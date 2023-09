Apple ve svém marketingu brutálně přitvrzuje a nestydí se strašit smrtelností

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Je zajímavé se podívat nejen na to, co Apple představil, ale i jakým způsobem. V poslední době nad jeho optimistickým entusiasmem začínají převažovat temné spodní proudy.

Od představení nových produktů Applu uplynuly už skoro dva týdny, ale tato událost díky své velikosti a důležitosti stále rezonuje veřejným prostorem. Řeší se, co bude pro svět znamenat nový konektor, nové materiály i takové detaily, jako je jedno jediné tlačítko.

Zde se však podíváme na to, jakým způsobem tyto a další novinky představil. Když jeho akci z 12. září sledujeme s odstupem, vyplouvá na povrch pár zajímavých detailů. Třeba fakt, že na představení prvního produktu jsme si museli počkat dlouhých osm minut. Nezdá se to moc, ale vzhledem k délce celé akce je to opravdu velký podíl. Zhruba polovinu tohoto času věnoval Apple obvyklé sebechvále toho, co se mu v poslední době povedlo. A úplně ten nejcennější čas pak věnoval reklamnímu spotu se zdánlivě optimistickým, ale zároveň děsivým obsahem.

Reklama představila hlavní aktéry, kteří se v nedávné době ocitli v ohrožení života. „Apple Watch jej upozornily na nízkou srdeční frekvenci. V nemocnici podstoupil životně důležitou operaci, při které dostal kardiostimulátor,“ říká jeden titulek. Další popisoval osobu, která použila funkci nouzového SOS iPhonu, aby se zachránila, když uvízla ve vánici, zatímco další říkal, že těhotná žena byla převezena do nemocnice k akutnímu porodu poté, co její hodinky Apple Watch zjistily vysoký srdeční tep. Chybět nesmí ani dobrodruh zachráněný z pustiny pomocí SOS zprávy přes satelit.

Ano, ale...

Na první pohled to není nic neobvyklého. Takové články o dramatických záchranách, v nichž hrají hlavní roli produkty s nakousnutým jablkem ve znaku, už jsou denním chlebem nejen v odborných médiích. Ale Applu jako by nestačila taková pozornost, on se ji rozhodl tlačit ještě dál.

Začalo to poměrně nenápadně, právě jako odkazy na pár dramatických záchran pomocí hodinek. Pomyslná hranice byla překročena loni, kdy se Apple v podobném spotu začal ohánět „medicínskými“ dovednostmi hodinek. A letos už se vám nerozpakuje mezi řádky tvrdit, že pokud nepřijmete většinu produktů Applu a jeho provázaný ekosystém, pak si pro vás kdykoli „může přijít zubatá“.

Proč je to špatně, když jeho produkty skutečně disponují těmito dovednostmi? Žádný z nich totiž není certifikovaný jako medicínské zařízení. Schopnosti diagnostiky tak mít mohou, anebo nemusí, aniž by za to Apple nesl jakoukoli zodpovědnost. A je to vidět: firma se nikde nechlubí tím, co neustálé sledování dělá úzkostným lidem anebo jak zahlcuje systém zdravotní péče, a to včetně tísňových linek.

Další věcí je etický rozměr takového sdělení. Strašení smrtí nebo nepříznivými životními situacemi je jako jakési primitivní pojetí náboženství: pokud nebudete následovat tato pravidla, Bůh se k vám v problémech otočí zády. V opačném případě pro vás něco udělá. Možná.

Jako je sebezáchova jeden z nejsilnějších pudů, tak je i strach ze smrti blízkých a své vlastní tak silný, že proti němu racionalita obstojí jen stěží. I proto obvykle nejrůznější etické kodexy zapovídají použití takové taktiky v komerčních reklamách. Vezměte si třeba takovou českou kampaň na očkování proti klíšťové encefalitidě. Bylo by jednoduché ukazovat lidi na ARO nebo na vozíku s palcovými titulky „Nakazila se na vlastní zahradě!“ nebo „Příště to můžete být vy!“. Namísto toho tu máme paradoxně hravé spoty s dvoumetrovými plyšovými klíšťaty, která pronásledují lidi v parku.

Přitom Apple něco takového nemá zapotřebí. Nebojuje se špatnými ekonomickými výsledky a ještě před pár lety byly jeho prezentace plné optimismu: jeho produkty vás propojily s lidmi, které máte rádi, umožňovaly vám zažívat nové věci, lépe pracovat i bavit se. To vše nyní jako by ustoupilo do pozadí doprovázené neustálým ohlížením se za rameno, jestli tam náhodou nestojí smrtka.