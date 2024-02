Pokud hledáte menší smartphone se slušnou hardwarovou výbavou a dlouhou softwarovou podporou, nabízí se nový Samsung Galaxy S24, který navíc potěší i přívětivou cenou. Povede se mu i letos zaujmout ty, kteří nechtějí „pádlo“, ale hledají pěkně zpracovaný kompakt renomovaného výrobce?

Letošní trojici smartphonů řady Galaxy S24 jako vždy vévodí model s přídomkem Ultra, který sice nepřináší revoluční inovace, ale má 5× teleobjektiv, titanové rámečky či nový druh ochranného skla Corning. Kompaktní Galaxy S24, který stojí na druhém konci spektra nabídky, je pak sice nejlevnější, ale při bližším zkoumání parametrů každý brzy odhalí, že novinek je zde skutečně poskrovnu. Bude to i letos stačit na úspěch, nebo je inovací tentokrát zkrátka už příliš málo?

Samsung Galaxy S24 se mění v drobnostech (RECENZE)

Technické parametry Samsung Galaxy S24 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 147 × 70,6 × 7,6 mm , 167 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,2" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Samsung Exynos 2400 for Galaxy , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost leden 2024, 23 499 Kč

Obsah balení: minimalistické, jako vždy

Balení Galaxy S24 obsahuje kromě několika legislativou vyžadovaných papírových příruček již jen USB-C/USB-C kabel, nástroj na vytažení SIM a samotný telefon. Chvalitebná je pak kompletní absence plastů v podobě obalových materiálů.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: když Samsung „iPhonovatí“

Galaxy S24 má v mém srdci speciální místo už jen z toho důvodu, že se jedná o nejkompaktnější model z celé vlajkové řady. Mezigeneračně se mu navíc povedlo zachovat takřka stejné rozměry i hmotnost, konkrétně 147 × 70,6 × 7,6 mm a 167 gramů vs. 146,3 × 70,9 × 7,6 mm a 168 gramů u Galaxy S23, přestože má novinka o 100 mAh větší baterii, k níž se ještě dostanu. Ti, kteří jsou důkladně obeznámeni s designem iPhonů 15, si pak jistě povšimnou velmi výrazné podobnosti, neboť na Galaxy S24 najdeme podobně ploché rámečky. Avšak na použití titanu je alespoň u letošní řady ještě příliš brzy, ten zůstává výsadou modelu Ultra, který je celkově dost hranatý a rozhodně se nesnaží iPhony napodobovat.

Hodnotit tak po designové stránce Galaxy S24 je téměř jako hodnotit loňský Galaxy S23. Telefon se příjemně drží i používá a nízká hmotnost jej umožňuje vcelku pohodlně nosit třeba i v kapse od saka, stejně tak se rozhodně nemusíte bát, že vám například v létě na dovolené vypadne z kapsy plavek, což by u Galaxy S24 Ultra mohl být tak trochu problém. Stejně tak mohu i letos chválit povedenou haptickou odezvu či zachování slotu pro dvě nanoSIM + podporu eSIM. Jakožto někdo, kdo z povolání často přehazuje SIM, doufám, že trend u iPhonů prodávaných v USA (které již nedisponují žádným fyzickým slotem pro SIM) se nám alespoň ještě několik let bude vyhýbat. V neposlední řadě nesmím zapomenout ani na odolnost IP68, která ochrání před prachem i vodou.

Novinka je běžně dostupná ve čtyřech barevných verzích, a to testované fialové, žluté, šedé a černé. Exkluzivně na e-shopu výrobce lze pak pořídit i zelenou, modrou a oranžovou verzi. Díky pastelovým barvám a matnému sklu na zádech typu Corning Gorilla Glass Victus 2 (stejně jako matným hliníkovým rámečkům) se navíc není potřeba obávat o to, že by na některé z verzí ulpívaly, respektive byly výrazně viditelné otisky. Pokud však chcete být zcela bez obav a zároveň zvýšit bezpečnost svého telefonu, můžete si pořídit ochranné pouzdro. Jedno takové přímo od Samsungu jsem během testování používal a byl jsem s ním spokojen, stejně jako s umístěním fyzických tlačítek, která lze snadno nahmatat, či s novým designem výdechů reproduktorů v podobě podlouhlých otvorů.

Design je povedený, přesto výrobce mohl přijít s výraznější designovou změnou.

Ačkoliv mám z konstrukce a zpracování Galaxy S24 obecně kladný pocit, musím s ohledem na používání Galaxy S24 Ultra uznat, že bych ocenil již nějakou výraznější změnu. Osobně by mi přišlo zajímavé, kdyby byl například i kompaktní Galaxy S24 stejně hranatý jako Ultra nebo výrobce zkrátka přišel s nějakou výraznější designovou inovací. Podobně jako Apple, i Samsung v tomto ohledu hraje na jistotu, což mu nelze mít za zlé, ale nějakou změnu bych přeci jen uvítal a doufám, že se dočkám alespoň u Galaxy S25.

Líbilo se nám povedený design a kompaktní rozměry

slot pro dvě nanoSIM + eSIM

zvýšená odolnost dle IP68

příjemně se drží i po delší dobu

povedená haptická odezva

Nelíbilo se nám navzdory výhodám použitého designu bych ocenil výraznější designovou změnu

Displej: mírně větší, o dost jasnější

Obrazovka Galaxy S24 je mezigeneračně o 0,1" větší díky tenčím rámečkům, osobně se však domnívám, že jsme zde svědky zaokrouhlování (což je v této oblasti naprosto standardní) a možná, že se z předešlých 6,14" uhlopříčka zvětšila jen na 6,16", čímž už má novinka oficiálně 6,2". Obrazovka má každopádně skutečně tenké rámečky a mezigeneračně menší by měl být i průstřel pro selfie kamerku (což se pochopitelně rovněž mohlo podílet na papírově větší obrazovce), avšak Galaxy S24 a Galaxy S23 jsem vedle sebe neměl, abych mohl výše zmíněné detailně změřit.

Jedna z podle mě nejlepších inovací u Galaxy S24 Ultra se však do Galaxy S24 nedostala, čímž mám na mysli nasazení nového typu ochranného skla Corning Gorilla Armor, které je 4× odolnější vůči prasknutí i škrábancům, ale hlavně eliminuje 75 % odlesků, což se mu skutečně daří. Samsung Galaxy S24 se namísto toho musí spokojit se sklem Corning Gorilla Glass Victus 2, které je rovněž povedené, ale na Armor se zkrátka nechytá a odlesky jsou u něj dost viditelné. Důvodem má být přitom podle všeho o dost vyšší cena skla Armor.

Navzdory loňskému typu skla alespoň Samsung investoval do nového zobrazovacího panelu, který je typu LTPO, má mít schopnost měnit frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz a nabídnout výrazně vyšší maximální jas 2 600 nitů. Čitelnost je tak naprosto bezproblémová, ačkoliv po souběžném testování s Galaxy S24 Ultra vnímám, jak propastný rozdíl představuje právě implementace skla Armor (pochopitelně ve prospěch Ultry). U kompaktního Galaxy S24, který je o dost levnější než Ultra, si pak ani nebudu stěžovat na ponechání předešlé (dalo by se říct původní) generace ultrazvukové čtečky otisků prstů od Qualcommu, která funguje velmi rychle a spolehlivě a poradí si třeba i s vlhkými či mokrými prsty. Stejně tak působil příkladně automatický jas a také je podporován HDR obsah. Dolby Vision však schází (a to i u S24 Ultra), což by mohlo někoho zamrzet. Zobrazovací panely podle informací, které zazněly v našem speciálním mobilecastu, Dolby Vision „hardwarově“ zvládají, ale Samsung nezainvestoval do certifikačního poplatku.

Líbilo se nám krásný AMOLED panel

mezigeneračně vyšší jas

spolehlivá ultrazvuková čtečka otisků prstů

Zvuk: příkladné stereo

Samsung Galaxy S24 je podobně jako Ultra usazen dvojicí vysoce kvalitních hlasitých reproduktorů, které nemají problém v případě potřeby zastoupit i menší přenosný reproduktor. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou telefonních hovorů, v oblasti zvuku tak není nic, co by bylo možné Galaxy S24 vytknout.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: Exynos se vrací na scénu

Galaxy S24 letos pohání 4nm čipset Exynos 2400 for Galaxy. Označení „for Galaxy“ přitom odkazuje na to, že byl tento čipset upraven právě pro Galaxy S24 a Galaxy S24+. I kdyby se tak v budoucnu objevil v dalších telefonech (klidně i jiných značek), nebude se jednat o identickou čipovou sadu. Tak trochu kontroverzní krok do řady Galaxy S alespoň částečně vrátit čipsety Exynos sice mnozí, jež mají v paměti některé předešlé čipsety Exynosy, neocení, ale o žádnou „katastrofu“ se rozhodně nejedná.

V tomto ohledu se můžeme podívat na malé srovnání s Galaxy S24 Ultra, která má ale rovněž výhodu už jen v tom, že má díky své velikosti mnohem lepší možnosti z hlediska distribuce tepla. V oblasti single-core a multi-core v aplikaci Geekbench 6 Galaxy S24 mírně zaostává za S24 Ultra, v testu GPU (v rámci stejné aplikace) je pak výkon Exynosu mírně vyšší oproti Snapdragonu. Lepší představu o tom, jak Exynos 2400 for Galaxy je/není výkonný, může nabídnout test Wild Life Stress Test z aplikace 3DMark. Tento benchmark má za cíl otestovat chování telefonu/čipsetu pod vysokou zátěží a má několik kol. Galaxy S24 Ultra má v tomto ohledu zhruba o třetinu lepší výsledky v počtu nasbíraných bodů (best loop score a lowest loop score) a také se mu podařilo dosáhnout vyšší snímkovací frekvence. V tomto testu je tedy Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy vítězem, ovšem verdikt nad použitými čipsety podle mého názoru budeme moci vynést až s „finálním“ softwarem. Celá řada Galaxy S24 má brzy obdržet poměrně zásadní aktualizaci, na výkon a energetickou efektivitu se tak v budoucnu ještě zkusím zaměřit.

Samsung Galaxy S24

Pro každodenní používání má Galaxy S24 výkonu více než dost, nezahřívá se a během používání jsem se nikdy nesetkal s tím, že by se telefon „zadýchal“. V budoucnu bych rád porovnal výdrž, resp. energetickou efektivitu s Galaxy S23, jelikož se mi zdá, že přinejmenším v klidovém režimu si Exynos bere o něco víc než Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, možná se však jedná pouze o můj dojem.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Podobně jako v oblasti designu se pak Samsung „opičil“ po Applu i v oblasti základní velikosti úložiště, jež činí pouhých 128 GB. S tímto úložištěm navíc nebudete mít nejnovější/nejrychlejší UFS 4.0, to se totiž používá až s 256GB čipy. Na rozdíl od Applu je však čtvrt terabajtu maximum, které si můžete u Galaxy S24 pořídit, což je podle mě rozhodně škoda a ti, kteří chtějí kompaktní telefon jsou v tomto ohledu zkrátka diskriminování. Například Galaxy S24+ si totiž můžete pořídit i s 512GB úložištěm, tak proč to není možné u Galaxy S24? Nejmenší zástupce nové vlajkové řady má rovněž drobnou nevýhodu v tom, že má vždy pouze 8 GB RAM, což je nyní v pořádku, ale za 7 let by to již mohlo být omezující.

Líbilo se nám dostačující výkon

Nelíbilo se nám pouze dvě velikosti úložiště, přičemž nejvyšší je „jen“ 256GB

Výdrž baterie: zase o trochu větší

Galaxy S24 je osazen mezigeneračně o 100 mAh větší baterií, díky čemuž se může pochlubit rovnou 4 000 mAh. Na dané rozměry se jedná o slušnou kapacitu, ačkoliv by někdo mohl namítnout, že rovněž kompaktní Pixel 8, který je jen mírně vyšší a o něco tlustší, má o celých 575 mAh víc. Výdrž je pak za všech podmínek zaručeně jednodenní, zpravidla jsem se dostával na 1,5 dne, ale ani 2 dny by nebyly nereálné. Přesto se domnívám, že Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy u Galaxy S23 na tom byl z hlediska výdrže o trochu lépe.

Podobně jako u Galaxy S24 Ultra mám pak i zde menší kritiku k absenci nového nabíjecího standardu Qi2. Ten sice nenavýší současný maximální nabíjecí výkon 15 W, kterým tento model disponuje, ale vychází z MagSafe, což znamená, že využívá magnetického kroužku. Pomocí něj je pak možné telefon „přicvaknout“ k nabíječce, držáku v autě nebo na něj naopak nasadit různé magnetické příslušenství. Vzhledem k předpokládané životnost takovéhoto smartphonu je tedy rozhodně škoda, že Qi2 nepodporuje. Implementaci Qi2 by navíc u Galaxy S24 (alespoň teoreticky) neměl bránit S Pen, ačkoliv lze pochopit, že S24 a S24+ nemohou mít něco, co nemá dražší a jinak lepší Ultra. Co Galaxy S24 neschází, to je reverzní bezdrátové nabíjení o výkonu 4,5 W. Co se týče rychlosti drátového nabíjení, jež je stále limitováno jen na 25 W, počítejte zhruba s hodinou času. Nabití tak trvá stejně dlouho jako u Galaxy S24 Ultra, přesto si zaslouží Samsung rýpnutí za to, že do Galaxy S24 nedostal alespoň 45W nabíjení, které by mohlo nabíjecí čas zkrátit.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

podpora bezdrátového nabíjení

o 100 mAh větší baterie

Nelíbilo se nám potěšila by podpora standardu Qi2

stále max. 25W nabíjení

Konektivita: vše potřebné k vašim službám

Samsung Galaxy S24 podporuje Bluetooth 5.3, NFC, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, Galileo a QZSS i Wi-Fi 6E. Co mu naopak schází, je čip UWB, který zůstává vyhrazen modelům Ultra a „Plus“.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Nelíbilo se nám avšak stále bez UWB

Fotoaparát: vše při starém

Na rozdíl od Galaxy S24 Ultra si Galaxy S24 na zadní straně zachoval absolutně stejnou fotovýbavu, kterou u kompaktního modelu řady Galaxy S vidíme již třetím rokem. Přitom existuje minimálně jedna oblast, kde mohlo (a mělo) dojít ke zlepšení.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× Teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 13 mm (120 stupňů) 69 mm 26 mm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevné ostření PDAF Dual Pixel PDAF

Onou oblastí narážím na ultraširokoúhlý objektiv, který bohužel stále nedisponuje automatickým ostřením, a to navzdory tomu, že AF vídáme běžně už i u telefonů v cenové relaci pod 10 tisíc korun. I v tomto ohledu se bohužel Samsung (zřejmě) inspiroval u Applu, který u základních modelů rovněž nenabízí AF u ultraširokoúhlých objektivů. Automaticky tak můžete zapomenout na makro snímky, které by teoreticky mohl zvládat teleobjektiv (podobně jako to umí teleobjektiv u Viva X100 Pro), ostřící vzdálenost je pak příliš dlouhá na to, aby se pěkné makro dalo zachytit.

Jedinou „novinkou“ má být letos jiná selfie kamerka, jejíž hlavní předností má být schopnost zmenšit „průstřel“ v displeji, což je podle mě trochu málo. Fotoaparáty jsou sice stále relativně schopné a lze s nimi zachytit pěkné snímky, ale po tolika letech už zkrátka příliš ničím neohromí a zasloužily by si nějakou tu zásadnější inovaci. Hlavní předností Galaxy S24 je tak zřejmě přítomnost teleobjektivu, který u takto kompaktních smartphonů často schází. Během focení jsem si občas všiml mírně rozlišného barevného podání napříč fotoaparáty a ve zhoršených podmínkách pak celkem slabého výkonu ultraširokoúhlého objektivu, který zanechává v rozích výrazné deformace a schází zde jakékoliv detaily. Poměrně málo detailů a efekt slévání ploch můžete přitom spatřit i při detailním prohlížení některých denních snímků, nicméně je potřeba uznat, že na displeji telefonů snímky vypadají velmi líbivě.

Denní snímky

Interiér

Noční snímky

Hodnocení kvality snímků navíc není tak docela fér, neboť mají telefony Galaxy S24 obdržet velký update, jenž by měl schopnosti fotoaparátu vylepšit. Chvalitebná je každopádně podpora 4K 60 FPS videa u čelní kamerky a pro „fajnšmekry“ možná i schopnost natáčet v 8K s 30 FPS. Celkově je Galaxy S24 s ohledem na cenu a rozměry schopný fotomobil už jen díky přítomnosti teleobjektivu, přesto bych očekával alespoň onu drobnou inovaci v podobě AF u ultraširokoúhlého objektivu.

Samsung Galaxy S24 8K 30 FPS

Samsung Galaxy S24 4K 60 FPS

Samsung Galaxy S24 4K 60 FPS noc

Líbilo se nám přítomnost 3× teleobjektivu, která není u kompaktních smartphonů standardem

schopnost 4K 60 FPS záznamu selfie kamerkou

Nelíbilo se nám telefon neumí fotit makro snímky

tři roky stará fotovýbava (na zadní straně)

Software: dlouhá podpora a Galaxy AI

Samsung Galaxy S24 spoléhá na nadstavbu OneUI, moderní Android 14 a sedmiletou softwarovou podporou, což znamená, že obdrží minimálně Android 21 i 7 let bezpečnostních záplat. Ačkoliv jsem telefon testoval nějakou dobu před uvedením na trh, nesetkal jsem se s žádnými softwarovými nedostatky. Velkou novinkou je pak i Galaxy AI, jež však není exkluzivní čistě pro řadu Galaxy S24, neboť dorazí i na další telefony, a proto jsem jí věnoval samostatný obsáhlý článek, který rozhodně stojí za přečtení. Pokud byste tak uvažovali o Galaxy S24 (jakožto kompaktním telefonu) čistě kvůli Galaxy AI, můžete si s klidným svědomím pořídit i Galaxy S23. Součástí schopností novinky je pochopitelně rovněž režim DeX, který může do jisté míry nahradit klasický desktop.

Líbilo se nám délka podpory

Galaxy AI + DeX

Zhodnocení

Samsung Galaxy S24 přináší kromě mírně větší baterie a vylepšeného displeje s výrazně vyšším jasem také nový čipset Exynos 2400 for Galaxy, to je ale z novinek zároveň vše, co lze zmínit. Garantovaná délka sedmileté softwarové podpory je rozhodně chvalitebná a přívětivá zůstává i cena (mezigeneračně dokonce nižší), otázkou však je, zda to na novou generaci přeci jen stačí. Samsung Galaxy S24 by bylo téměř možné označit jako „Samsung Galaxy S23S“ či podobně, protože je novinek skutečně poskrovnu. Osobně tak nevidím důvod k upgradu, pokud máte loňskou či předloňskou generaci kompaktního Galaxy S a v segmentu kompaktních vlajek je minimálně jeden konkurent, který je podle mého názoru lepší volbou než Galaxy S24.

Konkurence

Zmíněným konkurentem, který bych si osobně pořídil raději než Galaxy S24, je Google Pixel 8. Tento smartphone má podle mého názoru nápaditější design a je zhruba o 5 tisíc korun levnější, přesto nabídne stejně dlouhou softwarovou podporu (7 let), výkonný čipset či kvalitní displej. Zatímco maximální velikost úložiště je stejná (256 GB), Galaxy S24 rozhodně boduje ultrazvukovou čtečkou otisků prstů i přítomným teleobjektivem, Pixel 8 naopak může nabídnout lepší hlavní snímač i ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením, ale také o necelých 600 mAh větší baterii.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8 256 GB Rozměry 150,4 × 71 × 8,9 mm , 187 g Displej OLED, 6,2" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 575 mAh , doba nabíjení: 1:10 hodin

Vcelku logickou alternativou Galaxy S24 je pak loňský model Galaxy S23, který je (vycházíme-li ze základní ceny) zhruba o 3 tisíce korun levnější než Galaxy S24. Obvykle se uvádění loňského modelu jakožto konkurence snažím vyhýbat, s ohledem na minimum inovací u Galaxy S24 si však nemohu pomoci. Pokud se spokojíte s nižším maximálním jasem obrazovky a kratší garantovanou softwarovou podporou, sáhl bych klidně po tomto modelu a ušetřené peníze investoval jinam.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 256+8 GB Rozměry 146,3 × 70,9 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 900 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz