samsung-galaxy-s25

Nejmenším, ale také cenově nejdostupnějším z celé řady Galaxy S je i letos (alespoň prozatím) Galaxy S25. Skrývá se v kompaktním těle skutečně vlajková výbava, nebo došlo i na kompromisy?

Pokud se už nemůžete dočkat příchodu ultratenkého Galaxy S25 Edge, který stále do velké míry zůstává zahalen tajemstvím, mohl by vás zajímat jiný již dostupný kompaktní model z vlajkové série společnosti Samsung. Stojí za vaši pozornost?

Obsah balení: šetrný k přírodě

V černé krabičce, která je mimochodem mezigeneračně o něco světlejší, tudíž je zřejmě ještě ekologičtější a působí více „recyklovaně“, najdeme samotný telefon a také USB-C/USB-C kabel. Samozřejmostí je rovněž nástroj na vytažení slotu pro SIM a absence plastových obalových materiálů.

Líbilo se nám environmentální

Konstrukční zpracování: tenčí a lehčí, přesto stejný?

Celá řada je mezigeneračně tenčí i lehčí, což v případě Galaxy S25 znamená o 5 gramů nižší hmotnost a o 0,4 mm užší pas. Žádná výrazná změna to rozhodně není, na druhou stranu se dnes počítá každý gram i desetina milimetru, takže si Samsung zaslouží pochvalu, zejména vezmeme-li v potaz, že se nezmenšila kapacita baterie. Oproti iPhonu 16 Pro, který často používám, se jedná o příjemnou změnu, především v kontextu zhruba o 40 gramů nižší hmotnosti.

Po designové stránce výrobce zůstal věrný osvědčenému vzhledu, žádný přechod na hranaté tvary se tedy nekoná. Vzhled považuji za povedený a testované stříbrné barevné provedení je rozhodně tou správnou volbou, pokud nechcete úplnou „nudu“, ale zároveň se nehrnete do žádných výrazných odstínů. Matná záda s ochranou Gorilla Glass Victus 2 pěkně odolávají otiskům prstů, stejně jako matné rámečky. Haptická odezva je výborná, jako vždy u vlajkové řady Galaxy S, a ochrana IP68 je naprosto dostačující navzdory tomu, že existuje také IP69.

Na rozdíl od iPhonů může být pro někoho u řady Galaxy S výhodou možnost používání dvou nanoSIM současně. Stejně tak se můžete spolehnout na to, že díky kompaktním rozměrům tohoto modelu velmi pohodlně nahmatáte tlačítka na pravém boku a také dosáhnete na většinu plochy displeje, aniž byste museli různě přehmatávat. Během používání jsem byl také spokojen s originálním pouzdrem s praktickým poutkem na zádech, které lze použít i jako stojánek. To je ideální řešení například do letadla, když chcete sledovat videa na telefonu, aniž byste jej museli držet v ruce.

Líbilo se nám tenčí a lehčí

povedený design

vysoká odolnost IP68

jedna z mála kompaktních vlajkových lodí

kvalitní haptická odezva

Displej: co je nového?

U displeje se víceméně nic nezměnilo. Zachována zůstala úhlopříčka 6,2", technologie Dynamic LTPO AMOLED 2X, obnovovací frekvence až 120 Hz i ultrazvuková čtečka otisků prstů od Qualcommu. Jak již tušíte, ani ta se nijak nezměnila, ale není třeba si stěžovat, neboť funguje velmi spolehlivě a není zbytečně nízko jako u některých jiných smartphonů.

Stejně tak zůstaly zachovány rámečky, které jsou i tak velmi tenké a vizuální zážitek rozhodně nijak nekazí. Prostor pro zlepšení (ke kterému nedošlo) však spatřuji u typu ochranného skla. Výrobce vsadil na Gorilla Glass Victus 2 namísto Gorilla Glass Armor, jak jsem osobně doufal. I první generace tohoto skla, která byla nasazena u Galaxy S24 Ultra, byla nesmírně povedená, paradoxně možná ještě o něco více než druhá, neboť byla tvrdší, takže odolávala lépe škrábancům, i když je oproti druhé generaci mírně náchylnější k prasknutí. V každém případě jsem doufal, že Samsung letošní vlajkovou řadu plošně osadí tímto sklem, což se nestalo. Výhoda použitého skla pak snad spočívá pouze v tom, že není problém si na něj nasadit libovolné (externí) ochranné sklo, neboť tak nepřijdete o žádnou speciální schopnost pohlcovat odlesky, což je právě přednost Gorilla Glass Armor.

Navzdory výše uvedené kritice je však displej stále velmi povedený, má dostačující maximální jas, spolehlivou automatickou regulaci jasu a také se chlubí relativně malým průstřelem. Velmi dobře si vede i z hlediska jasu minimálního, ačkoliv mi subjektivně nepřijde, že by dokázal dosáhnout tak nízké úrovně jako iPhone 16 Pro.

Líbilo se nám až 120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá ultrazvuková čtečka otisků prstů s praktickým umístěním

Nelíbilo se nám chybějící sklo Gorilla Glass Armor

Zvuk: nezklame

Stejně jako u předchozích modelů, i zde se můžete spolehnout na špičkový zvuk z dvojice hlasitých reproduktorů s výraznými basy. Kromě Dolby Atmos je k dispozici i ekvalizér s předvolbami a možností manuální konfigurace. Nechybí ani funkce Clear Voice pro zvýraznění dialogů a Adapt Sound pro optimální nastavení zvuku podle věku uživatele.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: výkon na prvním místě

Galaxy S25 je aktuálně nejlevnějším smartphonem s novým čipsetem Snapdragon 8 Elite for Galaxy, což stojí za zmínku, neboť to poukazuje na zajímavý vývoj v rámci mobilního trhu. Zatímco před pár lety bychom něco podobného očekávali od čínských výrobců, dnes si to může dovolit jihokorejský Samsung, budiž mu to ke cti. V každém případě je použité „železo“ zárukou špičkového výkonu, nejen nyní, ale i za pár roků, navíc v kombinaci s 12 GB RAM LPDDR5X.

Zklamáni nebudete ani po stránce zahřívání, neboť telefon zvládá bez problémů i náročné používání, a to i v podobě syntetického testu Wild Life Extreme Stress Test, viz výsledky. Napomohla tomu zřejmě i mezigeneračně o něco větší chladící plocha. Pochvalu si však Samsung nezaslouží pouze za implementaci aktuálně nejvýkonnějšího čipsetu od Qualcommu, ale také za to, že rozšířil nabídku paměťových verzí. Základem je stále 128 GB (UFS 3.1), avšak nově si můžete kromě 256 GB pořídit rovnou také 512GB verzi, v obou případech s úložištěm typu UFS 4.0. Absence podpory paměťových karet pak jistě již nikoho nezaskočí.

Líbilo se nám špičkový výkon

velká RAM i možnost 512GB úložiště

schopné chlazení

Výdrž baterie: křemík se odstěhoval do...

Samsung přistupuje k hardwarovým inovacím u posledních generací série Galaxy S s rozvahou a spíše postupně. Občas sice překvapí něčím skutečně zajímavým, jako je například zmíněné sklo Corning Gorilla Armor, po většinu času se však setkáváme pouze s menšími aktualizacemi toho, co již funguje. V tomto duchu přistoupil i k bateriím u řady Galaxy S25. Jinými slovy, implementace křemíkových článků s vyšší energetickou hustotou se nekoná a oproti čínské konkurenci v této oblasti ztrácí, stejně jako u nabíjecího výkonu.

Tvrdit, že baterie Galaxy S25 je špatná, by však bylo zavádějící, protože tomu tak rozhodně není. S ohledem na kapacitu 4 000 mAh naopak dosahuje stejných, ne-li lepších výsledků než baterie s větší kapacitou u jiných telefonů. V mém případě to znamená spolehlivě jeden den používání a při troše uskromnění snad i den a půl. Samsung navíc slibuje, že One UI 7.0 je energeticky efektivnější a přináší řadu možností, jak lépe pečovat o baterii, ať už se jedná o omezení úrovně nabití nebo „chytré“ nabíjení. Nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení, které navíc funguje i ve chvíli, kdy Galaxy S25 zároveň nabíjíte skrze USB-C, což například Pixely 9 neumí. Podporován je i standard Qi 2.1, ačkoliv je nutné zprostředkovat tolik důležité magnety skrze dokoupitelné pouzdro. Na závěr zmíním, že nabíjení z 0 na 60 % trvá přibližně půl hodiny a plné nabití zabere zhruba 70 minut.

Líbilo se nám slušná výdrž

podpora bezdrátového (reverzního) nabíjení, včetně Qi 2.1

Nelíbilo se nám magnety nejsou pod zády telefonu, je nutné dokoupit pouzdro

kapacita baterie neoslní, stejně jako výkon

Konektivita: Wi-Fi 7, ale stále bez UWB

Novinka podporuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, eSIM i veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, GALILEO a QZSS. Naopak technologie UWB stále schází a najdeme ji jen ve větších modelech S25+ a S25 Ultra.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: nové senzory se stejnými parametry

Co se týče fotovýbavy, letos byl Samsung snad ještě konzervativnější než v případě baterie. Při bližším zkoumání snadno zjistíme, že parametry snímačů se nijak nezměnily. Navzdory tomu se k nám dostala informace, že senzory jako takové by nové být měly, tudíž by teoreticky mohly být lepší.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× Teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 13 mm (120 stupňů) 67 mm 26 mm Velikost senzoru 1/1,56" 1/2,55" 1/3,94" 1/3,2" Velikost pixelu 1 µm 1,4 µm 1 µm 1,12 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevné ostření PDAF Dual Pixel PDAF

V každém případě na uživatele čeká osvědčená trojice kombinující primární, ultraširokoúhlý a zoomovací snímač s trojnásobným optickým přiblížením. Teleobjektiv je vzhledem k rozměrům telefonu největší předností. Ultraširokoúhlý objektiv však může být pro někoho frustrující, protože stále nepodporuje automatické ostření, tudíž nezvládá ani makro. Nutno podotknout, že základní iPhony 16 v tomto ohledu již základní S25 překonaly, ale zase jim schází teleobjektiv a mají pouze 60Hz obrazovku.

Fotografie jsou velmi podobné snímkům z Galaxy S24 a obecně se můžete těšit na líbivé záběry s dostatkem detailů a správně nastavenou expozicí i kontrastem. V dané kategorii se pak rozhodně jedná o jeden z nejlepších fotomobilů, který navíc zvládne i video v rozlišení 8K a nezklame ani dostatečně kvalitní selfie kamerkou s automatickým ostřením.

Samsung Galaxy S25 4K 30 FPS

Samsung Galaxy S25 4K 30 FPS

Líbilo se nám kvalitní primární senzor

povedená fotoaplikace

dvojice teleobjektivů

nový ultraširokoúhlý objektiv (s podporou 8K)

Nelíbilo se nám očekávání od ultraširokoúhlého objektivu byla mírně vyšší

Software: AI v plné síle

Velkou měrou se na pocitu z výkonu a plynulosti používání telefonu podílí také nadstavba One UI 7, která působí jako povedený refresh. Ti, kteří si stěžovali na méně plynulé, respektive ne tak hezky animované přechody a podobně, se dočkali zlepšení, velkou roli ale pochopitelně hrají také nejrůznější vychytávky umělé inteligence. Tak například už se při odstranění objektu z fotografie nestane, že jej umělá inteligence automaticky nahradí něčím jiným, co si na dané místo domyslí. Nyní můžete nechat objekt skutečně smazat a musím říct, že to funguje velmi dobře, jak se můžete sami přesvědčit třeba na snímcích z restaurace.

Další důležitou vychytávkou má být Now Brief, který vám sesumíruje, co vás během dne čeká na základě různých informací a mění se podle denní doby, a také Now Bar, což je podle mě částečně alternativa Dynamic Islandu, ačkoliv není v oblasti průstřelu. Jedná se o živé oválné dlaždice, kterými se můžete probírat, ovládat skrze ně aplikace, nechat se navigovat a tak podobně. Musím říct, že Now Brief i Now Bar jsem si docela oblíbil. Integrována je i Gemini, v telefonu nechybí Bixby a jak vidíte, ani Copilot.

Skrze Gemini, která je v nové verzi, pak můžete například zadat pokyn, aby telefon vyhledal kavárny s hodnocením alespoň 4 hvězdičky v Google Mapách či udělal seznam a poslal jej vybranému kontaktu. Možností, jak si takto usnadnit život, je skutečně hodně, samozřejmě může pouhým hlasovým pokynem Gemini také měnit hlasitost, dostat se například do menu, odkud lze telefon vypnout/restartovat a zvládá mnoho dalšího.

Samozřejmě nechybí ani různé vychytávky AI, na které jsme byli zvyklí i dříve, jako je třeba přepis textu, sumarizace a tak dále. Hodně povedenou funkcí, se kterou předběhl Samsung iPhony 16 Pro, je pak úprava zvuku, respektive jeho vylepšení. I když tak natáčíte třeba vedle fontány, můžete následně zvuk pomocí AI pěkně vyčistit a výsledek je skutečně moc hezký. Přijde mi jen trochu škoda, že stejnou funkci vylepšení zvuku nenajdete také v aplikaci Diktafon, kde vám AI zajistí pouze přepis a shrnutí. Bez velkého rozmýšlení můžu konstatovat, že Galaxy S25 je dost možná aktuálně nejlepším smartphonem, pokud vám jde primárně o AI, případně je zhruba na stejné úrovni jako aktuální Pixely, které navíc třeba umí pomocí umělé inteligence také značně vylepšit noční videa. Na závěr zmíním, že sedmiletá softwarová podpora zůstává i u nejnovější série, podle výrobce se tak dočkáte až Androidu 22.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

funkce AI

Zhodnocení

Samsung Galaxy S25 funguje jako celek velmi dobře a těm, kteří nevlastní některou z předchozích generací (řekněme v horizontu posledních dvou až tří let), má co nabídnout. Tito uživatelé mu zřejmě i snadno odpustí baterii s nijak úchvatnou kapacitou či neschopnost fotit makro a naopak ocení kompaktní rozměry, špičkový výkon i řadu vychytávek Galaxy AI. Pokud však uvažujete o přechodu z loňské či předloňské generace na nový model, mnoho důvodů k tomu není a raději bych zkusil počkat na Galaxy S26.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz