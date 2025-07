Moderním smartphonům je mnohdy vytýkána až přílišná unifikovanost, kdy všechny tyto „placky“ vypadají stejně a s výjimkou ohebných smartphonů toto odvětví ani po tolika letech nepřišlo s ničím skutečně novým a zajímavým. Galaxy S25 Edge to chce změnit. Jak se mu to daří?

Technologičtí nadšenci si jistě vybaví éru tenkých smartphonů, na kterou se snaží navázat Samsung Galaxy S25 Edge. Ten se na našem trhu oficiálně nenabízí, ale není problém jej zakoupit i za méně než 20 tisíc korun se standardní dvouletou zárukou. Jak si novinka stojí v záplavě obdobně naceněné konkurence?

Za zapůjčení Samsung Galaxy S25 Edge děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, provozující internetový obchod mp.cz, kde si smartphone můžete zakoupit.

Technické parametry Samsung Galaxy S25 Edge 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 158,2 × 75,6 × 5,8 mm , 163 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Snapdragon 8 Elite , CPU: 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz , GPU: Adreno 830 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 3 900 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , ?

Obsah balení: recyklovaná krabička s tím nejdůležitějším

Environmentální balení z recyklovaných materiálů v sobě ukrývá kromě telefonu již jen základní manuály, kabel USB-C/USB-C a nástroj na vytažení slotu na SIM, tedy standardní výbavu, na kterou jsme u Samsungu zvyklí.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: návyková tenkost

V historii smartphonů jsme již mohli vidět mnohé – telefony obalené v kůži (dříve pravé, nyní veganské), nasazení materiálů se schopností opravit menší škrábance, drahé kovy či kameny, ale třeba i záda ze dřeva. Hlavní otázkou zde bezpochyby je, zda je tloušťka pod 6 milimetrů skutečně takový gamechanger, jak se nás výrobce snaží přesvědčit. Odpověď, jako u mnoha dalších věcí, není tak jednoznačná. Je doopravdy tloušťka 5,8 mm něco, bez čeho bych nemohl existovat? A jaké jsou ústupky? Zřejmě největší otazník představuje výdrž na baterii. S potěšením však mohu konstatovat, že v oblasti tuhosti šasi a odolnosti žádné ústupky nečekejte. Samsung použil titan, stejně jako u modelu Ultra, šasi je tak skutečně velmi pevné a nijak se neprohne ani při vyvinutí většího tlaku při pokusu o ohnutí.

Tenkost Galaxy S25 Edge je poměrně návyková a rychle si zvyknete na 5,8mm pas. Netřeba se přitom obávat, že by rám jakkoliv tlačil do dlaně či se stal nepohodlným při delším držení. Za sekundární výhodu považuji to, že i s nasazeným pouzdrem budete mít v ruce stále tenké zařízení. Také k umístění tlačítek (standardně na pravém boku) nemám žádných výtek. Levý bok je designově čistý a na spodní straně je kromě USB-C a mřížky reproduktoru také slot pro dvojici nanoSIM (bez možnosti paměťových karet).

Výrobce nezapomněl ani na ochranu IP68 či Gorilla Glass Victus 2 na zadní straně. V testované stříbrné variantě jsem neměl problém s ulpíváním (viditelných) otisků, počítejte však s tím, že se mobil na rovné ploše houpe vlivem vystouplého fotomodulu. Navzdory tenkému profilu velmi slušně funguje haptická odezva.

Důležitou roli hraje u novinky také hmotnost pouhých 163 gramů, díky čemuž působí Galaxy S25 Edge nevídaně lehce. Hmotnost je navíc velmi dobře rozprostřena napříč zařízením a na trhu aktuálně zřejmě nenajdete žádný jiný takto lehký smartphone s 6,7" obrazovkou. Právě to, jak je S25 Edge lehký v kombinaci s tím, jak velkou zobrazovací plochu nabídne, je podle mě jedním z hlavních důvodů ke koupi.

Líbilo se nám ultratenký pas – 5,8 mm

odolnost IP68

špičková hmotnost 163 gramů

kvalitní haptická odezva

povedený design

Nelíbilo se nám viklání na rovných površích

Displej: velký a s jemným rozlišením

V případě displeje se můžeme těšit na 6,7" Dynamic LTPO AMOLED 2X s obnovovací frekvencí až 120 Hz i spolehlivou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů od Qualcommu. Oproti Galaxy S25 a Galaxy S25+ se sklem Gorilla Glass Victus 2 však bylo nasazeno zbrusu nové Gorilla Glass Ceramic 2. Sklíčko je pochopitelně ještě odolnější, avšak nejlepší vlastnost Gorilla Glass Armor bohužel postrádá, tedy schopnost poradit si s odlesky. Během používání jsem nicméně nezaznamenal žádné škrábance, stejně tak nemám co vytknout v případě tloušťky rámečků.

Obecně vzato je displej velmi povedený, má dostačující maximální jas, spolehlivou automatickou regulaci jasu a také se chlubí relativně malým průstřelem. Velmi dobře si vede i z hlediska jasu minimálního, který vás nebude nijak rušit ani v temné místnosti. Novinka se také může pochlubit vysokým rozlišením 3 120 × 1 440 px, tedy stejným jako u Galaxy S25+. S čím naopak nelze počítat, je Dolby Vision, i když alespoň neschází HDR10+.

Vzhledem k tloušťce zařízení a distribuci tepla jsem si během slunečných dní všiml, že software občas poměrně výrazně redukuje hodnotu jasu, evidentně aby se telefon dokázal uchladit. Výsledkem může být situace, kdy je automatický posuvník jasu na maximu, ale vy byste přesto ocenili ještě vyšší jas kvůli lepší čitelnosti.

Líbilo se nám kvalitní zobrazovací panel

120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá ultrazvuková čtečka otisků prstů s praktickým umístěním

Nelíbilo se nám chybějící Gorilla Glass Armor

Zvuk: na nejlepší strádá

Samsung musel nasadit i upravený (zmenšený) reproduktor. Výsledek rozhodně není špatný, ale nečekejte zároveň ani tak hutný zvuk jako u zbylých Galaxy S25. Schází především výraznější basy, i když maximální hlasitost je dostačující. Při nejvyšší hlasitosti také může být patrné menší zkreslení, o nic závažného se však nejedná.

Líbilo se nám vysoká hlasitost

Nelíbilo se nám vzhledem ke konstrukci slabší basy

Výkon hardwaru: jak je na tom se zahříváním?

Novinka je osazena Snapdragonem 8 Elite for Galaxy v kombinaci s 12 GB RAM LPDDR5X a 256GB až 512GB úložištěm (UFS 4.0), což z ní činí, alespoň na papíře, velmi výkonné zařízení. Jak je na tom ale v oblasti zahřívání? Ačkoliv se výrobce snažil, v tomto ohledu si již rozdílů oproti zbývajícím členům řady Galaxy S25 všimnete. Galaxy S25 Edge má vlivem tenké konstrukce tendenci mírně se zahřívat napravo od fotomodulu, kde je uložen čipset, a to někdy i při banálních úkonech, jako je používání aplikací typu YouTube, Telegram, Chrome apod., minimálně v aktuálních teplotách okolo 25 stupňů Celsia. Jakmile spustíte náročné benchmarky, telefon se logicky zahřeje již docela výrazně a omezené možnosti zařízení uchladit se projeví i na skóre. Nikdy však nedosáhne vyloženě extrémních teplot, namísto toho raději přiškrtí výkon a sníží jas displeje. Při nahrávání videa ve 4K s 60 FPS a dokonce ani v rozlišení 8K po dobu cca 10 minut v teplotě okolo 25 stupňů Celsia jsem paradoxně zvýšené zahřívání nezaznamenal.

Líbilo se nám vysoký výkon

až 512GB úložiště

Nelíbilo se nám výraznější zahřívání vlivem tenké konstrukce

Výdrž baterie: postačí?

Samsung Galaxy S25 Edge dorazil s 3 900mAh baterií, která zprostředkuje spíše jednodenní výdrž na nabití a dle stylu používání se můžete setkat i s nutností doplnit energii v průběhu dne. V mém případě jsem celý den obvykle zvládl a s kratší výdrží předem počítal, respektive ji považoval za ústupek za tenké tělo. Jak se říká, něco za něco...

K dispozici je zároveň pouze 25W nabíjecí výkon, s nímž za 30 minut nabijete na cca 60 % a do 100 % přibližně za hodinku. Nechybí ani bezdrátové nabíjení s max. výkonem 15 W či reverzní bezdrátová alternativa. V nastavení lze také dohledat několik možností, jak optimalizovat výdrž pomocí softwaru či naopak prodloužit životnost baterie. V rámci srovnání s iPhonem 16 Pro, který běžně používám, je výdrž nepochybně kratší, ale zároveň ne o tolik, abych se během používání Galaxy S25 Edge cítil nekomfortně nebo měl pocit, že s sebou musím nosit powerbanku. Podpora magnetického Qi2 by však rozhodně přišla vhod, už jen z toho důvodu, aby bylo možné v případě potřeby na záda telefonu elegantně přicvaknout menší přenosnou powerbanku bez nutnosti používat kabely. U Galaxy S25 Edge k tomuto budete potřebovat nejprve nainstalovat magnetickou nálepku či si pořídit patřičné pouzdro.

Líbilo se nám podpora reverzního bezdrátového nabíjení

vzhledem k tloušťce stále rozumná výdrž

Nelíbilo se nám spíše jednodenní smartphone

nízký nabíjecí výkon

bez integrovaných magnetů

Konektivita: včetně UWB

Novinka podporuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, eSIM i veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, GALILEO a QZSS. Oproti Galaxy S25 dokonce neschází ani technologie UWB. Výrobce nezapomněl ani na podporu DeX.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: 200 Mpx a automatické ostření

Novinka disponuje také 200Mpx senzorem z modelu Ultra, který nabídne velmi slušné parametry, a také podává solidní výsledky. Těšit se můžete na bezproblémovou ostrost, líbivé barevné podání, které však není příliš daleko od reality, schopnost správně zaostřit, ale také nastavení expozice bez výtek. Fotoaparát si vede obstojně rovněž ve zhoršených světelných podmínkách a problém mu nedělá ani 8K video s 30 FPS.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Označení senzoru Samsung ISOCELL HP2 Sony IMX 564 Samsung ISOCELL 3LU Rozlišení 200 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 23 mm 13 mm (120 stupňů) 26 mm Velikost senzoru 1/1,3" 1/2,55" 1/3,2" Velikost pixelu 0,6 µm 1,4 µm 1,12 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF AF Dual Pixel PDAF

Kromě něj na zádech najdeme také 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který však na rozdíl od Galaxy S25 a Galaxy S25+ disponuje automatickým ostřením. V praxi jej tak můžete používat k zachycení makro záběrů, které vypadají poměrně hezky. Senzor se rozhodně neřadí k těm nejlepším na trhu, avšak zároveň ani nezklame a podává barevně konzistentní výstupy s hlavním snímačem. V oblasti videa mu nedělá problém 4K s 60 FPS.

Na závěr se sluší zmínit 12Mpx selfie kamerku s podporou 4K/60FPS videa, která je rovněž pěkně barevně sladěná s ostatními snímači a dokáže zachytit velmi pěkné selfies. Dokonce ani za zhoršených světelných podmínek si nelze na fotografie z čelní kamerky nikterak stěžovat.

Samsung Galaxy S25 Edge 4K 60 FPS

Samsung Galaxy S25 Edge 8K 30 FPS

Líbilo se nám 200Mpx primární senzor

ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením

Software: k pohodlí uživatele

V oblasti softwaru nabídne Galaxy S25 Edge identickou výbavu jako ostatní modely z řady, což znamená 7 let bezpečnostních i „velkých“ aktualizací, nadstavbu One UI a také velké množství funkcí Galaxy AI. Ty se pojí s možností chytrých sumářů textu, překladů v reálném čase, vylepšení kvality zvuku a mnoha dalších aspektů. Pro někoho může být také novinkou podpora Samsung Wallet v ČR (dostupná již několik měsíců) či snad tolik populární funkce Circle to Search.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

různé funkce umělé inteligence

Nelíbilo se nám balast

Zhodnocení

Samsung Galaxy S25 Edge je s přihlédnutím k ceně velmi povedeným smartphonem, který bych se nebál doporučil všem, kteří hledají něco neokoukaného a zároveň nelpí na extra dlouhé výdrži. Jedná se o solidně zpracované zařízení s prémiovým designem, povedeným displejem, dostatkem výkonu i slušnou fotovýbavou, které navrch nabídne i technologii UWB a špičkovou softwarovou podporu. Veškeré nedostatky pak plynou z tenké konstrukce, tj. kromě kratší výdrže tendence se zahřát či zvukový přednes s méně výraznou basovou složkou.

Konkurence iPhone 16 Pro oslní velmi tenkými rámečky kolem displeje, dlouhou výdrží i kvalitní fotovýbavou. V tuto chvíli jej Samsung drtí v oblasti umělé inteligence, iPhone však může zase nabídnout podporu AAA videoherních titulů. Z pohledu kompaktnosti je ještě lepší volbou iPhone 16, který váží jen o 7 gramů víc oproti Galaxy S25 Edge, avšak má také o 0,6" menší displej, navíc jen s podporou 60Hz obnovovací frekvence. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 16 Pro 128 GB Rozměry 149,6 × 71,5 × 8,3 mm , 199 g Displej OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A18 Pro , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 3 582 mAh Kč Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 16 128 GB Rozměry 147,6 × 71,6 × 7,8 mm , 170 g Displej OLED, 6,1" (2 556 × 1 179 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A18 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 3 561 mAh Kč Pokud nemáte problém s ohebnou konstrukcí, můžete zvážit také nový Samsung Galaxy Z Flip7. S hmotností 188 gramů, 6,9" ohebným displejem a 4,1" vnější obrazovkou se jedná o zajímavou alternativu, nově navíc s podporou režimu DeX a baterií o kapacitě 4 300 mAh. Přejít do katalogu Samsung Galaxy Z Flip7 Rozměry 85,5 × 75,2 × 13,7 mm , 188 g Displej AMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Samsung Exynos 2500 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB / 512 GB , ne Akumulátor 4 300 mAh Zajímavou alternativou může být např. také Google Pixel 9 Pro, který nabídne lepší fotovýbavu, kvalitní displej i slušný výkon, i když na Galaxy S25 Edge strádá. Samozřejmostí je rovněž kompletní odolnost dle IP68, dlouhá softwarová podpora či skvěle fungující ultrazvuková čtečka otisků prstů. Přejít do katalogu Google Pixel 9 Pro Rozměry 152,8 × 72 × 8,5 mm , 199 g Displej OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Google Tensor G4 , Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 024 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz