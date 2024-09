Motorola Edge 50 Neo spadá do cenově dostupnějších pater, přesto dokáže nabídnout takřka vše. Mám zde tak líbivý a malý mobil, který výbavou uspokojí i náročnější. Že by se Motorole povedlo dodat ideální zařízení?

Na českém trhu najdete opravdu spoustu mobilů s logem Motorola, nově také model Edge 50 Neo. Jde o vcelku malý telefon s nebývale komplexní výbavou, nechybí třeba zvýšená odolnost či bezdrátové nabíjení. Přesto je stojí jen cca12,5 tisíc korun. Je někde zakopaný pes?

Technické parametry Motorola Edge 50 Neo Kompletní specifikace Konstrukce 154,1 × 71,2 × 8,1 mm , 171 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 / MIL-810G Displej POLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 7300-Energy , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 310 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2024, 12 599 Kč

Obsah balení: přírodě vstříc

Ve spíše menším prodejním balení, které je z části vyrobeno z recyklovaných materiálů, se kromě samotného telefonu ukrývá ještě propojovací USB-C kabel a příjemným překvapením je ochranné pouzdro, opět vyrobené z recyklovaných materiálů. Nic dalšího už nečekejte, chybí tak bohužel nabíjecí adaptér.

Líbilo se nám praktické ochranné pouzdro

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: ergonomická královna

O svou pozornost si telefon říká okamžitě, když jej vybalíte. Námi testovaná červená varianta září a spolehlivě zažene myšlenky na nudnou šeď. Motorola si se vzhledem skutečně vyhrála. Kombinuje matnější odstíny s metalickými a celá zadní strana je z příjemně měkčené veganské kůže. Díky plastovým bokům je telefon příjemně lehký, uznejte sami, 171 gramů se dnes už tolik nevidí.

Když k hmotnosti připočtete na dnešní dobu menší rozměry, padne telefon příjemně do ruky. Dlouho jsem v ruce neměl tak ergonomicky zdařilý mobil. Zaujmout mohou i poměrně titěrná boční tlačítka, přesto se dobře tisknou. Celkový dojem nepatrně kazí jen nevzhledně umístěné kódové označení modelu kolem reproduktoru.

Ačkoliv se to nezdá, telefon plní certifikaci IP68, tudíž ho nerozhází voda ani prach. Navrch je plněn i vojenský standard MIL-STD 810H, Motorola by tak měla lépe zvládat pády či extrémní teploty. Svou ruku k dílu můžete přiložit i vy, v balení totiž najdete vcelku pěkné a s telefonem barevně sladěné pouzdro. Drží pěkně a nijak výrazně mobil nezvětšuje. Je však hodně pevné a rozhodně mu nesvědčí případné časté sundávání a opětovné nasazování.

Líbilo se nám velmi povedený design (zejména červená verze)

skvělá ergonomie

odolnost dle IP68

vhodně zvolená zadní strana z veganské kůže

Displej: působivý POLED

Do menšího těla se vměstnal 6,4" POLED displej s malými rámečky, jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Má krásně syté barvy, je čitelný kdekoliv, jas až 3 000 nitů je zárukou. Spolehnout se můžete i na graficky zdařilý Always-On. Ochrana zobrazovače je pak svěřena do rukou sklíčka Gorilla Glass 3. Celkově tak displej patří mezi to nejlepší ve vyšší střední třídě.

Přímo do displeje je navíc integrována čtečka otisků prstů optického typu. Senzor je spíše níže, ale dobře jej nahmatáte. Je důležité prst přiložit alespoň na půl vteřiny, jinak většinou nedojde k rozpoznání. Jakmile se s ní však sžijete, funguje už spolehlivě.

Líbilo se nám kvalitní POLED zobrazovací panel

působivé podání barev

skvělá čitelnost

Zvuk: solidní stereo

Kvalitní displej vybízí ke konzumaci videí, zvukově si telefon nevede vůbec špatně, má hned dva reproduktory. Jen 3,5mm jack už byste hledali marně, dnes je přeci jen pohodlnější volit bezdrátová sluchátka.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Výkon hardwaru: hlavní je prostor

Pod kapotu Motorola nastěhovala procesor Dimenisty 7300 od MediaTeku, který má dostatečný výkon. V našem případě je podpořen velkorysou 12GB RAM a 512GB úložištěm, ze které je po prvním zapnutí 481 GB k dispozici pro vaše data. Je to více než dost, až možná zapomenete, že mobil nepodporuje paměťovky.

Benchmarky

Líbilo se nám dostačující výkon

obří úložiště

Výdrž baterie: opět komplexně vybavena

Do menšího těla se vešla přeci jen skromnější baterie s kapacitou 4 300 mAh. Výdrž ale není vůbec špatná. Jeden celý den nebyl problémem. Podporováno je však 68W drátové nabíjení, pomocí kterého se telefon dobije za přibližně 50 minut. Adaptér si však musíte dokoupit, v balení není. Příjemným zjištěním naopak je, že mobil zvládá bezdrátové nabíjení o výkonu 15 W.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

rychlé drátové nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení

Konektivita: vše potřebné

Po stránce konektivity je k dispozici Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, QZSS či evropské Galileo. Standardem je samozřejmě také 5G i Dual SIM (nanoSIM + eSIM). Nic důležitého tak neschází, což platí i pro NFC, tedy podporu bezkontaktních plateb.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: tři králové s výhradami

Záda mobilu jsou domovem lehce nenápadného modulu s fotoaparáty. Jsou zde tři a naštěstí všechny mají smysl.

Hlavní snímač s 50 megapixely má optickou stabilizaci obrazu a podává na vyšší střední třídu výborné výkony ve všech světelných podmínkách, i v noci dokáže vytvořit pěkný snímek. Ultraširokoúhlý objektiv s 13 megapixely má záběr 120° a ačkoliv má vysoké rozlišení, snímky trpí šumem, zejména pak v interiérech. Venku je však schopný. Navíc má automatické ostření a lze jej využít i pro makro snímky.

Posledním na řadě je 10megapixelový teleobjektiv s trojnásobným bezztrátovým zoomem. Jde rozhodně o příjemný bonus, který v této kategorii není obvyklý. Kvalita snímků je slušná, jen podání barev neodpovídá zcela realitě.

Nezapomněli jsme ani na selfie kamerku s 32 megapixely, která produkuje slušné snímky a navrch umí i 4K video.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa je sice umožněn až ve 4K rozlišení, avšak počítejte jen s 30 snímky za vteřinu a nemožností přepínat během záznamu mezi objektivy. Kvalita obrazu je příkladná, zvukově to však už taková hitparáda není. Audio je spíše ploché a nevýrazné.

Motorola Edge 50 Neo (testovací video) – 4K, 30 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

trojnásobný teleobjektiv

ultraširokoúhlý objektiv s AF

4K video u selfie kamerky

Nelíbilo se nám teleobjektiv s horším podáním barev

Software: opravdu dlouhá podpora

Chod telefonu je plynulý. Telefon vás rozhodně nebrzdí. Na jisté nepříjemnosti narazíte pouze v aplikaci fotoaparátu, kdy zejména přepínání objektivů působí jako na nějakých 10 let starých mobilech. Jinými slovy je zasekané, ale to třeba vyřeší aktualizace. Ohledně těch je otázkou, jak budou časté. Motorola však přislíbila 5 let velkých aktualizací, což je výborné. V současnosti je v telefonu Android 14 a červencové bezpečností záplaty.

Prostředí působí téměř čistým dojmem, což je dobře. Motorola přidala svou aplikaci Moto, kde jsou kupříkladu užitečná gesta. Oproti tomu došlo i na pár zbytečných aplikací, třeba LinkedIn, avšak lze je odinstalovat.

Líbilo se nám 5letá podpora

vesměs velmi dobrá optimalizace

Nelíbilo se nám zasekané přepínání fotoaparátů

Zhodnocení

Motorola Edge 50 Neo je telefonem, který mě bavilo testovat. Sympatický, designově povedený a malý telefon, to je něco, co na českém trhu jednoduše chybělo. Současně je to zařízení, které není nijak extrémně drahé. Za 12,5 tisíc korun dostanete slušný hardware, zvýšenou odolnost, špičkový displej či i bezdrátové nabíjení. V podstatě nenacházím něco, co bych chtěl vyloženě kritizovat. Ve vyšší střední třídě je tak Edge 50 Neo jasným adeptem ke koupi, konkurenci určitě zatopí.

Konkurence

Velkým konkurentem je Samsung Galaxy S23 FE. Ten nabízí subjektivně o něco kvalitnější fotoaparáty, ale celkově jde o větší zařízení. Vedle Motrooly působí jako hromotluk. Má také menší interní paměť.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 FE 256+8 GB Rozměry 158 × 76,5 × 8,1 mm , 209 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , + ?×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 1:17 hodin

Druhým konkurentem se vrátíme na úvod recenze. Říkali jsme, že Motorola má opravdu spoustu modelů, a to zapříčiňuje, že jen o tisícovku dražší je o něco lépe vybavená Motorola Edge 50 Pro s větším zakřiveným displejem a výkonnějším procesorem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 50 Pro Rozměry 161,2 × 72,4 × 8,2 mm , 186 g Displej POLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 , 1×2,63 GHz + 4×2,4 GHz + 3×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz