Prahnete po novém smartphonu Xiaomi z takřka vlajkové série? Potom by vás mohla zaujmout novinka Xiaomi 14T, která láká kromě příznivé ceny také na velké úložiště, výkonný čipset Dimensity či obrazovku s rámečky tenkými jako u vlajkových lodí. Má tento model i nějaké nevýhody, nebo se jedná o jasné doporučení ke koupi?

Nová řada Xiaomi 14T přináší kromě modelu s přídomkem Pro také „základní“ verzi, která však nabídne v mnoha aspektech srovnatelné či dokonce identické parametry. S pořízením Xiaomi 14T se pak pojí také přívětivější cena, kterou lze s využitím různých bonusů dostat na úroveň okolo 10 tisíc korun. Jak se novinka osvědčila v testu?

Obsah balení: pouzdro ano, adaptér ne

Jelikož je balení nového Xiaomi 14T identické s dříve popisovaným balením Xiaomi 14T Pro, budu aplikovat stejnou kritiku i chválu. Plusový bod si výrobce zaslouží za praktické silikonové pouzdro, minusový naopak za přítomnost méně praktického kabelu USB-C/USB-A, ale především za zbytečně „nafouklou“ krabičku, která by mohla být vzhledem k chybějícímu adaptéru násobně menší. Environmentální důvody tak dostávají na frak a doufám, že se Xiaomi nejpozději u příští řady poučí a nasadí kabel USB-C/USB-C i náležitě kompaktní balení.

Líbilo se nám silikonové pouzdro

Nelíbilo se nám starší kabel USB-A/USB-C

nesmyslně velké balení navzdory chybějícímu adaptéru

Konstrukční zpracování: generický design, ale špičková odolnost

Xiaomi 14T je stejně jako dříve testované Xiaomi 14T Pro po designové stránce bohužel nepříliš zajímavou „plackou“, která podle mého názoru působí velmi konzervativně až nudně a na trhu najdeme celou řadu designově povedenějších alternativ. Vzhled však není všechno, navíc by mohlo Xiaomi 14T teoreticky oslovit velmi konzervativní uživatele. Ostatně pravdou také je, že většina z nás nosí telefon v pouzdru a poté na designu záleží ještě o chlup méně.

Oproti Xiaomi 14T Pro je 14T každopádně tenčí, a to třeba i díky plochým zádům. Zároveň je i téměř o 20 gramů lehčí (hmotnost činí 193 gramů), avšak relativně ostré rohy, které mohou při delším držení telefonu začít tlačit do dlaně, zůstávají. Identická je naštěstí i ochrana IP68, kdy výrobce testuje voděodolnost po dobu 30 minutu v hloubce 2 metrů. Naopak záda jsou tentokrát pouze plastová, což je logicky činí náchylnějšími k poškrábání. Chválím však alespoň za matnou povrchovou úpravu zad i rámečků, které jsou rovněž plastové. Ačkoliv plastová záda či rámečky vyloženě neurází, sluší se zmínit, že mnohá konkurence nabídne v této ceně kombinaci skla a hliníku. Xiaomi 14T tedy nejenže není příliš nápadité vzhledem, ale ani nevynikne prémiovostí materiálů. Podobně jako u Xiaomi 14T Pro, i zde lze v tomto ohledu vypíchnout snad jen vypínací tlačítko, které má jemné vroubkování, to je však zároveň také jediná designová zajímavost u testovaného modrého provedení. Xiaomi však nabízí také zelenou verzi Lemon Green, která má záda z veganské kůže.

Příliš neoslní bohužel ani haptická odezva, která je přinejlepším průměrná, radost by vám však mohl udělat slot pro dvě nanoSIM na spodní straně.

Líbilo se nám matná záda i rámečky

kompletní ochrana IP68

slot pro dvě nanoSIM

pěkně zpracované vypínací tlačítko

Nelíbilo se nám plastová záda i boky telefonu

haptická odezva

celkově nudný design

Displej: prostě pecka

Zatímco v oblasti designu najdeme mezi Xiaomi 14T Pro a Xiaomi 14T rozdíly, v oblasti displeje jsou naprosto identické a dle mých zkušeností skutečně fungují stejně, včetně čtečky. Největším překvapením pro mě byly velmi tenké rámečky, které vídáme u vlajkových telefonů. Rámečky jsou navíc nejen tenké, ale také pěkně symetrické po všech stranách. S 6,67", HDR10+ i Dolby Vision a maximální obnovovací frekvencí až 144 Hz je pak tento AMOLED panel velmi povedený. Výrobce se navíc zaměřil také na nasazení 2 880Hz PWM stmívání, což potěší citlivější jedince, které by jinak mohlo rušit blikání. Pokročilejší PWM stmívání nicméně ve výsledku ocení všichni, neboť, ať už jej vnímáte, či nikoliv, způsobuje únavu zraku.

Stěžovat si nemohu ani na jas, v maximu se jedná (na velmi omezeném prostoru po velmi krátkou dobu) až o 4 000 nitů, v praxi tedy takových hodnot dosahovat nebudete, ale ani tak jsem nikdy nestrádal a vždy si užíval perfektní čitelnost. Spokojen jsem byl i s minimálním jasem, který není rušivý. Za formu biometrického rozpoznávání uživatele si pak Xiaomi zvolilo optickou čtečku otisků prstů. Mohla by sice být výše, ale jinak si nelze absolutně na nic stěžovat. Uživatelé si také mohou změnit animaci odemknutí nebo snížit jas „prosvícení“ senzoru čtečky při horších světelných podmínkách, což může odemykání zpomalit, ale zase být méně rušivé například v zatemněné místnosti. Alternativou je pak rozpoznávání obličeje, avšak pouze 2D.

Použitý zobrazovací panel není typu LTPO, což je vcelku běžné, na druhou stranu je vhodné poukázat na to, že takový Nothing Phone (2) jej za podobnou cenu nabídne. Na rozdíl od Xiaomi 14T Pro pak víme, že u tohoto modelu bylo nasazeno sklo Gorilla Glass 5, přesto jej výrobce doplnil ještě o ochrannou fólii.

Líbilo se nám kvalitní 144Hz OLED panel

podpora Dolby Vision i HDR10

extrémně tenké rámečky

spolehlivá čtečka otisků

Zvuk: mohlo to být lepší

Xiaomi 14T využívá stejné stereo reproduktory jako Xiaomi 14T Pro. Počítat tedy můžete se stereo zvukem i relativně vysokou maximální hlasitostí, samotná kvalita však již trochu pokulhává. Zejména schází basová složka a při maximální hlasitosti mohou být vyšší frekvence již nepříjemné k poslechu. Situaci se bohužel nedaří zachránit ani Dolby Atmos.

Nelíbilo se nám zvukový projev za očekáváním

Výkon hardwaru: více než dostačující?

Xiaomi 14T využívá 4nm čipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra, který nabídne špičkový výkon pro běžné používání, ale i hraní náročných her. V rámci syntetických testů telefon dosáhl skvělých výsledků v benchmarcích Geekbench 6 i 3DMark, viz přiložené screenshoty, ačkoliv si zároveň můžete prohlédnout, že Xiaomi 14T Pro nabídne ještě výrazně větší porci výkonu. U Xiaomi 14T mohu pochválit rovněž absenci výraznějšího zahřívání. Xiaomi se navíc rozhodlo nabízet dvě paměťová provedení s úložištěm o velikosti 256/512 GB typu UFS 4.0, což lze jen chválit. Také k nasazení 12 GB RAM LPDDR5X nelze nic vytknout a po výkonové stránce novinka odvádí skvělou práci.

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Líbilo se nám špičkový výkon

velké úložiště i RAM

Výdrž baterie: bezproblémová?

Podobně jako Xiaomi 14T Pro, také Xiaomi14T má 5 000mAh baterii, avšak „jen“ s podporou 67W drátového nabíjení a bez bezdrátové alternativy. Kompletní nabití dostatečně výkonným adaptérem trvá necelou hodinu a 67W nabíjení není potřeba nejprve „odemknout“ v nastavení. Absence bezdrátového nabíjení však již vzhledem k ceně zamrzí, i když by zřejmě znamenala o něco větší tloušťku telefonu. Novinka zvládne přibližně 1,5 dne používání na plné nabití, to je víceméně průměrná hodnota, která vzhledem k relativně rychlému nabíjení postačí.

Líbilo se nám relativně rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám schází bezdrátové nabíjení

Konektivita: se vším všudy

Xiaomi 14T se může pochlubit podporou 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, eSIM, NFC a také navigačními službami GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Zajímavostí je rovněž infraport vhodný například k ovládání klimatizace či televizoru.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: ostudu neudělá

Xiaomi 14T má na zádech hlavní snímač, ultraširokoúhlý objektiv a dvojnásobný teleobjektiv, který slouží především k pořizování portrétních záběrů. Na podrobné parametry se můžete podívat v přiložené tabulce.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 2násobný teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 13 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/1.9 f/2.0 Velikost snímače 1/1,56" 1/3" 1/2,76" 1/3,44" Velikost pixelů 1 µm 1,12 µm 0,64 µm 0,64 µm Ohnisková vzdálenost 23 mm 15 mm 50 mm 25 mm Stabilizace optická bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Ostření PDAF pevné PDAF pevné

Na rozdíl například od displeje se fotovýbava oproti verzi Pro částečně liší, čehož si lze snadno všimnout u hlavního snímače a teleobjektivu. Výsledné fotografie rovněž nesou podpis společnosti Leica, jejíž dva režimy (Authentic a Vibrant) jsou ve fotoaplikaci dostupné, stejně jako několik regulérních filtrů.

Vzhledem k ceně celkově hodnotím fotovýbavu jako průměrnou, kvalita snímků je sice na slušné úrovni, ať už co se týká barevnosti či detailů, ale zároveň ani neoslní. Xiaomi 14T občas potrápí nastavení expozice a při mírně náročnějších světelných podmínkách se mi při focení telefonem drženým v jedné ruce stalo, že byl výsledkem mírně rozmazaný snímek. Kladně naopak hodnotím portrétní záběry, které vypadají slušně a telefon zpravidla umí správně oddělit pozadí od foceného objektivu (například vám „neuřeže“ uši), stejně tak nabídne solidní kvalitu selfie kamera. Maximem při natáčení videa je pak 4K s 60 FPS.

Xiaomi 14T 4K 30 FPS

Líbilo se nám pěkné portrétní záběry

teleobjektiv

Nelíbilo se nám konkurence nabídne i lepší fotovýbavu

Software: HyperOS s AI

Kromě Androidu 14 najdeme v telefonu rovněž nadstavbu HyperOS s několika vychytávkami umělé inteligence. Jedná se například o možnost přepisu mluvené řeči (a to v českém či slovenském jazyce), korekci gramatiky, sumírování, překlad apod. V telefonu je rovněž asistent Gemini, jehož je možné vyvolat dlouhým stiskem vypínacího tlačítka. Během psaní této recenze disponoval model 14T bezpečnostními záplatami pro září a výrobce garantuje podporu v oblasti aktualizací OS i záplat minimálně do září 2029. S nákupem mobilu Xiaomi je rovněž nutné počítat s balastem v podobě aplikací typu Facebook, Booking.com a dalších, které lze však vcelku snadno odinstalovat.

Líbilo se nám funkce umělé inteligence v češtině

relativně dlouhá softwarová podpora

Nelíbilo se nám zbytečný balast v systému

Zhodnocení

Xiaomi 14T je ve výsledku povedenou „odlehčenou“ verzí verze Pro, když nabídne identický displej, kapacitu baterie či odolnost. Zájemce by kromě fádního vzhledu naopak mohla odradit absence bezdrátového nabíjení, méně kvalitní reproduktory či pouze průměrná fotovýbava. Podobně jako u Xiaomi 14T Pro, i zde však hrají zásadní roli nejrůznější bonusy, s nimiž můžete oficiální cenu startující na 15 tisících Kč velmi jednoduše dostat na 10 tisíc Kč, kdy je koupě Xiaomi 14T logicky mnohem zajímavější.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz