a chytré telefony. A pokud chcete to nejlepší ze segmentu smartphonů, zřejmě sáhnete po sérii Galaxy S, případně Z Foldu. Ovšem pokud byste se lidí ze Samsungu zeptali, které telefony jsou nejdůležitější, respektive nejprodávanější, určitě by to byla řada Galaxy A.

Na českém trhu je aktuálně zhruba 4,5 milionu mobilů Galaxy A, ale ne jen tak někde ležících v šuplíku, ale aktivně používaných a přihlášených do operátorské sítě. Galaxy A56 je tak dalším velmi důležitým modelem, má ale co nabídnout:

Obsah balení: kabel pro „šetrné“ nabíjení

Začnu něčím pozitivním a rovnou přejdu k malé výtce. Balení je pěkně kompaktní a neplýtvá se prostorem, což chválím, avšak dodávaný kabel podporuje výkon pouze 25 W. A to je docela škoda, protože jednou z novinek Galaxy A56 je 45W nabíjení. V praxi to pak minimálně pro některé znamená, že pro maximální nabíjecí výkon si nebudou muset pořídit pouze adaptér, ale také adekvátní kabel.

Líbilo se nám environmentální

Nelíbilo se nám pouze 25W kabel

Konstrukční zpracování: zeštíhlovací kúra přišla vhod

Designově se novinka povedla. Můžete se těšit například na hliníkové rámečky, které jsou v této cenové relaci stále nadstandardem. Například nové Poco F7 Pro se jimi také může pochlubit, ale obecně je takových smartphonů(v této ceně jako šafránu. Rámečky mají navíc praktickou broušenou povrchovou úpravu, což znamená, že na rozdíl od lesklého provedení je nebudete muset leštit. Na pravém boku si lze všimnout i novodobého „ostrůvku“ pro vypínací tlačítko a kolébku hlasitosti – dva důležité prvky, které lze snadno nahmatat, pokud jste praváci, avšak leváci možná budou muset trochu „ručkovat“.

Testovaná barevná varianta Awesome Olive je přitom docela pohledná i praktická, protože na zádech nejsou příliš vidět otisky. Občasnému leštění se ale nevyhnete, neboť se přeci jen jedná o lesklou povrchovou úpravu. Z dalších prémiovějších prvků potěší nasazení skla Gorilla Glass Victus+, které najdeme i na displeji. Za snad největší změnu však považuji fakt, že novinka je mezigeneračně o 15 gramů lehčí, což je rozhodně znát. Také je o 0,6 mm tenčí a o 1,1 mm vyšší oproti Galaxy A55, nutno dodat, že zeštíhlovací kúra tomuto modelu rozhodně prospěla.

Telefon se díky tomu velmi příjemně drží i při delším používání a nechybí ochrana IP67. S tou Samsung před pár lety, jak se říká, udělal díru do světa, ale dnes už v podobné cenové relaci najdeme i zařízení s IP68 a IP69. Nicméně IP67 je podle mého názoru stále více než dostačující a znamená ochranu proti prachu i ponoření do vody do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut. Haptika je bohužel spíše průměrná, takže je dobré nemít až příliš vysoká očekávání. Krotit byste se však měli i v očekáváních od slotu na spodní straně, který pojme již jen dvě nanoSIM.

Líbilo se nám hliníkové rámečky a Gorilla Glass Victus+

tenčí a lehčí

povedený i praktický design

dostačující ochrana IP67

Displej: spokojeni budou i náročnější

Kde Samsungu nelze téměř nic vytknout, to je displej. Tloušťka rámečků nyní (konečně) odpovídá ceně. Ačkoliv lze namítnout, že konkurence nabízí ještě tenčí, rámečky jsou dle mého názoru již adekvátně široké a design nijak nedehonestují. Díky jejich ztenčení má novinka úhlopříčku 6,7", stále se přitom jedná o Super AMOLED panel s ochranou Gorilla Glass Victus+, Full HD+ rozlišením a dostatečným jasem.

Udávaná hodnota až 1 900 nitů v maximu sice není srovnatelná s konkurencí z Číny, ale během reálného používání si na jas stěžovat nebudete. Ani na ostrém slunci jsem neměl s čitelností problém a ocenil jsem i příkladnou automatickou regulaci jasu. Snad jen v noci jsem párkrát musel jas manuálně snížit, ale je možné, že na tom výrobce ještě zapracuje formou updatu. V zimě, pokud nosíte rukavice, oceníte například zvýšení dotykové citlivosti a nechybí ani Always-On s možností zobrazení Now Baru, který je obdobou Dynamic Islandu a můžete na něm sledovat například navigaci, časovač, přehrávač a další.

Čtečka otisků prstů je optická. V tomto ohledu musím zdůraznit, že Poco F7 Pro nabízí ještě lepší ultrazvukovou technologii. Přesto tato čtečka funguje spolehlivě a rychle, pouze bych ocenil vyšší umístění, aby byla vzhledem k rozměrům telefonu snáze nahmatatelná. V rámci odemykání nakreslením vzoru potěší i možnost skrytí linky propojující jednotlivé body, což může být užitečný prvek zabezpečení navíc.

Líbilo se nám Gorilla Glass Victus+

tenčí rámečky a dostačující jas

až 120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: nezklame

Dvojice reproduktorů hraje dostatečně hlasitě a kvalitně. Nechybí ani podpora Dolby Atmos, stejně tak funkce Adapt sound pro úpravu zvuku na základě věku/sluchu uživatele.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: adekvátní ceně?

Často diskutovaný bývá u Galaxy A výkon, respektive použitý čipset. V tomto případě se jedná o 4nm Exynos 1580 s osmi jádry, který je oproti předchozímu Exynosu 1480 celkově zhruba o 20 % výkonnější. Ve srovnání s konkurenčními Nothing Phony (3a) je tento čipset o něco výkonnější dle benchmarků 3DMark i Geekbench. V oblasti GPU je pak naměřené skóre podle Geekbench dokonce dvojnásobné oproti skóre Nothing Phonu (3a) Pro.

Samsung Galaxy A56 Samsung Galaxy A55 Nárůst výkonu Wildlife 4 767 bodů 3 870 bodů +23 % Geekbench (single-core) 1 355 bodů 1 140 bodů +19 % Geekbench (multi-core) 3 825 bodů 3 415 bodů +12 %

O hrubý výkon tak rozhodně není nouze a dostačujících je i 8 GB RAM. Úložiště typu UFS 3.1 může mít velikost 128/256 GB, ovšem letos již bez podpory paměťových karet, což některé jistě zamrzí. Důvodem je podle Samsungu to, že mnoho uživatelů používalo starší typy paměťových karet, které byly pomalejší a zpomalovaly chod celého systému. V tomto kontextu stojí za zmínku, že u nedávno uvedených tabletů řady Galaxy Tab S10 FE osazených stejným čipsetem k odstranění podpory paměťových karet nedošlo, což působí trochu kontroverzně. Co však rozhodně stojí za pochvalu, to je účinnost chlazení, kdy se telefon nezahřeje ani při nejnáročnějších benchmarcích.

Líbilo se nám dostatečný výkon

schopné chlazení

Nelíbilo se nám odstranění slotu pro paměťové karty

Výdrž baterie: vyšší výkon, rychlejší nabíjení?

Stejně jako v minulém roce, i tentokrát je model vybaven 5 000mAh baterií, což je u Samsungu standard, ale samotná kapacita již příliš neohromí. Co naplat, na křemíkovou revoluci je u Samsungu zkrátka ještě příliš brzy, nicméně výdrž na nabití je velmi solidní a zvládal jsem jeden a půl až dva dny. Procenta baterie ubývají relativně pomalu, i když máte například zapnutý hotspot a k telefonu připojených několik zařízení, pouštíte na něm videa nebo fotíte.

Novinkou u Galaxy A56 je pak podpora 45W nabíjení, ale rovnou vás musím varovat, žádné extra velké zázraky nečekejte. Kromě toho, že v balení nenajdete 45W kabel, což mi přijde docela nešťastné, takto výkonné nabíjení nepřináší nijak výrazné navýšení rychlosti nabití. Plné nabití trvá přibližně 70 minut, avšak nabití na zhruba 70 % zabere 33 minut, což je slušné. Vzhledem k tomu, že se 70 % jeden den spolehlivě zvládnete, to není špatné, ale zároveň vidím prostor pro zlepšení, protože jiné smartphony v této cenové relaci nabídnou třeba i 90 W, případně bezdrátové nabíjení, které Galaxy A56 také postrádá. V nastavení alespoň najdete několik možností, jak šetřit zdraví baterie a prodloužit její životnost. Můžete zde aktivovat i ono „rychlé“ nabíjení.

Líbilo se nám slušná výdrž

výkonnější nabíjení

Nelíbilo se nám rychlost nabití stále nijak zvlášť neoslní

chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: Wi-Fi 6 k vašim službám

Novinka podporuje Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, eSIM i veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, GALILEO a QZSS. Samozřejmostí je rovněž NFC či Dual SIM.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: buďme (tele)objektivní

Z pohledu fotovýbavy Samsung mnoho nezměnil. K dispozici je například relativně velký primární snímač o rozměrech 1/1,56", který má 50 Mpx i optickou stabilizaci. Nechybí 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, selfie kamerka o stejném rozlišení a 5Mpx makro objektiv. Ten je sice kvalitnější než oblíbená 2Mpx varianta, ale nebylo by ještě lepší, kdyby tento senzor chyběl a místo něj byl například teleobjektiv nebo kvalitnější ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením?

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Makro objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 5 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,56" 1/3,06" ?" ?" Velikost pixelu ? µm 1,12 µm ? µm ? µm Označení senzoru Sony IMX906 Sony IMX258 ?" Samsung S5K3LC Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Fotoaparát je zřejmě nejslabší stránkou Galaxy A56, především proto, že konkurence jednoduše nabízí schopnější/kvalitnější fotomobily v dané ceně. Ultraširokoúhlý objektiv trpí výraznější deformací obrazu v rozích a obecně nižším množstvím detailů. Oproti hlavnímu snímači má navíc mírně odlišné barevné podání. Nižší kvalita je patrná především za zhoršených světelných podmínek, kdy jsou snímky velmi měkké a postrádají víceméně jakékoliv detaily.

Mnohem lépe si vede primární snímač, a to ve dne i ve zhoršených světelných podmínkách. Primární fotoaparát zachytí již dostatek detailů, má odpovídající barevné podání a zvládá slušně nastavit expozici, i když má občas tendenci mírně přeexponovat. Dobře funguje i HDR. Snímky z něj jsou možná až překvapivě solidní i při použití dvojnásobného zoomu.

Je možné, že se kvalita ještě vylepší s aktualizacemi, ale chybějící teleobjektiv, který najdeme u konkurence, softwarové vylepšení nenahradí. Galaxy A56 není v oblasti focení špatný, ale nečekejte zázraky a v dané cenové kategorii najdete i lepší fotomobily. Pochválit však rozhodně mohu svižnější fotoaplikaci, která zvládá rychle přepínat mezi objektivy a také se rychle načte/spustí.

Samsung Galaxy A56 4K 30 FPS

Samsung Galaxy A56 4K 30 FPS selfie

Líbilo se nám kvalitní primární senzor

svižnější fotoaplikace

5Mpx makro je lepší než 2Mpx varianta

Nelíbilo se nám konkurence nabídne také teleobjektiv

Software: co není, může být

Ačkoliv jsem výkon Galaxy A56 vesměs chválil, bohužel nemohu říct, že bych byl s chodem 100% spokojený, protože čas od času se objeví menší zpomalení systému. Typicky třeba otevírání aplikace Gmail občas doprovází velmi krátký zásek a setkal jsem se s tím i jinde v systému. Není to nic hrozného, ale podle mě je patrné, že optimalizace systému a použitého čipsetu se ani tentokrát nepovedla úplně bezchybně, čímž narážím na historii této řady a její optimalizaci. Nicméně je nutné zdůraznit, že Samsung tento neduh dokázal v minulosti relativně rychle odstranit, takže ti, kteří si koupí Galaxy A56 třeba za měsíc nebo dva, budou mít možná výrazně plynulejší zážitek než já. Ostatně v telefonu jsou stále jen lednové bezpečnostní záplaty, i když s Androidem 15 a nejnovějším One UI 7, které působí líbivěji a je i přehlednější.

Samsung navíc garantuje nadprůměrných 6 let bezpečnostních záplat i velkých aktualizací systému, za což si zaslouží pochvalu. Systém těží z širokého ekosystému Samsung i faktu, že jej uživatelé dobře znají a mají v oblibě. V dané cenové relaci se rozhodně jedná o jednu z nejlepších voleb na trhu.

Samozřejmostí je pak podpora Gemini s možností vycházet z kontextu na obrazovce, nově třeba i Galaxy Wallet a pokud chcete, můžete používat i Bixbyho. V tuto chvíli pouze není možné nastavit Gemini na dlouhé stisknutí tlačítka, pouze Bixbyho, tudíž je nutné Gemini spustit gestem posunutí prstu z rohu obrazovky. Pokud přemítáte nad tím, jaké další funkce AI v Galaxy A56 najdete, můžete se spolehnout na Circle to Search, odstraňování objektů z fotografií či automatický střih videí. Samsung vyzdvihuje rovněž funkci předčítání označených online textů, český jazyk však alespoň v tuto chvíli není podporován. Now Bar s živými notifikacemi je pak v tuto chvíli kompatibilní s aplikacemi Samsung Health, Mapy Google, Hodiny, Záznamník, Samsung Notes a Sdílení informací v tísni. Funkce Now Brief schází úplně.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

přehlednost prostředí a výhody ekosystému

Nelíbilo se nám systém není adekvátně odladěný (zřejmě bude vyřešeno skrze aktualizaci)

Zhodnocení

Síla Galaxy A56 spočívá stejně jako u minulých modelů v celkově velmi slušném mixu hardwaru a softwaru. Zmínit lze například šestiletou softwarovou podporu i povedené prostředí One UI, prémiový design s hliníkovými rámečky i kvalitní displej a slušně výkonný čipset. Dokonalý však Galaxy A56 rozhodně není.

Ačkoliv je jasné, že se výrobci podaří k pomyslné dokonalosti ještě trochu přiblížit skrze aktualizace, osobně bych si přál, aby se zapracovalo na plynulosti některých prvků v systému již dříve a v budoucnu také prošla větší obměnou fotovýbava, kde dává konkurence Samsungu docela jasně najevo, že v tomto cenovém segmentu to do budoucna bez teleobjektivu zřejmě nepůjde.

Kde koupitSamsung Galaxy A56 5G 8GB/128GB Koupit od 350 Kč × 20 měsíců na Konkurence Zajímavou alternativou je Nothing Phone (3a) Pro, jehož design okamžitě zaujme, avšak má nižší odolnost a také postrádá kovové rámečky. Situaci však může zachránit o něco lepší haptická odezva, o fous lepší displej i výdrž, ale především kvalitnější fotovýbava a velmi povedený systém, i když s kratší garantovanou podporou. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (3a) Pro Rozměry 163,5 × 77,5 × 8,4 mm , 211 g Displej AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 , 1×2,5 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Poco F7 Pro je ideální volbou pro všechny prahnoucí po donedávna vlajkovém výkonu čipsetu Snapdragon 8 Gen 3 a větším i rychlejším úložišti/RAM. Stejně jako Galaxy A56 nabídne novinka hliníkové rámečky, dokonce i o něco vyšší ochranu IP68, má však také kvalitnější displej a ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Poco rovněž podporuje 90W nabíjení, což je dalším lákadlem. Ve prospěch Galaxy A56 tak v tomto ohledu hraje především systém a garantována délka softwarové podpory, v ostatních parametrech však spíše zaostává. Přejít do katalogu Xiaomi Poco F7 Pro 512 GB Rozměry 160,3 × 75 × 8,1 mm , 206 g Displej AMOLED, 6,67" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 6 000 mAh , doba nabíjení: 0:34 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz