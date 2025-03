Mapy.cz se mění na Mapy.com. Co to znamená pro české uživatele?

Fotografie: blog.seznam.cz

Jak jsme se dozvěděli z tiskové zprávy, aplikace Mapy.cz se mění na Mapy.com s jasným cílem – oslovit miliony uživatelů po celém světě. „Přechod na Mapy.com je krokem k větší srozumitelnosti pro zahraniční uživatele. Věříme ale, že přinese výhody i tuzemskému uživateli díky většímu množství sdílených dat, zkušeností a zážitků. To vše nám pomůže Mapy.com nadále vylepšovat,“ vysvětluje změnu domény David Finger, ředitel divize Email.cz a Mapy.com.

„Bylo pro nás klíčové zachovat odkaz na původní název a zároveň umožnit, aby značka oslovila i globální publikum. Název Mapy.com představuje ideální kompromis mezi uchováním českých kořenů a srozumitelností pro mezinárodní uživatele. Použití domény .com činí značku přístupnější pro širší publikum, aniž by se ztratila vazba na původní českou identitu,“ komentuje změnu David Finger a dodává, že tento krok současně také zjednodušuje vyhledávání a rozšiřuje potenciál aplikace v zahraničí, kde se snaží konkurovat zavedeným mapovým službám. „Rozšíření aplikace do zahraničí navíc přinese výhody i českým uživatelům. Mapové podklady budou mít rozsáhlejší pokrytí a data budou přesnější,” říká David Finger.

Jak víme, plná navigace včetně dopravních dat je už nyní dostupná na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Německu. Dozvěděli jsme se však, že brzy bude k dispozici také ve Slovinsku, v Maďarsku a Itálii.

Vylepšení se dočká také správa offline map, neboť už brzy by měly Mapy.com nabídnout přehlednější výběr offline oblastí pro zahraniční regiony. Ještě letos se pak dočkáme i podpory Apple Watch a zařízení s Wear OS, ale pouze v prémiové verzi, funkce Stopař i navigace pak budou dostupné přímo v aplikaci Mapy.com v hodinkách.

Vývojáři každopádně uživatele uklidňují, že změna samotné domény na Mapy.com nebude mít žádný vliv na fungování aplikace. „Bude se jednat o minimální úpravu, kterou běžný uživatel možná ani nepozná. Jde především o to, aby aplikace byla více pochopitelná a dostupná pro zahraniční trhy,” upřesňuje David Finger.

„Děkujeme všem podporovatelům, že se stali součástí této vzrušující cesty. Díky nim můžeme Mapy neustále posouvat dál a přidávat skvělé funkce, které se stanou nepostradatelným společníkem na jejich cestách,“ říká David Finger.