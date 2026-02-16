mobilenet.cz na sociálních sítích

Tak tedy letos? Všechny iPhony 18 si mají v Evropě vystačit již jen s eSIM

Michal Pavlíček
16
Tak tedy letos? Všechny iPhony 18 si mají v Evropě vystačit již jen s eSIM
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Bez fyzické SIM karty si v Evropě musel prozatím vystačit jen iPhone Air
  • V současné době však výhradně na eSIM spoléhají iPhony 17 na 12 světových trzích

Většina z vás má v telefonu zřejmě ještě klasickou fyzickou SIM kartu ve velikosti nano. Mnozí již ale ke spokojenosti využívají eSIM, které jsou zpravidla volitelné a mnohdy telefony zvládají právě práci s eSIM i nano SIM současně. Budoucnost však bude vyhrazena právě virtuálním eSIM kartám, které nevyžadují fyzický slot a výrobci šetří cenné místo uvnitř telefonů.

Apple iPhone 17 Pro

Jistým průkopníkem v této oblasti je Apple. Například i na českém trhu je jeden model, u kterého s fyzickou SIM kartou nepochodíte. Na mysli máme loňský tenký Apple iPhone Air. Pro jeho plnohodnotné používání musíte mít vyřešenou eSIM. Existují však trhy, kdy jsou na tom zcela shodně také iPhony 17. Konkrétně jde o 12 trhů, včetně USA, Japonska, Mexika či Saudské Arábie.

Recenze Apple iPhone Air – Lepší, než jste si mysleli
Přečtěte si také

Recenze Apple iPhone Air – Lepší, než jste si mysleli

Řecký server Techmaniacs (viz techmaniacs.gr) informuje, že dle jeho informací se Apple chystá počet trhů s iPhony zvládající výhradně eSIM výrazně rozšířit, a to s příchodem modelové řady iPhonů 18. Spekuluje se, že by se typů bez fyzického slotu na SIM karty měly dočkat takřka všechny trhy v Evropě, zřejmě zcela všechny země součástí Evropské unie.

První takové modely by měly být představeny v září letošního roku, ve hře je ovšem i rozdělení řady 18, kdy se verze Pro ukáží v září, klasické verze pak až o půl roku později. Výhoda odebrání fyzického slotu má spočívat v již zmíněné úspoře místa, kterou hodlá Apple přetavit do baterie. Ta by tak mohla mít o něco větší kapacitu.

techmaniacs.gr,
Diskuze ke článku
Petr Zitka
Petr Zitka
Rozumný člověk to nechce, ale Apple-uživatelé jim za ten "oj*b" ještě zatleskají a všude to vychválí.
Pavel Kohout
Pavel Kohout
Naprosto v pohodě.
Už x let nevím co je fyzická sim.
Už teď mám iPhone bez slotu SIM.
Pořád mi nikdo nedokázal vysvětlit v čem je fyzická SIM lepší. Doteď nezapomenu na to, že se SIM dokázala poškodit během výměny telefonu. 😂
Naopak, eSIM je dokonalá na cestování. Ještě před odletem mám v telefonu eSIM ze země kam letím (mimo Evropu) a nic nadále neřeším. O tom si můžou zastánci fyzické SIM jenom nechat zdát...😂
David Rajtr
David Rajtr
Začne Apple, v zápětí se přidají Číňani, protože umí jen kopírovat. Samsung s Googlem taky aby nezůstali pozadu. A zase zůstane jen Sony, které stejně bude mít šuplík kvůli SD kartě, a pak pár dalších výrobců.
Pc Wifi
Pc Wifi
neobavam se na 99,999% ze by eSIM nebyla fajn a nefungovala cajk... obavam se toho 0,001% ze se posere foun a pak zcela bez spojeni bude veselo. whatsapp mrtvej, svete div se ono to chce overovaci SMS aby se to loglo na novem telefonu. Jediny jak dostat novou eSIM bude to ze nekoho zplnomocnim pred odjezdem aby za me zasel do prodejny operatora, ten poslal na dany mail novou eSIM a snad se tak uspesne dostala do founu. Dokud bude mit foun ktery budu pouzivat podporu nanoSIM, necham si ju.
