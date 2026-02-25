Galaxy S26 je nejchytřejší řadou v historii. AI je všude. Co je nového?

Řada Galaxy S26 posouvá využití umělé inteligence zase o kus dál. Samsung mluví o „nejjednodušším a nejpohodlnějším AI telefonu“ a je zřejmé, že AI prostupuje téměř každou část systému v nových modelech řady Galaxy S26 od výkonu přes fotoaparát až po každodenní používání.
Výkon připravený na AI
Nová generace procesorů v novinkách (Snapdragon 8 Elite Gen 5, respektive Exynos 2600) přináší výrazné posílení NPU, které má být o 39 % výkonnější. Cílem je plynulé zpracování AI úloh přímo v zařízení bez zpoždění. Samsung zároveň optimalizoval algoritmy spotřeby energie v reálném čase, aby AI funkce neběžely na úkor výdrže. Zde je tak šance na vylepšení výdrže navzdory tomu, že vyjma modelu Galaxy S26 nedošlo k navýšení kapacity baterií.
Klíčovým prvkem je další evoluce Galaxy AI, která se snaží být proaktivní a kontextová. V praxi to znamená, že by vás měla lépe chápat, více naslouchat a být samozřejmě adekvátně nápomocnějších při takřka všech běžných činnostech. Základem je nový Personal Data Engine, který analyzuje chování uživatele a přizpůsobuje výstupy.
- Now Nudge nabízí doporučení v reálném čase podle situace.
- Now Brief přináší personalizované přehledy založené na zvycích uživatele.
- Now Bar poskytuje kontextové zkratky a adaptivní návrhy.
Chytřejší práce s obrazem a videem
Umělá inteligence Galaxy AI výrazně zasahuje do fotoaparátu i úprav výsledných fotografií, na což se Samsung u novinek Galaxy S26 výrazně zaměřuje.
- Auto Framing využívá real-time AI zpracování ze 8K senzoru.
- Object Aware Engine zlepšuje selfie podle rozpoznané scény.
- Nightography proaktivně potlačuje šum.
V galerii pomáhá Photo Assist, který umožňuje generativní úpravy pomocí textových pokynů. Nechybí ani Audio Eraser pro odstranění ruchů z videí, který už můžete znát ze současných modelů. Jenže doposud byl k dispozici jen v nativní aplikaci Galerie. Nově jej Samsung zpřístupnil i pro aplikace třetích stran. Jmenovitě například YouTube, Instagram nebo Netflix. Výsledná nabídka aplikací však bude ještě bohatší.
Praktické AI nástroje
Samsung se v rámci Galaxy AI snaží zaměřit i na praktické funkce, které by vám měli usnadnit používání při pracovním vytížení. Velmi schopně vypadá funkce AI Document Scanner, která posunuje způsob skenování dokumentů prostřednictvím fotoaparátu. Nově totiž telefon zvládne skoro vše sám. Vy jen namíříte fotoaparát na vámi požadovaný dokument a i když nebude zcela rovně nebo například zmuchlaný, AI jej vyhladí a srovná tak, aby vypadá jako naskenovaný. Vhod přijdou i vícenásobný scan, když máte například dokument o více stranách. Stejně tak umožní takový scan uložit do formátu PDF. Mezi praktické funkce patří i automatické třídění pořízených screenshotů do 8 kategorií. Snadněji a rychleji pak můžete nalézt to, co zrovna potřebujete.
Umělá inteligence pomáhá také při ochraně uživatele. Funkce Call Screening automaticky zjišťuje, kdo volá z neznámého čísla a proč, zatímco Scam Detection varuje před podvodnými hovory v reálném čase.
Bohužel závěrem je nutné zmínit, že Galaxy AI stále nenabízí mezi podporovanými jazyky češtinu, což některé funkce do značné míry limituje. Například se to týká zmíněné funkce Call Screening, která tak zřejmě v případě českých čísel nebude minimálně zpočátku funkční.
