Ty nejzajímavější počiny mobilního světa roku 2025 podle redakce mobilenet.cz

Svoje povídání samozřejmě nemohu začít jinak než tím, že poděkuji našim čtenářům – jste s námi již celých 20 let! Osobně jsem tomuto číslu zprvu nechtěl ani uvěřit, pak mi ale došlo, že se na mobilenet.cz svým obsahem podílím už 12 let, a tak mi to najednou celé začalo dávat velký smysl.
Mám radost, že se nám u této příležitosti povedlo spojit s našimi dlouholetými partnery, se kterými jsme společně vymysleli kolečko soutěží o hodnotné ceny. O vašem zájmu svědčila i účast – každá soutěž si vysloužila pozornost hned několika tisíců našich čtenářů, ale i diváků na YouTube, pro které jsme si přichystali vánočně laděná průvodní videa (děkuji, Petře!). Věříme, že s námi budete i nadále, přinejmenším dalších 20 let. Ruku na to?
Neomezený tarif podle našeho gusta?
Rok 2025 byl bohatý na zajímavé počiny, a shodou okolností se jeden z těch nejzajímavějších objevil (respektive definitivně potvrdil) koncem tohoto roku. Ano, mluvím o příchodu mobilních tarifů Revolut Mobile, zatím pro obyvatele Velké Británie a Polska. Ano, už nyní se ukazuje, že ne vše bude tak růžové, jak se zdálo, ovšem platí, že obyvatelé Velké Británie si budou moci dopřát neomezený tarif za zhruba 350 Kč. Raději nebudu srovnávat nabídku Revolut s tuzemskými operátory, ale nebudu ani brečet – jak už víme, Česko je specifická země se specifickými potřebami.
Humor stranou – tuším, že až tarif Revolut Mobile dorazí i k nám, nebude možná tak výhodný, ale určitě by mohl být výhodnější než to, co je aktuálně standard. Ono, nebude to ani tak náročné. Tento rok jsme hned několikrát psali o různém zdražování tarifů tuzemských mobilních operátorů, a to je trend, který se mi opravdu nelíbí. Pokud se situace s příchodem Revolut Mobile alespoň trochu vylepší, budu spokojený – bude to začátek cesty správným směrem.
AirDrop pro Android? Světe div se!
Možná vám tato informace zapadla, možná jste ji hltali se stejným překvapením jako já – Google se rozhodl pomoci zbourat mosty a tak se tak trochu „naboural“ do Applu a zpřístupnil AirDrop i pro Android. Tedy, zpočátku se jedná jen o Pixely, ovšem další by mohly následovat. Určitě je to zajímavý krok, kterému nezbývá než zatleskat.
První ročník ankety mobilenet.cz tech awards!
Začal jsem výročím serveru mobilenet.cz, na závěr jsem si nechal další neméně důležitý počin – letos jsme si pro vás totiž připravili první ročník ankety mobilenet.cz tech awards, ve kterém jste vybírali nejlepší smartphone pro tento rok. Cenu čtenářů si odnesl Samsung Galaxy S25 Ultra, ovšem oceněných modelů bylo více. Už nyní se těším na další ročník!
To nejzajímavější podle Michala Pavlíčka
Revoluce á la Revolut?
Zatímco ve většině evropských států jsou ceny za volání a především neomezená data přiměřené, my Češi si nadále užíváme operátorskou mluvou „specifického trhu“, kvůli čemuž platíme nehorázné sumy za tarify, z nichž většina ani neomezená není. Nazývat totiž tarif s omezenou rychlostí připojení neomezeným je jasné klamání spotřebitele. Na trhu sice najdeme i několik veřejných neomezených tarifů, ale ty vyjdou třeba na 1 349 Kč u O2 nebo na 1 999 Kč u Vodafonu.
S napětím tak mnozí sledujeme nástup Revolut Mobilu, což je jakýsi virtuální operátor slibující opravdu neomezené tarify, případně tarify s velkým objemem dat za přiměřenou cenu. Revolut je v letošním roce stihl spustit pouze na britském a polském trhu, avšak i to stačilo k pozdvižení. Ceny jsou velice nízké a příslib budoucího rozšiřování nadějný.
Osobně se však neraduji, dokud službu v podobě virtuálního operátora Revolut na českém trhu nespustí. Všichni totiž moc dobře víme, jak u nás snahy o změnu dopadají. Čtvrtý operátor nikdy nedorazil a nástup virtuálních operátorů s trhem absolutně nezahýbal, neboť většina těch větších jsou jen marketingové odnože stávajících operátorů.
Změna po 14 letech?
V době psaní těchto řádků to samozřejmě není a nemůže být potvrzeno, ale s největší pravděpodobností se Apple stane největším výrobcem mobilních telefonů za rok 2025. Po 14 letech by vystřídal dominující Samsung, a navíc má dle dohadů předpoklad obhájit prvenství i v letech následujících. To se přitom prozatím povedlo jen třem výrobcům: Motorole, Nokii a Samsungu.
Proč se tato v mobilním segmentu významná změna děje, je poměrně snadné rozklíčovat. Applu se v posledních dvou letech výrazně daří. Zejména poslední iPhone 17 láká vylepšenou výbavou v kombinaci s rozumnou a nezvyšující se cenou. Dále se dobře vede i vlajkovým modelům s přídomkem Pro a Apple dobře zvolil i levnější iPhone 16e, který sice výbavou zklamal, ale názorně ukazuje, že cena bere vše. Ne náhodou v žebříčku prodejnosti jednotlivých modelů Apple stabilně okupuje většinu předních pozic.
Applu samozřejmě pomáhá i přešlapování Samsungu na místě. Ten se zdráhá inovovat svou vlajkovou řadu Galaxy S, a ačkoliv se daří jeho modelům řady Galaxy A a vhodně vylepšuje skládací modely řady Galaxy Z, nestačí to. Bude zajímavé sledovat, jak s tím Samsung naloží v letech následujících a zda se bude chtít rychle vrátit na prestižní post největšího výrobce.
Konec levných telefonů?
Telefony jsou v dnešní době cenově veskrze velmi dostupné. Před čtvrtstoletím jste za nový mobil střední třídy dali celý průměrný plat, dnes vám stačí zhruba pětina. Příznivé cenové podmínky však mohou, alespoň dočasně, vzít zasvé. Z důvodu narůstajících cen paměťových čipů, což se pro koncového zákazníka projevuje dražšími interními a operačními paměťmi, se již velmi jednoznačně hovoří o zdražování mobilů v příštím roce. Přímo to zmínil vrcholný zástupce Xiaomi, tedy jednoho z předních výrobců.
Je zřejmé, že se výrobcům do nějakého velkého zdražování nebude chtít. Takové změny zákazníci samozřejmě nesou velmi nelibě. Zejména pak třeba u zařízení střední třídy, kdy i zdražení například o tisíc korun může být citelné. V této souvislosti se tak hovoří i o tom, že výrobci sáhnou po nasazování menších pamětí. Spekuluje se o větším návratu 4GB RAM a 64GB úložiště u mobilních telefonů. Jde o hodnoty, které jsou v posledních letech výsadou jen těch nejlevnějších přístrojů a mnozí je měli za překonané.
Nyní je otázkou, jak si případné nové telefony disponující skromnějšími hodnotami pamětí poradí s operačními systémy, jejichž nároky samozřejmě také rostou. Nárůst cen paměťových čipů souvisí s velkým rozmachem umělé inteligence, kdy všechna datová centra potřebují především prostor, tedy paměti. Doufejme, že se bude jednat v horším případě jen o krátkou epizodu a trh s paměťovými čipy se brzy stabilizuje. Na mnohé nám odpoví za pár dní začínající rok 2026.
To nejzajímavější podle Ioannise Papadopoulose
Vítejte v křemíkovém nebi
S nástupem chytrých telefonů se výdrž na nabití stala jedním z nejdůležitějších kritérií. Platí totiž, že i ten nejlepší telefon s mizernou výdrží nemá příliš šancí na úspěch. Standardem se naštěstí stala výdrž okolo 1,5 až 2 dnů, ačkoliv samozřejmě velmi záleží na konkrétním stylu používání. V porovnání se starými hloupými mobily, které zvládly třeba i týden, to ale stále není žádná sláva a mnoho uživatelů na možnost nabíjet své zařízení jednou týdně nostalgicky vzpomíná.
Proto mám velkou radost, že letošní rok přinesl další výrazný posun v bateriových technologiích, respektive u článků využívajících křemík. Honor Win (RT) s 10 000mAh baterií v těle tenkém 8,3 mm a o hmotnosti cca 230 gramů je podle mého názoru jen první (výraznější) vlaštovkou. Podobně jako v oblasti elektromobility jsou čínští výrobci v technologii baterií před zbytkem světa, přesto existuje reálná šance, že rok 2026 bude právě tím rokem, kdy si křemík v nějaké podobě oblíbí i „tradiční“ značky jako Apple, Samsung či Google.
Štíhlá je prostě sexy
Tenké telefony nejsou ničím novým pod sluncem, přesto nyní zažívají menší renesanci. Nejprve Samsung a Apple, poté Motorola, pokud nebereme v potaz další, na našem trhu méně populární značky. Nutno dodat, že vstup ultratenkých smartphonů se povedl, minimálně z uživatelského hlediska. Nejdéle jsem zřejmě strávil aktivním používáním iPhonu Air, který sklidil vlnu posměchu za chybějící sekundární reproduktor, jediný fotoaparát na zádech a USB 2.0. Mírně tlustší Samsung Galaxy S25 Edge a Motorola Edge 70 (některými) těmito ústupky netrpí, na druhou stranu jsou však o něco (nikoliv nezanedbatelně) tlustší.
Několik týdnů jsem strávil se všemi třemi telefony, a přestože bych tomu na začátku snad ani sám nevěřil, po osobních zkušenostech musím konstatovat, že tenká konstrukce má zkrátka něco do sebe. A nejsem sám. Ve svém okolí znám hned několik uživatelů iPhonu 17 Pro (Max), kteří přešli na iPhone Air a svůj původní iPhone používají víceméně už jen na focení. Ano, zejména oproti verzi Pro Max je nutné počítat s menší výdrží, ale ve výsledku mě výdrž iPhonu Air po několika týdnech testování příjemně překvapila. A co teprve, kdyby i Apple konečně nasadil křemíkovou baterii!
Galaxy S25 Edge byl také povedeným smartphonem, který se dlouho prodával za cenu okolo 15 tisíc Kč (nyní je ve většině e-shopů bohužel nedostupný). Motorola Edge 70 pak nabízí díky neuvěřitelné sestavě dárků k nákupu fantastickou hodnotu za vaše peníze, přitom se chlubí velmi schopnou výbavou, velkou baterií i výkonným nabíjením. Pokud tedy uvažujete o přechodu na ultratenký smartphone, doporučuji jim dát šanci a udělat si alespoň vlastní názor a neřídit se pouze negativními komentáři internetových expertů, kteří tato zařízení pravděpodobně nikdy nepoužívali.
Loučíme se s fyzickou SIM?
Již zmíněný iPhone Air je prvním smartphonem (nejen) na českém trhu, který lze vybavit výhradně technologií eSIM. Tato volba, která je u tohoto modelu navázána na snahu o maximální úsporu místa v rámci konstrukce, by přitom mohla prospět mnoha dalším zařízením, což velmi dobře demonstruje řada iPhonů 17 Pro. Existují sice také verze s podporou nanoSIM (na českém trhu najdeme pouze ty), ale Apple se rozhodl varianty „eSIM only“ zvýhodnit a prostor pro fyzickou kartu dedikovat větší baterii. Výsledkem je kapacita vyšší o cca 200 mAh u iPhonu 17 Pro i iPhonu 17 Pro Max, což může v určitých situacích znamenat těch pár procent energie navíc, která se zkrátka hodí.
Osobně se tedy přimlouvám za urychlení toho, co nás stejně nevyhnutelně čeká, a to přechod na telefony bez fyzických SIM slotů. Podmínkou však je, aby výrobci uvolněné místo smysluplně využili pro větší baterii či jiná vylepšení. Zároveň je evidentní, že přenos eSIM mezi zařízeními bude stále jednodušší. Už dnes lze v některých případech přenést SIM profil z iPhonu do iPhonu či na Android stejně snadno, jako kdybyste kopírovali aplikaci. Problém není ani přenést fyzickou nanoSIM na eSIM bez nutnosti obrátit se na operátora. S nástupem eSIM navíc odpadá nutnost fyzickou kartu jednou za pár let měnit a potenciální problémy s funkčností jdou plně za operátorem. V neposlední řadě je zde také důležitý environmentální aspekt.