Google v minulosti opakovaně prokázal, že dokáže vytvořit nejen povedené smartphony z vlajkového ranku, ale také umí nabídnout dostupnější varianty s velmi zajímavým poměrem cena/výkon. Zda se mu to povedlo i tentokrát u horké novinky Pixel 9a, to prozradím v této recenzi.

Pixel 9a se na první pohled profiluje jako ideální zástupce střední třídy: má velkou baterii, výkonný čipset, vysokou odolnost i vítané prvky, jako jsou hliníkové rámečky či obrazovka s vysokým jasem a dlouhá softwarová podpora. Bude to však stačit na úspěch? A nemá i nějaká negativa, která se neslučují s doporučením ke koupi?

Google Pixel 9a je dokonalá střední třída (RECENZE) Technické parametry Google Pixel 9a 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 154,7 × 73,3 × 8,9 mm , 185,9 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej POLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Google Tensor G4 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 5 100 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost duben 2025, 16 490 Kč

Obsah balení: i environmentální balení může být hezké

Podobně jako u dalších Pixelů 9 budu chválit krabičku i v případě Pixelu 9a. Ostatně se ani nijak neliší, neboť Pixely 9 dostupné na českém trhu nabízí identický obsah i formu balení. Balení je ve srovnání se skutečně nudnými krabičkami většiny výrobců (čest Motorole a možná několika dalším) velmi pěkně zpracované.

Hlavní viditelnou část tvoří papírový „rukáv“, pod nímž již najdeme kompletně recyklovanou/recyklovatelnou krabičku. Google se navíc chlubí tím, že je krabička výrazně odolnější vůči poškození, což je určitě dobře. V balení bez plastu se můžete těšit na telefon, nástroj k vytažení SIM, příručky a také USB-C/USB-C kabel.

Líbilo se nám stylové balení bez plastů

Konstrukční zpracování: plochá záda jsou v módě

Pixel 9a je na první pohled odlišný od zbývajících Pixelů 9 i Pixelů 8. Důvod je přitom nasnadě: téměř plochá záda s přepracovaným fotomodulem působí ve světě smartphonů, kde má dnes téměř každý nějaký více či méně vystouplý fotomodul, trochu jako zjevení. Spolu s iPhonem 16e je tak Pixel 9a jedním z mála telefonů v dané třídě s plochými zády. A jaké to má výhody? Například při vkládání telefonu do kapsy nemusíte řešit, že by se vám o okraj kapsy kvůli trčícímu fotomodulu telefon „zasekne“. Stejně tak se novinka nebude kývat na rovném povrchu a velmi příjemně se také drží, což rozhodně neplatí u všech telefonů s výraznějšími fotomoduly. Někomu se navíc může jednolitá rovná plocha zad zamlouvat o dost víc než vystupující obdélník, čtverec či kruh.

Pixel 9a má také velmi příjemně rozloženou hmotnost, která činí pouhých 186 gramů, takže se jen tak nepronese. Pěkným prvkem jsou pak i prémiové hliníkové rámečky, avšak záda jsou pouze plastová, i když se jedná o slušnou imitaci skla a nezachytávají se na nich otisky. Za zmínku stojí také čtyři barevná provedení, což je něco, čím novinka trumfne již zmíněný iPhone 16e. Testovaná fialová verze Iris pak vypadá velmi hezky a bude slušet jak dámám, tak pánům, růžová Peony cílí na dámské publikum, ačkoliv se paradoxně historicky jednalo o maskulinní barvu, v nabídce ale neschází ani klasická černá (Obsidian) a bílá (Porcelain).

Chválím také ochranu IP68 proti prachu i ponoření do vody. Kde však novinka skutečně exceluje, to je haptická odezva, která je vysoce nadprůměrná v daném cenovém segmentu a systém ji pěkně využívá a umí se s ní patřičně „pochlubit“.

Líbilo se nám parádní haptická odezva

odolnost IP68

líbivý design

praktická záda, na kterých neulpívají otisky

Displej: skutečný „dealbreaker“?

Na přední straně pak čeká doposud nejlepší displej v této sérii – 6,3" POLED panel. Ten je oproti klasickému OLEDu tenčí a umožnil navýšení kapacity baterie i integraci fotomodulu do těla smartphonu. Tato obrazovka je velmi povedená, maximální jas je téměř shodný s tím, který najdeme u dražších Pixelů 9 (až 2 700 nitů vs. až 3 000 nitů). A kontroverzní rámečky? Osobně mám pocit, že mnoho recenzentů převzalo jen něčí názor, zřejmě ze zahraničí, a kvůli tlustším rámečkům automaticky zařadili Pixel 9a do kategorie nepříliš zajímavých smartphonů. Já tento názor rozhodně nesdílím.

Ano, rámečky jsou rozhodně širší, než jsme u telefonů v této cenové relaci zvyklí, ale je to skutečně něco, co by mi kazilo dojem z používání? Rozhodně ne. A to říkám jako někdo, kdo je zvyklý používat vlajkové smartphony s těmi nejtenčími rámečky na trhu. Za mnohem důležitější považuji jas, jeho bezproblémovou regulaci, skvělé barvy a dostatečně jemné rozlišení nebo podporu 120Hz obnovovací frekvence. Je zřejmé, že Google musí nějakým způsobem odlišit Pixel 9a od Pixelu 9 a osobně je mi tento přístup milejší, než kdyby byl na zádech Pixelu 9a pouze jeden fotoaparát.

Velmi dobře funguje také čtečka otisků prstů, která je umístěna prakticky výše. Ano, Poco F7 Pro je důkazem toho, že v této ceně již můžete mít i telefon se čtečkou ultrazvukovou, ale zatím je to jen jediný takový konkurent a i použitá optická čtečka u Pixelu 9a funguje velmi svižně a spolehlivě. Druhým způsobem biometrického ověření uživatele je pak standardně obličej. Ačkoliv se jedná pouze o 2D sken, Google využívá technologii, která dokáže zprostředkovat mnohem vyšší úroveň zabezpečení než běžné 2D rozpoznávání obličeje u ostatních výrobců. Díky tomu lze obličejem například odemknout i bankovní aplikaci, což běžně (systémově) možné není. Na závěr dodám, že o ochranu panelu se stará sklo Corning Gorilla Glass 3 a neschází ani klasický (neustále aktivovaný) Always-On.

Líbilo se nám kvalitní zobrazovací panel

spolehlivá čtečka otisků prstů s komfortním umístěním

vyšší jas

pokročilé rozpoznávání obličeje, i když stále jen 2D

Nelíbilo se nám tlusté rámečky

Zvuk: včetně basů

Také po zvukové stránce Pixel 9a nezklame, nabídne až překvapivě hutné basy, stejně jako slušný prostorový efekt. Dvojice reproduktorů tak dokáže zprostředkovat velmi slušný zvukový zážitek. Pro mě velmi oblíbenou funkcí Pixelů je pak „Co to hraje“, kdy telefon identifikuje skladby, jež zazní ve vašem okolí. Tímto způsobem například „analyzuji“ skladby z mé oblíbené stanice Color Music Radio a následně si je přidávám do playlistu v aplikacích, jako je Tidal či YouTube Music. Je sice pravda, že české skladby tato funkce nerozezná, ale osobně jsem se tím necítil nijak omezován.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

chytré doprovodné funkce

Výkon hardwaru: Tensor G4 na scéně

Novinka využívá Tensor G4, což znamená, že si můžete klidně zahrát i náročnější herní tituly, aniž by se zadýchala. I v tomto případě platí, že za stejné peníze můžete mít i výrazně výkonnější smartphone, ale spíše než jen samotný výkon mě zajímá celkový pocit z plynulosti zařízení a ten je v tomto případě na jedničku. Navíc jsem se nesetkal s žádným výrazným zahříváním, ani ve chvíli, kdy jsem využíval hotspot s více připojenými zařízeními. Oproti ostatním Pixelům 9 se tento model navíc méně zahřívá.

Nabídka úložiště ve variantách 128 a 256 GB nepřekvapí, zamrzí však relativně vyšší příplatek za větší úložiště ve výši 2,5 tisíce Kč, což mi nepřijde adekvátní, ale stále je to méně než u iPhonu 16e. Samotný typ úložiště UFS 3.1 mě pak nijak nelimitoval v průběhu používání, rychlosti sice nejsou tak závratné jako u UFS 4.0, avšak podobně jako v případě výkonu čipsetu si toho vlastně nemáte příliš šanci všimnout, tedy pokud nebudete zkoumat výsledky benchmarků. 8 GB operační paměti typu LPDDR5X je pak rovněž dostačujících pro svižný chod.

Google Pixel 9a

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9

Líbilo se nám dostatečný výkon bez zahřívání

Nelíbilo se nám vyšší příplatek za 256GB úložiště

Výdrž baterie: nejvíc mAh v historii Pixelů

Nejenže se s kapacitou 5 100 mAh jedná o největší baterii u Pixelů vůbec, ale také zvládne 1,5denní až dvoudenní výdrž na nabití, a to i při relativně častém focení. Co se týče nabíjení, Google zůstává konzervativní a za půl hodiny na nabíječce se nabije pouze na 50 procent. Díky dlouhé výdrži to ale není až tak zásadní problém. Naopak potěší, že telefon podporuje i bezdrátové nabíjení, ačkoliv jen výkonem 7,5 W. Ten je naštěstí plně dostačující pro pomalé nabíjení přes noc nebo menší doplnění energie během dne, například při jízdě v autě, s podporou reverzního bezdrátového nabíjení však nepočítejte. Výrobce také slibuje, že si baterie zachová minimálně 80 % původní kapacity i po tisíci nabíjecích cyklech.

Líbilo se nám velká baterie + slušná výdrž na nabití

Nelíbilo se nám stále pomalejší nabíjení

Konektivita: tentokrát bez satelitů

Řada Pixel 9 podporuje nově satelitní konektivitu, avšak s výjimkou nejnovějšího modelu 9a, který využívá starší modem Samsung Exynos 5300 z řady Pixel 8. České uživatele to naštěstí kvůli nedostupnosti této funkcionality u nás příliš trápit nemusí, spolehnout se však mohou na standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC, ale také NFC či Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. O propojení se světem se pak stará jedna nanoSIM a také možnost eSIM.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: stojí za to

Za velkou přednost Pixelů je tradičně považován fotoaparát, který je v tomto ohledu paradoxně trochu horší oproti Pixelu 8a, pokud se zaměříme na parametry hlavního snímače. Ten byl totiž u Pixelu 8a o něco větší. Nový 48Mpx senzor má ale nižší clonu f/1.7 namísto f/1.9, především ale podporuje makro ostření. Google se tak vydal proti proudu a namísto toho, aby makro snímky pořizoval ultraširokoúhlým objektivem, jak je u těchto smartphonů obvyklé, fotí makro primárním snímačem. Výsledky jsou až překvapivě dobré a vypadají velmi pěkně. Navíc se nemusíte k focenému objektu tolik přiblížit a samozřejmě se vyhnete efektu rybího oka, což je rozhodně příjemná změna.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka Rozlišení 48 Mpx 13 Mpx 13 Mpx Clona f/1.7 f/2.2 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah 25 mm (82˚) 120˚ 20 mm (96,1˚) Velikost senzoru 1/2" 1/3,1" 1/3,1" Velikost pixelu 0,8 µm 1,12 µm 1,12 µm Typ ostření Quad PD Dual Pixel CDAF pevné pevné OIS ano ne ne

Obecně pak fotoaparáty podávají i tentokrát velmi dobré a konzistentní výsledky. Kombinace použitého hardwaru i softwaru od Googlu je zkrátka sázkou na jistotu a snímky si rychle oblíbíte. I tentokrát tedy platí, že Pixel 9a je jedním z nejlepších fotomobilů, možná dokonce úplně nejlepším, ve své třídě. Velmi dobře vypadá také video, které lze natáčet max. ve 4K s 60 FPS na primární snímač, ve 4K s 30 FPS na selfie kamerku a max. ve Full HD s 60 FPS na ultraširokoúhlý objektiv. Pochválit mohu také velmi svižnou fotoaplikaci i s ní spojené vychytávky od Googlu, viz další kapitola.

Snímky byly pořízeny na automatické nastavení bez jakýchkoliv manuálních úprav. Automaticky se aktivuje také makro režim, v případě portrétu bylo zvoleno 1,5× a 2× přiblížení.

Google Pixel 9a 4K 60 FPS ideální světelné podmínky Google Pixel 9a 4K 60 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

schopnost pořizovat makro snímky

Software: jen to nejlepší?

Systémem je samozřejmě nejnovější Android 15 s dubnovými bezpečnostními záplatami. Telefon se také chlubí sedmiletou softwarovou podporou. Pochopitelně nechybí ani Gemini, Circle to Search a další funkce, například Přidej mě nebo úpravy fotografií pomocí umělé inteligence. Celkově je systém podle mého názoru jednou z největších předností Pixelů a věřím, že může představovat zajímavou alternativu například pro uživatele iOS, kteří hledají změnu. Chvalitebná je rovněž sedmiletá podpora, což je na danou cenovou kategorii špičková hodnota.

Líbilo se nám garance 7leté podpory

víceméně čistý Android

různé vychytávky od Googlu

Zhodnocení

A jak bych shrnul celkové dojmy z Pixelu 9a? Všem bych v první řadě doporučil, aby se nenechali odradit širšími rámečky kolem displeje. Byla by to škoda, protože alespoň mně dojem z telefonu nijak výrazně nekazí a Pixel 9a má mnoho dalších předností. Zároveň se může jednat o zajímavou a v mnoha ohledech lepší alternativu k iPhonu 16e, ale také o možnost přechodu na Android pro ty, kteří nějakou dobu používali iOS a nyní hledají změnu. Obecně mohu pochválit povedený design, skvělou fotovýbavu, dlouhou výdrž a bezproblémově fungující systém s dlouhou softwarovou podporou. Aktuálně lze novinku zakoupit přímo v Google Store, a získat tak kredity v hodnotě 4 400 korun na další nákup, což je poměrně lákavá nabídka, pokud například uvažujete o koupi sluchátek od Googlu nebo jiného příslušenství.

Konkurence Jako alternativa se vcelku logicky nabízí tolikrát zmiňovaný iPhone 16e, který však oproti Pixelu 9a zaostává (snad kromě výkonu) úplně ve všem. Nabídne pouze jeden fotoaparát na zadní straně, displej s výřezem, 60Hz obnovovací frekvenci a také mírně slabší výdrž na nabití. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 16e Rozměry 147,6 × 71,6 × 7,8 mm , 167 g Displej OLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A18 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 512 GB / 256 GB / 128 GB , ne Akumulátor 4 005 mAh Galaxy A56 může být zajímavou volbou pro příznivce značky Samsung. Oproti Pixelu 9a má tenčí rámečky okolo displeje (především nahoře a po stranách) a také skleněná záda. Softwarová podpora je však o něco kratší a fotovýbava slabší, potěší naopak výkonnější 45W nabíjení. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A56 256 + 8 GB Rozměry 162,2 × 77,5 × 7,4 mm , 198 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Exynos 1580 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:08 hodin Zmiňované Poco F7 Pro nabídne výrazně vyšší výkon i lepší displej s tenkými rámečky a parádní ultrazvukovou čtečkou. Oproti Pixelu má slabší softwarovou podporu, systém HyperOS, který má oproti systému v Pixelu ještě mnoho co dohánět, a také horší fotoaparáty. Výhodou může být každopáadně výrazně výkonnější nabíjení i větší 6 000mAh baterie. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Poco F7 Pro 512 GB Rozměry 160,3 × 75 × 8,1 mm , 206 g Displej AMOLED, 6,67" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 6 000 mAh , doba nabíjení: 0:34 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz