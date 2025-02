Sbohem, Duo! Soví maskot Duolinga je mrtev, ale pořád může být váš i s rakví

Fotografie: Duolingo

Aplikace Duolingo pro výuku cizích jazyků se stala v průběhu let jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak se učit nové jazyky. Velkou měrou se na tom podílí velmi dobře promyšlené gamifikační prvky a také schopnost motivovat uživatele investovat do Duolinga peníze, díky čemuž se po dlouhé době stalo Duolingo profitabilní. Hlavním maskotem této edukativní platformy je pak sova Duo, kterou nyní nechala společnost tragicky zahynout.

Na stránkách společnosti Duolingo (store.duolingo.com) tak nyní najdeme plyšovou sovu uloženou (či spíše zabalenou) v rakvi, která je podle přiloženého textu po omezenou dobu zdarma, a to až do doby, kdy nedojdou zásoby, přičemž už žádné další plyšové sovy podle všeho nebudou, protože je Duo zkrátka... mrtvá. Samotná sova pak zájemce vyjde na 726 Kč plus další poplatky za poštovné atd. Zajímavou kampaň postavenou na smrti hlavního maskota doprovází také teatrální video, které vyzdvihuje výhodnost nákupu tohoto plyšáka.

Na sociální síti Instagram pak Duolingo zveřejnilo parte, kde uvádí:

„S těžkým srdcem vám oznamujeme, že Duo, dříve známá jako Sova z Duolinga, je mrtvá. Úřady v současné době vyšetřují příčinu její smrti a plně s nimi spolupracujeme. Upřímně, pravděpodobně zemřela čekáním, až si uděláte další lekci, ale co my víme. Uvědomujeme si, že měla mnoho nepřátel, ale laskavě vás žádáme, abyste se zdrželi sdílení důvodů, proč ji nenávidíte. Pokud máte nutkání sdílet, uveďte prosím i číslo své kreditní karty, abychom vás mohli automaticky přihlásit k odběru Duolingo Max na její památku. Ceníme si vašeho respektování soukromí Dua Lipy v této době.“

Zmíněná britská zpěvačka Dua Lipa pak v minulosti vystupovala s maskotem Duolinga ve videu. Zřejmě pro získání co nejvyšší pozornosti marketéři ze společnosti Duolingo zveřejnili také krátký videoklip, kde se dozvíme příčinu úmrtí Dua, kterého podle všeho srazil Cybertruck.