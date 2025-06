Chcete (výrazně) levnější tarif? Řekněte si o něj – tak snadné to totiž je

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

I když se tvrdí, že Česká republika je specifický trh (tak schválně, jak alergičtí na toto slovní spojení jste?), v něčem specifická není – pokud slevu chcete, dostanete ji. Dost často přitom stačí splnit jen dvě zásadní podmínky – mít (alespoň nějakou) historii u svého operátora a včas platit své závazky.

Pokud obě podmínky splňujete, od levnějších služeb od vašeho mobilního operátora vás dělí maximálně pár minut vašeho času. Ročně přitom můžete ušetřit i tisíce korun – a každá koruna se počítá, víme?

Potřebujete neomezený tarif?

Náš nedávný článek polemizoval nad tím, zda vůbec potřebujete neomezený mobilní tarif. Ano, nikdo se nerad omezuje, ale málokdo už přemýšlí nad tím, zda neomezené služby opravdu potřebuje. Nejčastěji narazíme na to, že vůbec tou nejdůležitější položkou neomezeného tarifu je neomezený internet, tedy internet, který vás neomezuje datovým limitem. K tomu se váže otázka, zda potřebujete neomezené přenosové rychlosti, nebo si vystačíte s internetem, který nabízí rychlost stahování například 10/20 Mbit/s. Ano, logická otázka zní, proč byste se měli omezovat, ovšem právě určitá omezení vám ve výsledku mohou nabídnout mnohem lepší cenu, než kterou aktuálně platíte.

Zda potřebujete i neomezené volání a SMS zprávy přitom do konečné ceny už tolik nezasahuje – pro operátory nejde o natolik citlivou položku, jakou jsou právě mobilní data. Pokud tedy chcete neomezené volání, SMS zprávy a internet využíváte jen minimálně, dostanete se na ještě zajímavější částky.

Vyjednávací pozice? Vaše (pozitivní) historie

Možná jste u svého operátora již několik dlouhých let, své závazky platíte včas, přesto máte obyčejný „ceníkový tarif“, který dostane kdokoliv, včetně nového klienta bez historie. Pokud patříte mezi ty, kteří mají u svého operátora již něco odžito a své závazky platíte včas (nejste často po splatnosti svých faktur), máte možnost dosáhnout, a to vcelku bez problémů, na slevu ve výši 30–50 % z ceníkových tarifů. To znamená, že namísto 800 Kč můžete bez problémů platit 400–500 Kč – ročně tak můžete ušetřit i téměř 4 tisíce korun. To už je dostatečná motivace za pár minut vašeho času, co myslíte?

Ještě lepší vyjednávací pozici máte, pokud u svého operátora platíte i za další služby – například internet nebo televizi. Samozřejmě se hodí, pokud u operátora máte více telefonních čísel, například členů vaší rodiny. Operátoři si sice uvědomují, jak křehký tento vztah je, ovšem spoléhají na to, že lidé jsou příliš pohodlní na to, aby se o nižší ceny „hádali“. Předpokládat, že vám zástupce operátora zavolá a bude vám „vnucovat“ levnější tarif, je spíše nepravděpodobné, takže ušetří primárně ten, který si o slevu explicitně řekne.

A jak na to?

Můžete se vydat jednodušší cestou, nebo složitější cestou, vše záleží na tom, jak moc rádi komunikujete „napřímo“ – pokud u operátora máte pozitivní platební historii a nemáte zrovna ten nejlevnější tarif z nabídky, stačí zavolat na linku operátora a o slevu si říci – ano, většinou už toto stačí, abyste během pár minut slevu dostali. Pokud chcete jít komplikovanější cestou, můžete si u svého operátora požádat o OKU kód (= Ověřovací kód účastníka), který slouží k přechodu k jinému operátorovi – když budete mít štěstí, operátor vám tento kód umožní vygenerovat přímo ve vašem uživatelském portále.

Poté stačí počkat pár dnů a zástupce operátora se povětšinou ozve sám. V tuto chvíli se vyplatí být trpělivý, operátor se klidně může ozvat až před koncem doby, kdy by mělo k přechodu dojít. Nutno podotknout, že první nabídka ze strany operátora nemusí být tou finální, pokud popíšete své potřeby a představu o ceně, většinou lze vymyslet i další vhodný kompromis.

Funguje to vždy?

Pokud nemáte nereálné požadavky (například zcela neomezený tarif za 100 Kč), obvykle lze najít kompromis. Výhodou je, že již nějakou dobu jsou tarify od operátorů bez závazku, pokud se tedy po čase rozmyslíte, můžete odejít jinam.

Nečinnost klientů mobilních operátorů vede k tomu, že jsou ceny na hodnotách, na kterých jsou. Ano, mobilní služby nejsou zdarma a operátoři musí pravidelně investovat do své infrastruktury, ovšem marže operátorů je stále dost vysoká na to, aby nešlo najít vhodný kompromis. Tak co, kdy své štěstí vyzkoušíte i vy?