Xiaomi 15 je v současnosti jedním z nejzajímavějších smartphonů na trhu, především z hlediska poměru cena/výkon, což výrobce podpořil množstvím různých slevových akcí. Cenou tak může tato vlajka konkurovat teoreticky i telefonům střední třídy, které ve většině aspektech zadupe do země.

Kromě Xiaomi 15 Ultra nabízí čínský výrobce na našem trhu také kompaktní Xiaomi 15, které si v mnoha ohledech nezadá s větším a dražším modelem. Jedná se tedy skutečně o ideální vlajkovou loď pro ty, kteří hledají na dnešní poměry spíše menší zařízení, ale zároveň nechtějí dělat kompromisy?

Obsah balení: s pouzdrem, ale bez adaptéru

Bílé balení ukrývá kromě samotného telefonu také USB-A/USB-C kabel a praktické silikonové pouzdro šedé barvy. Adaptér výrobce již nedodává, což mu nelze vzhledem k aktuálním nařízením a trendům vyčítat. Škoda jen zbytečně velké krabičky, která neodpovídá množství obsahu.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Nelíbilo se nám velikost balení neodpovídá obsahu

Konstrukční zpracování: to se povedlo

Výrobce má v rámci vlajkové řady pro každého něco, přičemž Xiaomi 15 osloví především ty hledající (relativně) kompaktní zařízení s plochým displejem. Rozměry 152,3 × 71,2 × 8,1 mm považuji za ideální, neboť se telefon velmi pohodlně drží, používá a snadno se vměstná i do útlejší kapsy. Počítat lze se špičkovým zpracováním: hodnotnými hliníkovými rámečky, které jsou příjemně ploché, i skleněnými zády, na nichž neulpívají otisky.

Oproti Xiaomi 15 Ultra také potěší nižší hmotnost (189 gramů) a absence obřího fotomodulu na zadní straně. Čtvercový fotomodul u Xiaomi 15 také není nejmenší, ale stále naprosto nesrovnatelný s tím u Xiaomi 15 Ultra. Telefon je odolný dle IP68 vůči prachu i vodě, ačkoliv chybí (poměrně zbytečná) ochrana proti tryskající horké vodě.

Novinka nezklame ani kvalitou haptické odezvy, která je na velmi slušné úrovni, telefon tak vibruje poměrně „rafinovaně“. Z dalších prvků stojí za zmínku ve fotomodulu ukrytý, a tudíž víceméně neviditelný, infraport, designové LED přisvícení v podobě tenké linky vedle fotoaparátů nebo slot pro dvojici nanoSIM karet na spodní straně. Spokojen jsem byl také s umístěním tlačítek na pravém boku, která lze velmi snadno nahmatat. Z barevných variant je pak k dispozici kromě testované a podle mého názoru velmi povedené zelené také černá, bílá a skutečně originální stříbrná s „tekutým“ efektem.

Líbilo se nám relativně kompaktní rozměry

ochrana IP68

kvalitní haptická odezva

praktická úprava zad i rámečků

čtyři barevné varianty

Displej: za jedna s hvězdou

Xiaomi 15 má plochou obrazovku, což osobně preferuji, zejména při zohlednění úhlopříčky 6,36". Rozdílem oproti Xiaomi 15 Ultra je také nasazení pouze první generace skla Xiaomi Shield Glass, které by ale stále mělo zajistit dostatečnou odolnost proti škrábancům či prasknutí. Přímo z výroby je navíc obrazovka osazena ochrannou fólií, která má pěkně zaoblené okraje, takže neřeže do prstů při ovládání telefonu, zejména provádění gest.

Menší úhlopříčka, absence zaoblení a jiný typ skla jsou však víceméně jedinými rozdíly oproti Xiaomi 15 Ultra. Rozlišení je sice pouze Full HD+, je však zcela dostačující a v tomto nastavení funguje ve výchozím stavu také Xiaomi 15 Ultra. Patrné je to i na jemnosti, která je v tomto případě 460 PPI vs. 522 PPI u Xiaomi 15 Ultra s rozlišením 3 200 × 1 440 pixelů. Zároveň se jedná o LTPO AMOLED panel a Xiaomi si (na rozdíl od Samsungu) připlatilo za certifikaci Dolby Vision a také podporuje HDR10+. Maximální jas činí více než dostačujících 3 200 nitů a je dostatečně vysoký pro používání telefonu během slunečného dne s nasazenými slunečními brýlemi. Výtky nelze mít ani k 120Hz obnovovací frekvenci. Některé smartphony v této cenové relaci sice nabídnou ještě vyšší obnovovací frekvenci, avšak rozdíl mezi 120 a 144 Hz je jen těžko postřehnutelný.

Další pochvalu si zaslouží novinka za nasazení ultrazvukové čtečky, která bude skvěle fungovat také s vlhkými či mokrými prsty, případně prokřehlými prsty v chladném počasí. Je prakticky výše, takže je velmi snadné ji nahmatat a palec na ni okamžitě padne.

Líbilo se nám kvalitní displej s vysokým jasem

ultrazvuková čtečka otisku prstů

plochá obrazovka

podpora Dolby Vision

Zvuk: hlasitě i kvalitně

Nechybí dvojice reproduktorů, které umí hrát pěkně nahlas, ale také kvalitně. V nastavení lze pak aktivovat Dolby Atmos, případně režim „Xiaomi zvuk“, pohrát si s ekvalizérem nebo využít efekt Dolby Atmos s názvem Pohlcující zvuk, jenž má za úkol vytvořit prostorový efekt, příliš velký rozdíl jsem však po zapnutí nepozoroval.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: bez výtek

Xiaomi 15 je osazeno vlajkovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, který je zárukou špičkového výkonu (viz benchmarky), avšak ještě důležitější je zmínit, že Xiaomi 15 si vede navzdory menšímu tělu docela dobře také z hlediska zahřívání, což lze nejlépe otestovat na náročném benchmarku Wild Life Extreme Stress Test v aplikaci 3DMark. Po nejnovější aktualizaci nedochází k výraznému zahřívání a i výsledné skóre řadí Xiaomi 15 k výkonnějším smartphonům s tímto čipsetem. Pochvalu si Xiaomi zaslouží rovněž za nabídku 256GB i 512GB úložiště typu UFS 4.0, stejně tak je více než dostačujících 12 GB RAM LPDDR5X.

Líbilo se nám špičkový výkon

dostačující úložiště i RAM

Výdrž baterie: téměř „čínská“ kapacita

Zajímavostí je nasazení 5 240mAh baterie, a to hned ze dvou důvodů. Prvním z nich je, že Xiaomi 15 Ultra má pouze o 170 mAh větší baterii, což je vzhledem k výrazně větším rozměrům relativně zanedbatelný rozdíl. Druhým pak to, že čínská verze Xiaomi 15 má baterii jen o 160 mAh větší. V tomto ohledu se tedy čeští/evropští zákazníci dočkají jen víceméně zanedbatelného ústupku, který nebolí tolik jako v případě Xiaomi 15 Ultra, kde je rozdíl mezi baterií u nás a v Číně výrazných 590 mAh.

Vzhledem k velikosti baterie a displeje je zřejmé, že novinka je na tom s výdrží lépe než Xiaomi 15 Ultra a na plné nabití zvládnete vždy spolehlivě alespoň jeden den, během víkendu není problém se obejít bez nabíjení. Nutno dodat, že před poslední aktualizací jsem si všiml zvýšené energetické spotřeby při pořizování snímků a videí, kdy byla fotoaplikace zodpovědná za relativně velký úbytek kapacity v relativně krátkém čase. Například během dopoledního focení, kdy se ani nejednalo o nepřetržité focení, ale řekněme pořizování pár snímků každých zhruba 10 minut, jsem za cca 4 hodiny zaznamenal úbytek okolo 50 %. To bylo naštěstí s nejnovější aktualizací opraveno.

Strádat nebudete ani v oblasti nabíjení, kde je podporován výkon 90 W drátem a 50 W bezdrátově s proprietární nabíječkou. Díky nasazení standardu PD navíc není potřeba vlastnit proprietární nabíjecí adaptér a plného nabití lze dosáhnout zhruba za tři čtvrtě hodiny. Na 70 % se lze dostat přibližně za 25 minut, což je skvělé. Co naopak zamrzí, to je absence standardu Qi2 (samozřejmě s magnetickým profilem), což je však neduh velké většiny moderních (vlajkových) smartphonů.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

výkonné drátové i bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám schází podpora Qi2 (s magnetickým profilem)

Konektivita: je libo Bluetooth 6.0?

V oblasti konektivity Xioami 15 nezklame a k dispozici jsou veškeré navigační služby viz GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC či BDS, ale také neschází Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, infraport či NFC. Dostalo se i na eSIM. UWB schází, avšak tuto technologii bych očekával spíše u modelu Ultra, nikoliv u Xiaomi 15.

Líbilo se nám moderní konektivita

Fotoaparát: panuje spokojenost

Xiaomi 15 provádí některé menší úpravy oproti loňskému modelu, složení senzorů však zůstává velmi podobné. Zachován je velký primární senzor, ultraširokoúhlý objektiv i teleobjektiv, který ostří již ze vzdálenosti 10 centimetrů, což umožňuje pořizování působivých makro snímků. Toto složení za mě dává největší smysl, zejména schopnost pořizovat makro snímky teleobjektivem namísto ultraširokoúhlým objektivem. Parametry si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

Hlavní fotoaparát 2,6× Teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.6 f/2.0 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/1,31" 1/2,76" 1/2,76" 1/3,14" Označení snímače OmniVision OVX9000 Light Fusion 900 Samsung ISOCELL JN5 Samsung ISOCELL JN1 OmniVision OV32B Velikost pixelů 1,2 µm 0,64 µm 0,64 µm 0,7 µm Ohnisková vzdálenost 23 mm 60 mm 14 mm (115°) 22 mm Typ ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF PDAF (min. ostřící vzdálenost 10 cm) fixní fixní Optická stabilizace ano ano ne ne

Výsledná kvalita snímků stojí za to, výrobci se povedlo zajistit parádní barevné podání, velké množství detailů a velmi dobře také pracuje s kontrastem či HDR. Zachycené snímky jsou navíc docela konzistentní v různých světelných podmínkách na různé snímače. Spolehnout se také můžete na svižnou fotoaplikaci, která sice nepatří k těm nejjednodušším, co se týče uspořádání různých funkcí, ale funguje spolehlivě a ve výsledku jí nelze nic vytknout. K dispozici máte také dvě barevné „kalibrace“ Leica a v rámci pořizování portrétů pak několik různých režimů. Některé jsou povedené, jiné jsou skutečně hodně „umělecké“ a vesměs celá plocha fotografie je relativně hodně rozmazaná, což je záměr. Díky již zmíněnému objektivu lze pořizovat také pěkné makro záběry a spokojen jsem byl i s kvalitou selfie kamerky, které nedělá problém ani záznam ve 4K s 60 FPS. Primární snímač si poradí i s trochu zbytečným 8K s 30 FPS. Oproti Xiaomi 15 Ultra pak schází příslušenství v podobě Photography Kitu, ale za nijak extra zásadní nedostatek to nepovažuji, navíc jsou k dispozici různé gripy a fotospouště dalších výrobců.

Xiaomi 15 4K 30 FPS

Líbilo se nám množství kvalitních senzorů

špičková kvalita

Software: HyperOS

V Xiaomi 15 najdeme nejnovější verzi nadstavby HyperOS a také Android 15 doplněný o spoustu funkcí AI, na které jsme se zaměřili v samostatných článcích. Jedná se například o schopnost pokročilých úprav fotografií, přepis textu v českém jazyce či překlad hovorů v reálném čase. Systém jako takový funguje velmi svižně a má nespočet možností nastavení, bohužel se však Xiaomi nevyhnulo ani „tradici“ předinstalovat relativně velké množství balastu, tedy aplikací typu TikTok, Booking.com a další. Výrobce garantuje 6 let podpory, avšak v podobě 4 velkých aktualizací OS a 6 let bezpečnostních záplat. Oproti konkurenci tedy zaostává, ale délka podpory zároveň ani není špatná.

Líbilo se nám nejrůznější funkce AI

výhody ekosystému

Nelíbilo se nám konkurence nabídne ještě delší softwarovou podporu

množství balastu

Zhodnocení

Osobně považuji Xiaomi 15 za zajímavější než vlajkové Xiaomi 15 Ultra. Nejenže jej překonává v poměru cena/výkon, neboť lze Xiaomi 15 s využitím slev a akcí pořídit zhruba za 14 až 15 tisíc Kč, ale v mnoha oblastech nabízí identickou výbavu. Jmenovitě lze zmínit ultrazvukovou čtečku, stejný čipset, stejně kvalitní displej i rychlé nabíjení. Výhodou oproti Xiaomi 15 Ultra je také větší baterie, vezmeme-li v potaz velikost/hmotnost, či celkově uhlazenější design a šasi, které lépe padne do dlaně.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz