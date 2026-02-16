Tak tedy letos? Všechny iPhony 18 si mají v Evropě vystačit již jen s eSIM

Většina z vás má v telefonu zřejmě ještě klasickou fyzickou SIM kartu ve velikosti nano. Mnozí již ale ke spokojenosti využívají eSIM, které jsou zpravidla volitelné a mnohdy telefony zvládají právě práci s eSIM i nano SIM současně. Budoucnost však bude vyhrazena právě virtuálním eSIM kartám, které nevyžadují fyzický slot a výrobci šetří cenné místo uvnitř telefonů.
Jistým průkopníkem v této oblasti je Apple. Například i na českém trhu je jeden model, u kterého s fyzickou SIM kartou nepochodíte. Na mysli máme loňský tenký Apple iPhone Air. Pro jeho plnohodnotné používání musíte mít vyřešenou eSIM. Existují však trhy, kdy jsou na tom zcela shodně také iPhony 17. Konkrétně jde o 12 trhů, včetně USA, Japonska, Mexika či Saudské Arábie.
Řecký server Techmaniacs (viz techmaniacs.gr) informuje, že dle jeho informací se Apple chystá počet trhů s iPhony zvládající výhradně eSIM výrazně rozšířit, a to s příchodem modelové řady iPhonů 18. Spekuluje se, že by se typů bez fyzického slotu na SIM karty měly dočkat takřka všechny trhy v Evropě, zřejmě zcela všechny země součástí Evropské unie.
První takové modely by měly být představeny v září letošního roku, ve hře je ovšem i rozdělení řady 18, kdy se verze Pro ukáží v září, klasické verze pak až o půl roku později. Výhoda odebrání fyzického slotu má spočívat v již zmíněné úspoře místa, kterou hodlá Apple přetavit do baterie. Ta by tak mohla mít o něco větší kapacitu.
Už x let nevím co je fyzická sim.
Už teď mám iPhone bez slotu SIM.
Pořád mi nikdo nedokázal vysvětlit v čem je fyzická SIM lepší. Doteď nezapomenu na to, že se SIM dokázala poškodit během výměny telefonu. 😂
Naopak, eSIM je dokonalá na cestování. Ještě před odletem mám v telefonu eSIM ze země kam letím (mimo Evropu) a nic nadále neřeším. O tom si můžou zastánci fyzické SIM jenom nechat zdát...😂
